Мустай Карим: из Казахстана с любовью

В Казахстане знают и любят творчество советского российского поэта Мустая Карима. В преддверии 100-летнего юбилея знаменитого мастера литературы в Алматы появилась улица его имени. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов отметил: "Увековечивание памяти великих деятелей истории, культуры и искусства — важнейший вклад в будущее, дар новым поколениям".

Великий сын башкирского народа, фронтовик, поэт, публицист, драматург Мустай Карим был большим общественным деятелем, весь потенциал его неординарной личности был направлен на создание доброго и светлого. Министр культуры Казахстана Актоты Райымкулова отметила, что теплые дружеские отношениях поэта с казахской землей и ее народом отразились в его творчестве.

— Несмотря на тяжелейшее ранение на фронте, Мустай Карим никогда не выпускал из рук бумагу и перо. Читатели познают через его труды такие понятия как мир, любовь, дружба и справедливость. Его незабываемые произведения останутся в памяти народа в веках, — уверена министр.

Народный поэт Башкортостана Мустай Сафич Карим в советские времена и уже после распада СССР не раз гостил на казахской земле, очень любил Алма-Ату, столицу Казахской ССР, не уставал восхищаться произведениями Абая Кунанбаева, основоположника казахской письменной литературы, поэта, композитора, просветителя и общественного деятеля.

Решение акимата Алматы о присвоении одной из улиц города в центральном микрорайоне имени Мустай Карима было принято еще в начале этого года, большую роль и содействие при этом сыграло Посольство Казахстана в России.

Глава города Алматы Бахытжан Сагинтаев выразил признательность Послу Казахстана в России Имангали Тасмагамбетову. "Вместе мы создаем новые возможности для развития межкультурных и гуманитарных связей между Казахстаном и Россией, Башкортостаном и Алматы, между нашими братскими народами", — подчеркнул он.

В этот день на международной научно-практической конференции, посвященной Мустаю Кариму, гости обсуждали творческое наследие башкирского поэта, внёсшего определяющий вклад в развитие многонациональной литературы наших стран, укрепление мира и взаимопонимания.

К значимым мероприятиям в честь 100-летия Мустая Карима следует отнести и фильм "Сестренка" — по повести башкирского классика литературы "Радость нашего дома". На широкий экран эта картина выйдет в сентябре этого года.