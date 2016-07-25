В Ростове-на-Дону открывается Bridge of Arts

Кадр из сериала Тихий Дон

Мост в городе Ростов-на-Дону является символом объединения Европы с Азией. Символом единения разных культур отныне является фестиваль "Bridge of Arts".





Кстати, фестиваль "Мост искусств" — самый юный участник национальной премии "Russian EventAwards" — впервые прошел в Ростовской области ровно год назад и сразу же ростовчане получили "серебро" за Первый Международный фестиваль мотивационного кино "Bridge of Arts — 2015".

А что ещё связывает Ростов и область с кинематографом? Отмотаем, словно киноплёнку, историю назад. И сразу попадаем в 1925 год. Именно в это время киностудия "Ювкинокомсомол" снимала немую кинокартину под неудобоваримым названием "Коммунит". Судя по сохранившимся сведениям, сюжет ленты касается изобретения в молодом Советском государстве парализующего газа, предназначенного для победы в мировой революции. От фильма не осталось бы и следа, когда бы не документальное свидетельство профессиональных киносъёмок на Донской казачьей земле. Не документального кино, а большого, художественного.

Несмотря на закрытие в январе 1927 года киностудии "Ювкинокомсомол", уже в 1935 году сотрудники "Мосфильма", если верить слухам, в небольшом городке Аксае снимал эпизоды для картины о подготовке полета на Марс. Это был первый опыт советского кинематографа в научной фантастике, а создателей консультировал такой гуру в этой заоблачной области как Константин Циолковский.

Ростовская область немыслима без своего главного литературного символа — станицы Вёшенской. Однако, "Вешки" влекут к себе не только поклонников творчества классика русской литературы Михаила Шолохова, но и любителей кино. По произведениям знаменитого писателя сделано 18 экранизаций, занявших прочное место в "золотом фонде" нашего кинематографа.

Кадр из сериала Тихий Дон

Само собой разумеется, здесь режиссёр С. Урсуляк снимал свой сериал "Тихий Дон" (2015), но не обошли эти места и другие мастера кино. Такие разные киноленты, как телесериал 1977 года "Хождение по мукам" и фильм Ростоцкого "На семи ветрах"(1962), "Верные друзья" (1954) режиссёра Калатозова и "Ко мне, Мухтар" (1964) С. Туманова. Из позднейших лент стоит назвать "Бумер-2" (2006) П. Буслова и "Однажды в Ростове" (2012), К. Худякова.

Кадр из кинофильма Цыган

Столь полюбившийся телезрителям фильм "Цыган" по произведению А. В. Калинина, 100-летие которого мы отмечаем в 2016 году, также снимали в этих краях. А ведь были ещё "Вас ожидает гражданка Никанорова", "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Из жизни начальника уголовного розыска" и многие другие запомнившиеся киноленты.

Не прерывается традиция снимать большое кино на Ростовской земле. В начале апреля этого года в Красном Сулине начались съемки сериала о жизни шахтерской семьи "Уголь".

"Для Ростовской области Год российского кино, объявленный президентом страны, это особое событие, — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. — Донская земля богата талантами. И о них необходимо рассказывать. О них должны знать не только в Ростовской области, а во всей России и в мире. Мы гордимся своими известными земляками Чеховым, Калининым, Закруткиным, Раневской. В этом году отметим два юбилея: Калинина и Раневской. Мы гордимся теми, кто начинал свою творческую жизнь на донской земле".

Ожидается, что в работе Международного фестиваля мотивационного кино "Bridge of Arts" в этом году примут участие, Марк Дакаскас, Фёдор Добронравов, Алёна Бабенко, Ирина Безрукова. Итальянский режиссёр и актёр Микеле Плачидо представит свою полнометражную картину "Выбор". Фестиваль может посетить Дольф Лундгрен, а великий, но не ужасный Эмир Кустурица обещал провести здесь мастер-класс. Микеле Плачидо, запомнившийся советским зрителям по роли комиссара Катани в сериале "Спрут", обещал провести мастер-класс по режиссуре для гостей и участников "Bridge of Arts".

Помимо именитых гостей со всех концов света, география фестиваля не ограничится одной метрополией — Ростовом-на-Дону, а ещё захватит Азов, Таганрог и станицу Старочеркасскую.

Местные власти уверены, что фестиваль Bridge of Arts станет не просто громким событием с участием мировых звезд, а поспособствует развитию киноиндустрии на Дону. Что, в свою очередь, поможет выполнить еще одну задачу — сделать туризм точкой притяжения экономики донского края.

Во время фестиваля зрители смогут не только увидеть фильмы, которые мотивируют преодолевать трудности и заниматься спортом. Программа фестиваля "Bridge of Arts" предполагает встречи и мастер-классы со звёздами мировой индустрии кино, а также спортивный фестиваль "Мосты" и деловой форум.