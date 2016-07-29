Лучший подарок Касьянову: Велосипед без руля и педалей

В Рязани приготовились к приезду оппозиционного политика Михаила Касьянова: в подарок ему преподнесли отличный велосипед. Правда, руля и педалей у него не было. "По мнению рязанцев, данное транспортное средство как нельзя лучше символизирует партию Парнас: то есть она вроде как и есть, но какая от неё польза - непонятно",- уже иронично заявили в движении "Антимайдан".





Впрочем, велосипед Касьянов брать не стал - он традиционно прикрылся охраной и убежал от противников его партии. "А то, представляете, какой бы красавец был - на велике без руля, с граблями, в ватнике "Миша-вор" поверх спортивной формы с номером 0 и с большим чемоданом на багажнике",- ехидничают блогеры, вспоминая многие "подарки" оппозиционному политику, пишет Pravda.Ru.

Добавим, что даже активисты оппозиции, либеральные журналисты и социологи "Левада-центра" признают колоссальный антирейтинг политика Касьянова, известного не только по прозвищу "Миша 2%", но и по и секс-марафону на камеру с оскорблениями однопартийцев.

"В Екатеринбурге ему пытались подарить грабли, в Перми - большой чемодан, в Екатеринбурге - спортивную форму с номером 0",- напоминает Life.

Напомним, как рассказывала Правда. Ру, в Перми скандально известного экс-премьера Михаила Касьянова встретили с первым подарком - ватником с надписью "Миша - вор". Именно так горожане отметили малочисленный митинг партии ПАРНАС, а дарители сообщили, что таким образом выражают недовольство приездом в город прозападного политика, требовавшего отдать Крым и "додушить Россию санкциями".

Гастрольный тур проходил не совсем удачно для политика: если в Москве в лидера "ПарНаСа" бросили торт, в Петербурге и Казани ему подарили большой чемодан, то во Владимире его забросали яйцами, а в Казани Касьянову устроили дождь из долларовых купюр.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, после того, как НТВ выпустил скандальный фильм, порноресурс xHamster предложил Михаилу Касьянову работу. Там, ознакомившись со скандальным видео политика, который позиционирует себя в глазах мирового сообщества лидером оппозиции, ему предложили снять эксклюзивный ролик для категории "домашнее порно".