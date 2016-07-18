Почему WADA так старательно топит российский спорт?

Информация о том, что российские чиновники, с ведома министра спорта, подменяли пробы спортсменов на Олимпиаде в Сочи, признана Всемирным антидопинговым агентством достоверной. Более того, утверждается в опубликованном докладе агентства, участие в этом принимали сотрудники ФСБ, пишет Pravda.Ru.





Понятно, что первым делом, еще до того, как итоговый доклад был зачитан на пресс-конференции в Торонто главой комиссии канадским юристов Ричардом Маклареном, с выводами WADA успело ознакомиться американское антидопинговое агентство. Это развязало американским спортивным чиновникам руки настолько, что они решили потребовать от МОК отстранить Россию от Олимпиады.

Примечательно, что проект письма Американского антидопингового агентства (USADA), которое якобы должно было быть отправлено Международному олимпийскому комитету (МОК) во вторник, появился еще за два дня до публикации доклада WADA.

В основе так называемого "независимого расследования" под руководством Макларена, лежит признание бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, уехавшего после увольнения в США, где, конечно, сразу покаялся, рассказав в нескольких интервью о подменах проб российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи "по ночам, при свете одной-единственной лампочки".

В докладе, подготовленном комиссией WADA, также говорится, что московская антидопинговая лаборатория занималась сокрытием положительных проб. Про это тоже было известно ранее - в прежнем докладе WADA говорилось, что Григорий Родченков приказал уничтожить более 1000 проб накануне проверки агентства.

Но основе этой информации глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен выдвинул три основных обвинения в адрес России в своем отчете по нарушениям антидопинговых правил и организации системы при подготовке и проведении Олимпийских игр 2014 года в Сочи.Макларен сообщил, что его основным источником был сам доктор Родченков, хотя и не он один. Глава комиссии также выразил доверие ученому и его словам.

Так, в отчете подчеркивается: все свидетели по расследованию применения допинга российскими спортсменами во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи заслуживали доверия, их доказательства надежны.И вот основные пункты, которые вошли в отчет независимой комиссии. Московская лаборатория защищала российских атлетов, принимавших допинг, во время зимних Олимпийских игр в Сочи, а министерство спорта РФ курировало манипуляции аналитическими результатами и образцами проб спортсменов. Министерство спорта, а также ФСБ, Центр спортивной подготовки, московская лаборатория участвовали в планировании замены образцов допинг-проб в антидопинговой лаборатории Сочи.

При этом московская лаборатория работала при непосредственном государственном контроле и была главной опорой системы, направленной на применение допинга. Образцы проб, хранившихся в московской лаборатории с 10 сентября по 10 декабря 2014 года, были подделаны путем замены мочи.

Вся эта система, утверждается в докладе, была спланирована и действовала в период, по крайней мере, с конца 2011 года и до августа 2015-го. Расследование также выявило, что методология по скрытию допинг-проб применялась в России в 643 положительных допинг-тестах в период с 2012 по 2015 год. При этом комиссия не нашла активной роли представителей Олимпийского комитета России (ОКР) в организации допинговой программы в РФ.

"Я также хотел подтвердить, что Родченков лично проверял пробирки под замену, чтобы они не были положительными, затем их транспортировали в здание ФСБ, которое было рядом с лабораторией, а уже потом осуществлялась подмена. Мы выбрали случайным образом 11 пробирок российских атлетов с игр в Сочи, которые хранились в Лозанне, их послали в лабораторию в Лондоне, и там наши эксперты определили, что внутри пробирок были царапины - это означает, что их вскрывали", - рассказал Макларен.

"(Замминистра спорта Юрий) Нагорных принимал решение, какие пробы будут сохранены или отправлены на карантин. Родченков заявил, что Мутко был в курсе всех этих обсуждений. ЦСП сыграл важную роль в подмене проб, Юрий Нагорных сам определял анализы, которые следовало подменить, а которые направить на карантин, он обсуждал это с Родченковым. Министр спорта России Виталий Мутко прекрасно знал обо всех их разговорах", - добавил он.

Выводы WADA не могут не вызывать вполне объяснимых сомнений в их достоверной и объективности. И прежде всего потому, что странным образом совпадают по времени с очередной атакой, которую США повели на российскую олимпийскую сборную.

Почему именно глава Американского антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт стал инициатором обращения в МОК с требованием отстранения российских спортменов, как "единственно верного решения", которое основано на выводах доклада WADA? Почему это требование родилось раньше обнародования самого доклада?

Когда российские чиновники говорят о том, что что все эти заявления не имеют никакого отношения к спорту, и, напротив, напрямую связаны с политикой, они не ошибаются. Достаточно посмотреть, кто финансирует деятельность USADA, чтобы понять - кто дергает за ниточки Трэвиса Тайгерта: крупные и, пожалуй, почти единственные гранты это "некоммерческая организация" получает непосредственно от Исполнительного офиса президента США.

Нужно ли напоминать, что это та самая администрация, которая последние годы проводит, мягко говоря, недружественную по отношению к России политику и не оставляет попыток её изоляции?

И не только USADA кормится с рук администрации американского президента. Основным спонсором WADA на протяжении уже многих лет являются все те же Соединенные Штаты Америки.

В период с 2004 по 2015 гг. Всемирное антидопинговое агентство получило от США более 21 млн. долларов. Тогда как все остальные государства вместе взятые перечислили этой организации за тот же период времени 150 млн. долларов.

Ответ на вопрос - могут ли быть выводы WADA близкими к объективным, теперь дать совсем просто.