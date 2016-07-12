Фильм о Магнитском и Браудере показали в пресс-центре Брюсселя

В брюссельском пресс-центре "Европа" сегодня показали документальный фильм "Акт Магнитского. За кулисами" режиссера Андрея Некрасова.





На просмотр пришли не только журналисты и правозащитники, но и = сотрудники институтов Евросоюза, в том числе депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок.

Впервые за рубежом фильм Некрасова был показан 13 июня в Newseum в Вашингтоне - частном музее, посвященном индустрии производства новостей.

Тогда адвокаты бывшего работодателя Сергея Магнитского Уильяма Браудера и его матери Натальи Магнитской отправили в Newseum письмо с требованием отменить мероприятие. Однако после совещания руководство музея не согласилось с предъявленными претензиями.

"Показ фильма был остановлен несколько раз", - сказал перед началом демонстрации фильма Некрасов. Он сообщил, что неоднократно пытался вызвать Браудера на открытую дискуссию, но его призывы остались без ответа.

Ранее юристы Браудера сорвали демонстрацию фильма о Магнитском в ряде европейских стран. В апреле показ фильма должен был состояться в стенах Европейского парламента, но был отменен в последнюю минуту из-за угроз адвокатов международного финансиста.

Лента Некрасова "Акт Магнитского. За кулисами" представляет несколько иную и более сложную версию произошедшего с Магнитским. Некрасов в интервью Радио Швеции отметил, что не считает Магнитского разоблачителем коррупционеров в России и что юрист сам, по его мнению, был вовлечен в денежные махинации, а также что причиной его смерти стало слабое здоровье.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".