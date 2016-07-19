Задержан первый заместитель руководителя столичного главка СК России

В Москве по подозрению в совершении ряда преступлений задержаны первый замначальника столичного ГСУ СК России Денис Никандров и ряд других сотрудников управления. "В настоящее время Никандров и несколько сотрудников задержаны. В здании ГСУ проводятся обыски, в том числе в кабинете начальника ГСУ Александра Дрыманова", - цитирует ТАСС источник.





По данным агентства городских новостей "Москва", также задержан руководитель службы собственной безопасности СК России Михаил Максименко.

Позднее в ФСБ России рассказали об обысках у сотрудников Следственного комитета, которых подозревают в превышении должностных полномочий и получении взяток. Называть имена подозреваемых в спецслужбе не стали, пишет Pravda.Ru

Публичную известность Никандров получил в начале 2000-х годов, когда занимался расследованием преступлений экономической и коррупционной направленности, сообщает ТАСС. В 2008 году он расследовал дело о взятке в отношении экс-руководителя ГСУ СК РФ Дмитрия Довгия и бывшего начальника отдела Следственного управления Главной военной прокуратуры РФ Андрея Сагуры.

Кроме того, Никандров участвовал в расследовании второго уголовного дела ЮКОСа, вёл дело о мошенничестве в отношении директора Бюро по координации борьбы с оргпреступностью на территории государств СНГ Александра Бокова, а с 2011 года возглавлял следственную группу по делу о крышевании подмосковными прокурорами нелегальных казино.

По некоторым данным, обыски и задержания связаны с расследованием дела криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Такую версию, к примеру, озвучивает издание Life, ссылаясь на свои осведомленные источники.

"Никандров подозревается в покровительстве банде криминального авторитета Захария Калашова - вора в законе, известного как Шакро Молодой. Предположительно, за миллион долларов генерал обещал "решить вопрос" с уголовным делом на криминального авторитета. Слежку за Никандровым сотрудники ФСБ вели последние несколько месяцев", - пишет издание.

Расследованием дела генерала Дениса Никандрова будут заниматься следователи федеральной службы безопасности. Следователи СК от дела полностью отстранены.

Рецидивист "вор в законе" Захарий Калашов, известный под кличкой Шакро Молодой, был задержан в Москве 12 июля. Ему инкриминируются убийства двух человек в перестрелке у ресторана на Рочдельской улице в конце прошлого года.

Выдачи Шакро Молодого добивалась Грузия, где он заочно осужден на 18 лет за убийство.