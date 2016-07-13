Главный пропагандист США попал в российский "стоп-лист"

Сегодня Совет управляющих по вопросам вещания разместил на главной странице трагическое известие: их главу не пустили в Россию, отправив первым же рейсом подальше, например, в Амстердам, пишет Pravda.Ru.





Сотрудники пограничного контроля России отказали ему во въезде в страну. Как сам главный пропагандист США, курирующий вещание «Голоса Америки» и «Радио »Свобода", рассказал изданию The New York Times, во вторник вечером, когда он, прилетев в Россию, готовился пройти миграционный контроль, его вывели из очереди.

Из рассказа стало известно, что Шелл прибыл в Москву накануне в 23.30, по прибытии его завели в маленькую комнату и через полчаса объявили о депортации. При этом не объяснили причин, уточнил глава Совета. Сам Джефф Шелл настаивает на том, что совершал деловую поездку в качестве руководителя кинематографического подразделения корпорации NBCUniversal. Известно, что Совет управляющих по вопросам вещания, который возглавляет Шелл, является агентством правительства США, которое курирует вещание на иностранную аудиторию.

"В пять часов утра за мной пришел вооруженный охранник, который проводил к самолету до Амстердама. Он отдал мой паспорт пилоту и сказал не возвращать мне его, пока я не буду на голландской территории", - рассказал Шелл.

Глава BGG рассазал коллегам, с которыми он путешествовал, что представители службы безопасности аэропорта сообщили ему, что запрет на въезд в РФ имеет постоянный статус и является пожизненным

Будет ли предпринимать депортированный американец дальнейшие действия, чтобы вернуться в Россию, не известно. Представители Совета уже провели в среду утром встречу с послом США в РФ Джоном Теффтом и поблагодарили госдепартамент за "пристальное внимание к этому вопросу".

И все-таки странно, почему господа из Совета по иновещанию удивляются этому инциденту на границе: в свете усиливающейся в США антироссийской пропаганды в решении властей России не пускать в страну Шелла нет ничего неправомерного. Благодаря таким "кураторам" появляются придуманные "сенсации" о преследованиях и нападениях на дипломатических сотрудников посольства США в России. А уж если еще вспомнить, сколько лжи выливает из подведомственных Шеллу "рупоров" самых разных "свобод", то требование Совета с этой ситуацией "разобраться" выглядит вообще странно.

Инцидент произошел на фоне ухудшения дипломатических отношений между Вашингтоном и Москвой, которые в течение последних недель по очереди высылали дипломатов друг друга, пишет NYT.

Несколько позже появился и комментария Министерства иностранных дел России. Председателю Совета управляющих вещанием США Джеффри Шеллу было отказано во въезде в Россию, поскольку он включен в "стоп-лист", который Москва расширила в ответ на введенные Вашингтоном визовые ограничения против российских граждан, говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД России.

"Двенадцатого июля прибывшему в один из московских аэропортов американцу Джеффри Шеллу было отказано во въезде в Россию. Ему пришлось пересесть на другой самолет и улететь. Речь идет о председателе Совета управляющих вещанием США. Этот государственный орган руководит работой американских пропагандистских радиостанций, таких как "Голос Америки" и "Свобода", - сообщили в ведомстве.

В МИД указали, что причина в том, что "Шелл с недавних пор включен в "стоп-лист", который российская сторона, как неоднократно объявлялось, расширяет в ответ на введение Вашингтоном по надуманным причинам визовых санкций против российских граждан". В качестве примера в ведомстве привели тот факт, что "только под предлогом кризиса на Украине администрация Барака Обамы закрыла доступ в США уже 70 представителям России, в том числе высокопоставленным".

"Поэтому если в Вашингтоне и могут высказывать в этой ситуации недовольство по поводу чего-либо, то исключительно - в связи с последствиями собственной агрессивной и недальновидной политики. Санкции всегда обоюдоостры. Всем, кто их вводит против России, следует помнить о неотвратимости ответных мер. Тем более, что в данном конкретном случае речь об одном из организаторов широкомасштабной лживой антироссийской пропаганды, финансируемой из американского бюджета, то есть ведущейся в силу политических решений, принимаемых на самом верху США", - отметили в ведомстве.