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В Ростове-на-Дону открывается Bridge of Arts

Страна | 25.07.2016


Кадр из сериала Тихий Дон
Кадр из сериала Тихий Дон

Мост в городе Ростов-на-Дону является символом объединения Европы с Азией. Символом единения разных культур отныне является фестиваль "Bridge of Arts".


Кстати, фестиваль "Мост искусств" — самый юный участник национальной премии "Russian EventAwards" — впервые прошел в Ростовской области ровно год назад и сразу же ростовчане получили "серебро" за Первый Международный фестиваль мотивационного кино "Bridge of Arts — 2015".

А что ещё связывает Ростов и область с кинематографом? Отмотаем, словно киноплёнку, историю назад. И сразу попадаем в 1925 год. Именно в это время киностудия "Ювкинокомсомол" снимала немую кинокартину под неудобоваримым названием "Коммунит". Судя по сохранившимся сведениям, сюжет ленты касается изобретения в молодом Советском государстве парализующего газа, предназначенного для победы в мировой революции. От фильма не осталось бы и следа, когда бы не документальное свидетельство профессиональных киносъёмок на Донской казачьей земле. Не документального кино, а большого, художественного.

Несмотря на закрытие в январе 1927 года киностудии "Ювкинокомсомол", уже в 1935 году сотрудники "Мосфильма", если верить слухам, в небольшом городке Аксае снимал эпизоды для картины о подготовке полета на Марс. Это был первый опыт советского кинематографа в научной фантастике, а создателей консультировал такой гуру в этой заоблачной области как Константин Циолковский.

Ростовская область немыслима без своего главного литературного символа — станицы Вёшенской. Однако, "Вешки" влекут к себе не только поклонников творчества классика русской литературы Михаила Шолохова, но и любителей кино. По произведениям знаменитого писателя сделано 18 экранизаций, занявших прочное место в "золотом фонде" нашего кинематографа.

Еще один кадр из сериала Тихий Дон
Кадр из сериала Тихий Дон

Само собой разумеется, здесь режиссёр С. Урсуляк снимал свой сериал "Тихий Дон" (2015), но не обошли эти места и другие мастера кино. Такие разные киноленты, как телесериал 1977 года "Хождение по мукам" и фильм Ростоцкого "На семи ветрах"(1962), "Верные друзья" (1954) режиссёра Калатозова и "Ко мне, Мухтар" (1964) С. Туманова. Из позднейших лент стоит назвать "Бумер-2" (2006) П. Буслова и "Однажды в Ростове" (2012), К. Худякова.

Кадр из кинофильма Цыган
Кадр из кинофильма Цыган

Столь полюбившийся телезрителям фильм "Цыган" по произведению А. В. Калинина, 100-летие которого мы отмечаем в 2016 году, также снимали в этих краях. А ведь были ещё "Вас ожидает гражданка Никанорова", "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Из жизни начальника уголовного розыска" и многие другие запомнившиеся киноленты.

Не прерывается традиция снимать большое кино на Ростовской земле. В начале апреля этого года в Красном Сулине начались съемки сериала о жизни шахтерской семьи "Уголь".

"Для Ростовской области Год российского кино, объявленный президентом страны, это особое событие, — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. — Донская земля богата талантами. И о них необходимо рассказывать. О них должны знать не только в Ростовской области, а во всей России и в мире. Мы гордимся своими известными земляками Чеховым, Калининым, Закруткиным, Раневской. В этом году отметим два юбилея: Калинина и Раневской. Мы гордимся теми, кто начинал свою творческую жизнь на донской земле".

Ожидается, что в работе Международного фестиваля мотивационного кино "Bridge of Arts" в этом году примут участие, Марк Дакаскас, Фёдор Добронравов, Алёна Бабенко, Ирина Безрукова. Итальянский режиссёр и актёр Микеле Плачидо представит свою полнометражную картину "Выбор". Фестиваль может посетить Дольф Лундгрен, а великий, но не ужасный Эмир Кустурица обещал провести здесь мастер-класс. Микеле Плачидо, запомнившийся советским зрителям по роли комиссара Катани в сериале "Спрут", обещал провести мастер-класс по режиссуре для гостей и участников "Bridge of Arts".

Помимо именитых гостей со всех концов света, география фестиваля не ограничится одной метрополией — Ростовом-на-Дону, а ещё захватит Азов, Таганрог и станицу Старочеркасскую.

Местные власти уверены, что фестиваль Bridge of Arts станет не просто громким событием с участием мировых звезд, а поспособствует развитию киноиндустрии на Дону. Что, в свою очередь, поможет выполнить еще одну задачу — сделать туризм точкой притяжения экономики донского края.

Во время фестиваля зрители смогут не только увидеть фильмы, которые мотивируют преодолевать трудности и заниматься спортом. Программа фестиваля "Bridge of Arts" предполагает встречи и мастер-классы со звёздами мировой индустрии кино, а также спортивный фестиваль "Мосты" и деловой форум.

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