Третейский суд в Гааге не подтвердил права Китая на Южно-Китайское море

Вердикт по иску Филиппин к Китаю по спору вокруг Южно-Китайского моря вынес сегодня Гаагский третейский суд, который не усмотрел никаких веских оснований для удовлетворения территориальных требований Китая. Решение суда гласит: Пекин не будет владеть экономической зоной в районе архипелага Спратли, пишет Pravda.Ru.





"Нет свидетельств тому, что у Китая когда-либо был исключительный контроль над водами Южно-Китайского моря", - говорится в протоколе судебного решения.

Также агенство сообщает о постановлении суда о том, что китайская полиция, преследуя филиппинские корабли, провоцировали опасные моменты на море. Кроме того суд подчеркнул тот факт, что Китай нарушил суверенитет Филиппин во время постройки искусственных островов и рыболовстве в зонах исключительной экономической территории Филиппин.

Ранее вооруженные силы Китая заявляли о том, твердо намерены отстаивать интересы и суверенитет страны вне зависимости от решения, которое вынесет постоянная палата третейского суда в Гааге.

Напомним, что Филиппины зимой 2013 года подали в международный арбитраж иск, который включал в себя просьбу государства признать недействительной так называемую "девятипунктирную линию", определяющую границы территорий Китая и, которая основана на "исторических правах". Филиппины неоднократно заявляли, что уже пытались решить спорный вопрос с помощью мирных переговоров, но все попытки не имели результата, и они были вынуждены обратиться в арбитраж.

Китай отказался принимать участие в судебном разбирательстве - Пекин посчитал односторонний иск незаконным. Также китайская сторона требовала, чтобы спор был урегулирован лишь в двустороннем порядке. В 2015 году Постоянная палата третейского суда в Гааге объявила о том, что у нее есть юрисдикция заслушать данное дело.