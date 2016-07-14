Ходорковский, Касьянов и Навальный - "главные друзья" Украины

На Украине опубликован список россиян, которые, по мнению авторов списка, являются друзьями страны. Такой список был создан общественным движением "Современная Украина" в рамках проекта "Друзья Украины". В аннотации проекта сообщается, что "несмотря на открытую агрессивную политику России, среди многих общественных деятелей, политиков, художников и журналистов страны-агрессора есть настоящие друзья Украины".





Как отмечают авторы документа, 24 россиянина, которые попали в список, героически противостоят общественному прессингу в борьбе за идеалы нацистского режима Украины.

Вот собственно и сам список "героев".

Михаил Ходорковский, Владимир Рыжков, Григорий Явлинский, Михаил Касьянов, Гарри Каспаров, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Борис Акунин, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Илья Пономарев, Олег Кашин, Алексей Навальный, Ксения Собчак, Артемий Троицкий, Михаил Козырев, Илья Яшин, Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович, Александр Невзоров, Дмитрий Орешкин, Матвей Ганапольский, Евгения Чирикова, Константин Боровой.

Как говорится, скажи мне кто твой друг...

Напомним, что в мае на Украине был составлен другой список. Список врагов, в который попали многие видные деятели российских СМИ.

Петр Порошенко включил председателя совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадима Горшенина в список руководителей российских СМИ, которым запрещен въезд на Украину. В свою очередь, Вадим Горшенин поблагодарил президента Украины за высокую оценку изданий холдинга. "Правда.Ру" и в дальнейшем обещает уделять самое пристальное внимание деятельности официальных лиц соседнего государства.

Отмечается, что санкции охватывают тех работников прессы, которые несут "угрозу" украинскому государству, пояснили в пресс-службе Порошенко.

В список также включены генеральный директор телекомпании "Первый канал" Константин Эрнст, главный редактор сайта Novorus.info Андрей Сурков, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, бывший генеральный директор телеканала LifeNews Ашот Габрелянов, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин . Всего в списке 17 фамилий.







