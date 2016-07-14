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Редкую версию танка Т-34 обнаружили на дне Дона в Воронежской области

Мир | 14.07.2016


Редкую версию танка Т-34 обнаружили на дне Дона в Воронежской области. 3351.jpeg

В районе села Украинская Буйловка в Воронежской области проводилась спецоперация: со дна реки Дон поднимали танк Т-32-76, который был выпущен еще в 1942 году на Сталинградском тракторном заводе. С семиметровой глубины бронированный раритет вытащили на берег с помощью бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1, пишет Pravda.Ru.


Как сообщает  РИА "Воронеж", существует две версии того, как танк оказался на дне реки. По рассказам местных жителей, его затопили во время отступления, чтобы он не достался немцам. По второй версии, его переправляли по понтонному мосту, и он опрокинулся в реку. Ни оружия, ни останков танкистов в боевой машине не обнаружили.

После того, как танк проверит группа разминирования Западного военного округа, машину отмоют, поставят на платформу и отправят в музей «Патриот», в Кубинку.

По словам военных экспертов, найденная машина - единственный на данный момент целый образец модификации Т-34, выпущенной Сталинградским тракторным заводом летом 1942 года.

На Сталинградском тракторном заводе (СТЗ) танки Т-34 производились в 1941-1942 годах, всего было выпущено свыше 3,7 тысячи единиц. В частности, в связи с эвакуацией на Урал мощностей Харьковского завода и невыходом горьковского завода «Красное Сормово» на плановые показатели, СТЗ в период с осени 1941-го по весну 1942-го был основным производителем танков Т-34 в Советском Союзе.

Это не первый танк, поднятый на поверхность со дна реки Дон. В 2014 году в Верхнем Мамоне из Дона подняли танк КВ-1, затонувший более 70 лет назад. Машина участвовала в операции «Малый Сатурн» - крупном наступлении советских войск под Сталинградом в декабре 1942 года. Танк, прозванный за неуязвимость «Призраком», форсировал реку по бревнам, но провалился под лед.

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