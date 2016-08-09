Ингушетия будет шить и светить

Одним из главных приоритетов относит министерство промышленности и торговли России запуск двух предприятий — "Швейного объединения "Ингушетия" и завод светодиодных ламп в республике. Об этом заявил на встрече с главой этой кавказской Республики Юнус-Беком Евкуровым заместитель министра торговли и промышленности Виктор Евтухов, пишет Pravda.Ru.





"Сейчас основная задача состоит в том, чтобы достроить и запустить эти два предприятия, — сказал замминистра Виктор Евтухов. — Государственные средства нами доведены в полном объеме. А в Ингушетии строительство этих объектов находятся на личном контроле главы республики. Когда предприятия начнут выпуск продукции и поиск контрагентов для ее реализации, они могут обратиться за помощью в Минпромторг, где есть два профильных департамента".

Недалек тот день, когда в Ингушетии будет производить современные лампы и для внутреннего, и для внешнего рынков. А еще в республике станут шить футбольную форму, которая не уступит той, что пошита в Испании и другших странах Европы по качеству экипировки.

страны чрезвычайно важно и актуально, — выразил уверенность в интервью Правда. ру первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности, председатель Лиги оборонных предприятий России Владимир Гутенев. — Сейчас в связи со слабым курсом рубля и относительно невысокими зарплатами конкурентноспособность легкой промышленности чрезвычайно высока. И мне кажется абсолютно верным размещать высокотехнологичные производства с достаточно высокой добавленной стоимостью — швейное и светодиодных ламп — именно в тех регионах, где существуют проблемы на рынке труда. Таким образом формируется дополнительный спрос на инженерную и культурную среду, что мне представляется чрезвычайно важным для молодых людей. Стратегия, направленная на развитие промышленного потенциала регионов, абсолютно правильная. Это создает социокультурную среду, которая нужна для развития регионов".

Власти республики уже изучают возможность производства высококачественной спортивной одежды на "Швейном объединении "Ингушетия", которое введут в эксплуатацию в поселении Али-Юрт в этом году. Пока такие изделия завозятся в Россию из европейских стран, в том числе из Испании.

Руководство республики уверено, что пошив экипировки для футболистов так и спортсменов других видов станет востребованным и прибыльным бизнесом. Об этом глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил на встрече с руководством и спортсменами футбольного клуба "Ангушт".

В беседе с главой республики генеральный директор ФК Зураб Евлоев сообщил, что новую экипировку команда заказала в Испании из-за того, что такая форма в нашей стране не производится. Это самому клубу накладно и доставляет неудобство при доставке одежды.

Юнус-Беком Евкуров выразил удивление тем, что этим производством в России никто не занимается, несмотря на существующие возможности. Глава республики отметил, что в скором времени форму для футболистов и других спортсменов будут шить в самой республике на Али-Юртовской швейной фабрике, где установят современное оборудование.

"Будем поддерживать своего производителя, — заверил глава Ингушетии. Нужно обеспечивать его постоянными заказами".

Согласно бизнес-плану на фабрике ежегодно предполагается выпускать миллион 650 тысяч различных изделий. Это, в первую очередь будут, куртки из прочных тканей, джинсовых брюки и пиджаки, постельные принадлежности, джемперы, мужские и женские жакеты.

"Помимо всего прочего новые производства позволят решить проблему безработицы, которая остается острой в Ингушетии в связи с демографией, там — очень высокая плотность населения, — сообщил Правда. ру гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. — Причем, Ингушетия — это та часть Чечено-Ингушской АССР, которая не была экономически развитой. Поэтому правильно развивать промышленность, в том числе высокотехнологичные производства, где есть большой процент незанятого населения. Вопрос в том, чтобы подготовить работников соответствующей квалификации. Я думаю, что эти два предприятия будут обеспечены кадрами. Высокотехнологичное производство на Кавказе раньше было, и его вполне можно заново пустить. Поэтому, идея, на мой взгляд, абсолютно верная".

Сейчас, к сожалению, спрос на одежду в России на 80% удовлетворяется товарами иностранного производства. Зависимость стоимости импортной продукции от колебаний валютных курсов делает ее все более дорогостоящей для российского потребителя. Теперь федеральные и региональные власти Ингушетии намерены кардинальным образом переломить ситуацию и максимально заместить ввозимые изделия отечественными аналогами.

Собственно как раз и направлена программа импортозамещения. И именно из этих соображений принималось решение о строительстве швейной фабрики в Ингушетии. Уже скоро она вступит в строй и будут производить качественную продукцию не хуже импортной.