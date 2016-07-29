Крым поразил делегацию парламента Франции: Здесь все меняется!

Сегодня в Севастополь прибыла делегация из 11 французских парламентариев во главе с депутатом Национального собрания, экс-министром транспорта Франции Тьерри Мариани. Парламентариев интересует экономическое развитие полуострова, рядя французских компании хотели бы принять участие в различных проектах, реализуемых в Крыму. "Есть темы, по которым я хотел бы получить больше информации. Я думаю, эта поездка - хорошая возможность обсудить возможности улучшить экономическое сотрудничество между странами", - цитирует члена Национального собрания Франции Николя Дюика агентство Sputnik.





В день Военно-морского флота, 31 июля, делегация встретится с командующим Черноморским флотом адмиралом Александром Витко и примет участие в праздновании дня ВМФ в Севастополе.

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что в ходе визита в Крым у парламентариев "запланированы встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым, председателем Государственного Совета республики Владимиром Константиновым, а также, возможно, прокурором Крыма Натальей Поклонской.

Глава делегации французских парламентариев, прибывших в пятницу в Крым, депутат Национального собрания, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани отмечает изменения, которые произошли в Крыму. "Я уже вижу изменения. Когда мы приехали в аэропорт Симферополя, мы увидели, что все поменялось", - сказал Мариани журналистам.

Делегация французских парламентариев в Крыму возложила венок на мемориальном комплексе "Красное" в крымском селе Мирное. Депутаты также почтили минутой молчания память погибших во Второй мировой войне.

Говоря о посещении мемориального комплекса "Красный", он отметил, что "очень важно хранить память о нашей истории". "То, что сделали руководители Крыма, это очень важно, нельзя забывать прошлое", - добавил Мариани. В ходе пребывания на мемориальном комплексе делегация в сопровождении журналистов осмотрела его и ознакомилась с историей этого места.

По его словам, "свершившиеся события показывают, что нацизм вполне может восстановиться". "Либо в той же исторической форме, что ранее, либо в иной форме, которые примет исламизм. В данном случае, Европа, Россия, Франция - мы все находимся в одних условиях", - отметил парламентрий.

Интересует представителей французского парламента вопросы положения нацменьшинств, а также ситуация в юридической сфере.

"Мы прибыли посмотреть на развитие ситуации, посмотреть на месте на те вопросы, которые наделали шума в Европе - вопросы (национальных - ред.) меньшинств, вопросы правосудия", - сказал глава делегации Тьерри Мариани.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий заявил, что "не просто рад (визиту парламентариев) - я счастлив, как и крымчане и Севастополь будут счастливы".

"Действительно, более представительная делегация, чем в прошлом году. Это те самые сенаторы и депутаты, которые продвинулись и добились принятия в двух палатах парламента Франции резолюции против антироссийских санкций", - добавил он.

Слуцкий отметил, что это "те люди, которые донесли до западной Европы в прошлом году правду о реалиях Крыма".

Напомним, как рассказывала Правда. Ру, Это второе посещение Крыма представителями французского парламента. Год назад, в это же время, группа французских депутатов посетила Крым. Как рассказал прессе глава группы, депутат Тьерри Маруани, МИД Франции выразил большое недовольство решением парламентариев, однако они не стали отменять свой визит, целью которого было знакомство с настроениями населения полуострова.

По итогам поездки французы отметили, что присоединение Крыма к РФ было легитимно. Киев объявил членов группы персонами нон грата на территории Украины.