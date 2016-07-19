Психолог: "Покемоны - повод выйти в люди"

Миллионы людей по всему миру уходят в виртуальную реальность компьютерных игр. Многие ученые расценивают такое поведение как некий вид зависимости. Люди уходят из семьи, бросают работу и даже накладывают на себя руки из-за увлечения компьютерными играми. Медицинские опыты подтверждают негативное влияние виртуальной реальности на здоровье, в частности на мужскую потенцию.





Своим видением вопроса с Правдой. Ру поделилась кандидат психологических наук, биолог, психолог, основатель "Академии частной жизни" в Санкт-Петербурге Лариса Ренар.

- Как компьютерные игры влияют на мозг человека?

- Есть разные точки зрения. И одна из точек зрения: компьютерные игры помогают детям сбросить агрессию, которая в любом случае у них есть. Это нормально - сбросить то напряжение, ту агрессию, которая накапливается. Главное, чтобы человек потом в этом не погряз, не ушел в это, чтобы это не стало заменой реальной жизни. Нужно смотреть на то, что ребенок в этом ищет, что пытается этим компенсировать.

- Проблема в том, что и взрослые могут сутками играть...

- Здесь уже надо разбираться, в чем зависимость и каковы причины формирования этой зависимости.

- Это далеко не единичный случай. Речь идет о массовом явлении...

- Для меня, например, очень интересен опыт "покемономании". Еще недавно был период погруженности в виртуальный мир, а сейчас переходят именно к желанию выйти в реальный мир. И эта покемономания - это как раз про то, что хочется реального общения, реальных реакций, знакомств, это способ привлечения внимания и способ заявить, что я не нечто, как аватарка, а я человек и я хочу быть увиденным, услышанным, я хочу, чтобы со мной взаимодействовали, пусть даже таким странным образом.

Людям также не хватает положительных эмоций и какой-то цели, смысла в жизни.

- Почему же они его потеряли?

- Человечество вступило в эпоху нетократии, рынков, когда есть виртуальная реальность. И в этой виртуальной реальности ценности начинают уже быть другими. Мы с вами оказались на стыке такого революционного перехода.

Я как раз сейчас прочитала книгу про нетократию. Она вышла в 2004 году в русском переводе. И я понимаю, что мы действительно с вами живем на стыке, в таком времени, когда идет переход. В этой книге как раз все очень просто объясняется насчет того, почему обесценились старые ценности. Раньше была какая-то отдаленная цель - куда я шел и что я мог реализовать. Сейчас каждый день приносит что-то новое постоянно. И мы, конечно, можем себе построить план на десять лет и двигаться к нему, но мы точно не знаем, что будет завтра с миром, с нами.

И, в соответствии с этим, понимание того, что что-то происходит с каждым человеком здесь и сейчас, становится его личной ответственностью. А когда у человека есть это понимание, то есть и эти эмоции, смысл, тогда у человека жизнь полна, она интересна.

Если человек не нашел себя и раньше он, не найдя себя, мог быть встроенным в некую структуру, то сейчас любая структура начинает выбирать тех, кто талантлив и кто готов нести ответственность за себя, кто готов максимально себя реализовывать. Опять же, если я выбираю сотрудника, я выбираю не просто человека, а кому интересно, например, пиаром заниматься и кто в этом максимально творчески себя раскрывает. Нужен же не просто человек, который будет приходить и отсиживать положенное время.

И этот переход от серой массы к индивидуализму, к яркости, к таланту, требует некоего времени, некоего понимания и, опять же, взятия ответственности за себя: что я готов делать, что мне интересно, на что я готов, что я готов сделать со своей жизнью. И пока человек это не находит, он начинает это искать вовне, где есть хоть какой-то смысл - хоть покемона найти. Это и является неким смыслом, эмоцией, целью. Любые истории с отсроченной целью дают осмысленность каждому дню, уверенность, что ты не зря живешь.

Человек сегодня находится в бесконечных поисках смысла жизни. Не зря еще Виктор Франк про это говорил в 40-е годы. Раньше были смыслы, даваемые государством, компанией, партией, а сейчас человек вынужден сам искать этот смысл своей жизни, свой талант. И пока еще все создается.

Мы же ищем смысл своей жизни, потому что внешние смыслы ушли, а внутренний смысл всегда в творчестве, в созидании чего-то уникального, того, что только ты можешь создать.