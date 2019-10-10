В непростые 90-е, когда процветал криминал, кладбищенский бизнес страдал из-за постоянного передела рынка. Разборки, перестрелки… эти времена многие помнят. Но в 2000-х наступило время затишья, когда негласно все решили договариваться без громких постукиваний дулом пистолета по виску. Жил спокойно все эти 20 лет и провинциальный Рыбинск, городок в Ярославской области, пока в 2016 году не занял мэрское кресло Денис Добряков. С этого момента и начались непростые времена, когда местные жители стали поговаривать о том, что город снова вернулся в 90-е.

Для подобных разговоров был существенный повод — ведь в Рыбинске начался передел кладбищенского бизнеса. Началось все после ухода Владимира Соколова с поста директора МБУ "Специализированная служба по вопросам похоронного дела". Владимир Николаевич не выдержал запросов нового руководства городка. На его место назначили программиста Антона Калякина, человека далекого от хозяйственной деятельности. У мужчины было когда-то свое небольшое предприятие, которое занималось продажей венков и гробов, однако успешным оно не было. В МБУ Антон развернулся с царским размахом, но совсем не так, как ожидали участники рынка. Калякин продумал ряд мероприятий по захвату рынка ритуальных услуг.

Руководитель МБУ быстро организовал себе единоличный доступ к "похоронной" инфраструктуре города, и такие нарушения правил здоровой конкуренции не могли не возмутить частных похоронщиков. Они обратились к антимонопольщикам, чтобы те восстановили справедливость. И работники УФАС по Ярославской области действительно нашли к чему придраться, проверив действия департамента ЖКХ. В 2014–2015 гг… МБУ Рыбинска получило муниципальный заказ на благоустройство мест на кладбище, а также их содержание, что любопытно, торги проводиться не стали. Департаменту ЖКХ предписали разорвать соглашение с МБУ. Служащие ведомства не согласились с решением антимонопольного органа. Правда, обжалование в суде им не помогло — там встали на сторону УФАС РФ.

Решение антимонопольного органа не напугало Антона Калякина, руководитель МБУ продолжает главенствовать на рынке ритуальных услуг Рыбинска, оттесняя частников в сторону. А мэр Денис Добряков делает вид, что ничего не замечает.

Впрочем, пренебрежение решениями Антимонопольного органа и суда — это еще цветочки. Калякин также нарушает ФЗ "О муниципальной службе в РФ", согласно которому муниципальным служащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Как стало известно, предприимчивый руководитель МБУ является также одним из учредителей ООО "Регионтрейдгрупп", компании, занимающейся торговлей и компьютерными технологиями.

Почему все закрывают на это глаза? Пока ответа нет.

Пока же ситуация в городе обстоит так: работники МБУ оттесняют конкурентов не просто страшилками о том, как конкурентам несдобровать, но и делом. Антон Калякин лично приезжает к подъезду дома, где случилась трагедия, и грудью заслоняет вход сотрудникам частных похоронных бюро. Проходят "профилактические беседы" и с врачами скорой помощи, им господа полицейские подробно рассказывают, почему информацию об умерших нужно сливать только муниципальной похоронке.

Руководство МБУ Рыбинска настолько уверено в своей безнаказанности, что даже не боится рассылать СМС конкурентам с сообщением типа: "Это наш покойник". Город маленький, поэтому сложно себе представить, что власти города не в курсе процветания коррупции и уничтожения конкуренции. Только вот почему-то пока воз и ныне там.