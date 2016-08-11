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Нынешняя молодежь начинает работать рано, а покидать отчий дом не торопится

Общество | 11.08.2016


Нынешняя молодежь начинает работать рано, а покидать отчий дом не торопится. 3363.jpeg

Опрос, проведенный  Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), показал, что  большинство россиян начинали свою трудовую деятельность еще когда были школьниками. Неофициальные подработки были у 58% школьников. А уже по окончании школы на работу официально устраиваются почти две трети выпускников. Они совмещали работу с учебой в вузе. Но несмотря на такое раннее начало карьеры, многие покидали отчий дом далеко не сразу, пишет Pravda.Ru.


Для большинства россиян старт карьерного пути начинается уже в возрасте 18-21 года. Об этом сообщают 63% респондентов. Речь идет об официальном трудоустройстве. Неофициально же работать в этом возрасте готовы менее трети респондентов. Начинать карьеру с неофициальной, фактически «подай-принеси» подработки предпочитают более молодые граждане.

Для 58% россиян старт «неофициальной» карьеры начинается в возрасте от 14 до 17 лет. около 20% граждан все же находили возможность устроиться на работу официально даже в возрасте до 17 лет, следует из опроса.

«Даже те подростки, кто начал работать до 18 лет, не могут трудоустроиться официально. У нас в отличие от других стран мало распространены возможности подработки для учащихся подростков - сложно устроиться работать в кафе, рестораны, почасовой няней несовершеннолетнему на неполный рабочий день», - рассказала руководитель направления Аналитического центра НАФИ Екатерина Корконосова.

Эта тенденция изменится в скором времени. Кризис, падение доходов и отсутствие жилья по приемлемым ценам заставляют все большее число молодых россиян откладывать переезд от родителей.




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