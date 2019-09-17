Тер-Оганов: Энергетическое сотрудничество - драйвер стратегического партнёрства России и Индии

Отношения России и Индии получат новый импульс в энергетической отрасли путём обновления и расширения повестки сотрудничества.

Наши страны имеют возможность расширить программу взаимодействия в энергетической отрасли с учётом договорённостей, достигнутых в рамках Восточного экономического форума. Кроме дополнения существующих проектов, предполагается открытие новых направлений совместной работы. Об этом рассказал эксперт и генеральный директор Управляющей компании "АТЕК" Карен Тер-Оганов, комментируя прошедший во Владивостоке Восточный экономический форум.

"Недавно индийский министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Дхармендра Прадхан в интервью газете The Times of India рассказал о планах индийской стороны подписать с российскими коллегами подробную дорожную карту сотрудничества сроком на 5 лет. В рамках документа, по словам министра, рассматриваются новые направления взаимодействия: поставка угля и сырой нефти из России в Индию, инвестиции в российский сектор разведки полезных ископаемых и предполагаемое участие индийской стороны в других масштабных проектах, в том числе, в арктическом регионе. Кроме того, что были подписаны официальные государственные контракты, надо отметить присутствие на форуме представителей индийских гигантов бизнеса, причём, не только энергетических компаний, но и промышленных корпораций, для которых энергетический сектор важен для реализации собственных проектов. Я считаю, что российско-индийская энергетическая повестка, да и в целом программа общеэкономического сотрудничества, довольно давно нуждалась в расширении и обновлении", — подчеркнул гендиректор "АТЕК".

По его словам, наращивание двустороннего экономического сотрудничества Москвы и Нью-Дели представляет огромное значение и для международных отношений. Для России это ещё одна возможность увеличить своё экономическое присутствие в Южной Азии. Причём, энергетика выглядит куда более выигрышной отраслью вложений, нежели военно-техническое сотрудничество, которое может потенциально создать серьёзные риски политического характера для наших отношений с другими партнёрами в регионе. Кроме того, следует констатировать, что для нашей энергетической отрасли Индия является (равно, как и Китай) стратегическим партнёром, входящим в число самых быстрорастущих экономик мира. И к тому же: Индия третье в мире государство-потребитель и крупный импортёр энергоресурсов, и спрос на энергию в стране продолжает стабильно расти.

"Индия наряду с Китаем является одной из ведущих и быстрорастущих экономик в мире. Для нашей энергетической отрасли Нью-Дели интересен ещё и тем, что Индия может значительно диверсифицировать географию российских энергетических поставок. В этой стране у нас есть перспективы и в атомной энергетике. Рынок Индии — второй крупнейший по объёмам запланированных к вводу атомных установленных мощностей: ожидается, что к 2032 с текущих 6,2 ГВт общая установленная мощность АЭС в Индии должна достигнуть 63 ГВт. Таким образом, для нашей энергетики продолжение и углубление энергетического взаимодействия с Нью-Дели, как и с Пекином — это продолжение развития России как глобальной энергетической сверхдержавы", — утверждает эксперт.

Предполагается, что крупные индийские компании, такие как Tata Power, SAIL, NMDC, Jindal уже начинают инвестировать в проекты на Дальнем Востоке, или рассматривают возможность сделать это в ближайшее время. По словам генерального директора компании "АТЕК", встречи с индийскими коллегами в рамках форума могут быть интересны не только представителям крупного энергетического бизнеса, но и могут стать серьёзным шансом выхода на рынки Азии для российских энергетических компаний из сегмента малого и среднего бизнеса. А Восточный экономический форум является большой и удобной площадкой для коммуникации российских предпринимателей с индийскими коллегами.

"Мы видим, что несмотря на санкции и различные ограничения для международных игроков энергетической отрасли, мы по-прежнему представляем большой интерес для наших международных партнёров. Причём, речь идёт об инвестициях в такие регионы России, как Дальний Восток, который в настоящее время просто нуждается в них, поскольку это регион интенсивного развития. И стоит заметить, что в сегменте малого и среднего бизнеса, работающего в энергетической отрасли, наблюдается некоторое оживление и определённые ожидания от контактов с индийскими коллегами и партнёрами", — отметил Тер-Оганов.

Очень важно, как заметил эксперт, обратить особое внимание не только федеральных, но и региональных властей, на проекты зарубежных инвесторов на Дальнем Востоке и в Сибири. Несмотря на то, что в 2017 на Дальнем Востоке был зафиксирован беспрецедентный рост объёма привлечённых инвестиций: по данным Росстата, объём инвестиций в основной капитал в ДФО составил 1,217 трлн рублей или 117,1% по отношению к 2016. Тем не менее, для энергетической отрасли в этом регионе существует определённая специфика, которую следует учитывать инвесторам.

"Для зарубежных инвесторов крайне важно понимать, что федеральные и региональные власти готовы оказать содействие для их прихода на российский рынок, а также создать максимально удобные условия для защиты их инвестиций в России, конкретно — на Дальнем Востоке и в Сибири. Например, попытки индийских нефтяников войти в крупные проекты в России, такие как месторождения Штокмановское, Требса и Титова, а также участие в проекте "Ямал-СПГ", раз за разом терпели неудачу либо по причине строгого российского законодательства, ограничивающего прямые иностранные инвестиции в стратегические отрасли, к которым относится и нефтегазовая отрасль, либо по причине конкуренции со стороны более богатых и технически оснащённых западных и китайских компаний. Мне представляется, что для наших индийских коллег эту ситуацию следует несколько нивелировать. И очень хорошо, что этому вопросу на форуме было уделено должное внимание", — комментирует Тер-Оганов.

По мнению эксперта, в ближайшие годы Индия будет по-прежнему демонстрировать наиболее динамичный рост спроса на рынке энергоносителей. В этом направлении довольно много структурных аспектов. Например, ведущими направлениями российско-индийского сотрудничества являются атомная энергетика и инвестиции в нефтяную промышленность. На долю России приходится менее 1% всего индийского импорта энергоресурсов на общую сумму менее $1 млрд. Поэтому как минимум необходимо расширять сферы сотрудничества: это должна быть не только атомная энергетика, но и другие сегменты отрасли. Кроме того, у российских и индийских партнёров общие взгляды на международное экономическое сотрудничество, которые уместно претворять в современную архитектуру международного экономического сотрудничества.

"Нам необходимо наращивать наше экономическое присутствие на индийском рынке, причём, не только в атомной энергетике, но и в других сегментах отрасли, учитывая схожие взгляды России и Индии на более справедливое мироустройство, в том числе и на международную архитектуру энергетической безопасности. Для нас будет недальновидным ограничивать партнёрство в энергетической сфере исключительно двусторонней повесткой. Российские и индийские энергетические компании могут плодотворно сотрудничать и за пределами наших стран. Имеется в виду формат совместных предприятий и многое другое. Это особенно было бы актуально, на мой взгляд, на том же Дальнем Востоке, где собственно у Нью-Дели очень серьёзные интересы в энергетической отрасли", — заключил Карен Тер-Оганов.