Попытка цензуры: Pravda.Ru атаковали саентологи

Представители одной из самых многочисленных и скандально известных религиозных сект мира (а по сути - откровенно недобросовестного коммерческого предприятия, что доказывают многочисленные журналистские расследования и выводы комиссий разного уровня), Саентологической церкви Москвы, не изменили своих привычных методов воздействия на критиков движения.





Юристы саентологов пытаются через YouTube и другие возможные площадки отцензурировать сообщения о подтвержденном Верховным судом решении Мосгорсуда о ликвидации Церкви саентологов в Москве.

Теперь в поле зрения адептов движения попало и наше издание. На основании очередной такой жалобы Правде.Ру было вынесено предупреждение от YouTube, где размещаются материалы видеоканала Pravda.Ru. Информационный видеоролик, который содержал только сообщение о принятом Верховным судом акте о ликвидации религиозного органа без каких-либо комментариев и оценок, был запрещен к демонстрации на основании нарушения неких "авторских прав".

Вопрос: если официальный представитель ликвидированной церкви основывает свои доказательства на лжи и подтасовках, как к этой церкви должно относиться общество?

Собственно, общество уже успело сделать вполне определенные выводы из методов "работы" представителей этой секты. Криминальные действия в отношении критиков секты - это не только угрозы, но и убийства. Желая вычистить любую негативную информацию о движении хаббардистов, его адепты не гнушаются самых разных методов давления на журналистов - юридических или психологических. Принятая в секте практика психотеррора переносится и в реальную жизнь.

В России сегодня по движению саентологов ведется систематическая и плотная работа как по организации, представляющей угрозу для национальной безопасности нашей страны, опасность для физического и психического здоровья наших граждан. Предчувствуя скорую агонию, саентологи еще более жестко стали реагировать на любую критику в свой адрес.

Правда.Ру не намерена оставлять действия саентологов, направленные против нашего издания, без должного внимания, и любая попытка цензуры или давления с их стороны будет встречать соответствующую реакцию.

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