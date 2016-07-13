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Под видом усиления НАТО, США увеличивает свое присутствие в Европе

Мир | 13.07.2016


Под видом усиления НАТО, США увеличивает свое присутствие в Европе. 3350.jpeg

На прошедшем сегодня в Брюсселе заседании Совета России-НАТО, представители США заявили  об усилении американского присутствия в Европе. "США также сообщили о своем присутствии, дополняющем присутствие НАТО", - сказал Столтенберг журналистам после заседания СРН. По словам генсека альянса, НАТО и Россия проведут новые заседания Совета, однако их сроки и формат пока не определены, пишет Pravda.Ru.


Ранее МИД России заявил, что центральной темой заседания станут решения саммита блока в Варшаве о дальнейшем наращивании натовского военного присутствия на "восточном фланге" и их последствия для европейской безопасности. В НАТО основными темами назвали кризис на Украине, военную деятельность с упором на транспарентность и снижение рисков, а также обстановку в Афганистане.

Любопытно здесь вот что: Столтенберг в качестве генерального секретаря альянса рассказывает не о его действиях, а озвучивает то, что ему сказали озвучить США. Как считаете, это понижение статуса Столтенберга или понижение? И существует ли НАТО как самостоятельная единица в международном праве или это что-то другое?

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