Карен Тер-Оганов: Санкции и импортозамещение делают экономику РФ эффективнее

Эксперты Международного центра исследования санкций (МЦИС) составили рейтинг отраслей промышленности России, получивших мощный импульс развития благодаря антироссийским санкциям и импортозамещению, а также назвали отрасли, которые ещё не успели за 5 лет полностью оправиться от внешнеэкономического давления.

Санкции против российских частных лиц и компаний были введены США и европейскими странами в 2014 году в ответ на действия России по присоединению Крыма к своей территории. В ответ на действия руководства США и ЕС правительство РФ не только ввело контрсанкции, но и начало внутри страны масштабную кампанию по импортозамещению производства.

По словам специалиста по продвижению российских производителей на международных рынках, члена экспертного совета МЦИС Карена Тер-Оганова, экономический и политический эффект от персональных санкций оказался ничтожным, но для конкретных отраслей экономики санкции сыграли свою роль — не только отрицательную, но и положительную. "Несмотря на отрицательный эффект от введённых против РФ санкций, экономика нашей страны в долгосрочной перспективе только выиграла, во многом благодаря политике импортозамещения", — считает Тер-Оганов.

Наибольший толчок к развитию от применения политики импортозамещения, по мнению эксперта, получил банковский сектор, топливно-энергетический, аграрный и сельскохозяйственный комплексы, а также фармацевтическая отрасль. Среди отраслей, которые недостаточно оправились от санкций и пока не смогли в полной мере перейти на импортозамещение — оборонно-промышленный комплекс, электротехническая отрасль, сфера информационных технологий.

В качестве одной из самых положительных тенденций эксперт МЦИС считает запрет на кредитование российских банков и компаний в западных банках. "Из-за этого сократился доступ российского бизнеса к "дешёвым" деньгам. Но были найдены альтернативные выходы на азиатские финансовые рынки. Например, "Газпром" в 2015 впервые привлёк $1,5 млрд от консорциума китайских банков, а в прошлом году договорился с Bank of China о кредите на 2 млрд евро. В начале февраля этого года компания US Rusal выразила намерение разместить на Шанхайской бирже облигаций на 10 млрд юаней ($1,5 млрд)", — отметил Карен Тер-Оганов.

В топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) импортозамещение также развивалось стремительными темпами. В 2018 году 19 крупнейших компаний ТЭК реализовали более 100 импортозамещающих проектов. "В целом благодаря реализации целенаправленной политики импортозамещения в ТЭК за период 2014–2018 доля отечественной продукции в закупках крупнейших государственных компаний ТЭК выросла с 50‑60% до 85-95%", — заключил эксперт. Тем не менее, несмотря на успехи в импортозамещении, именно на энергетический сектор санкции будут иметь наиболее долгосрочное и болезненное влияние.

По мнению Тер-Оганова, очень впечатляющие показатели по импортозамещению в аграрном секторе. В 2018 аграрный экспорт вырос почти на треть — до $13 млрд. Российские сельхозмашиностроители в 2017 превысили показатель по производству на 21%, то есть, более чем на 107 млрд рублей.

В оборонной промышленности зависимость от импортных технологий несоизмеримо меньше, чем в энергетике, поэтому оборонная сфера оказалась наиболее подготовленной к политике импортозамещения, отметил Тер-Оганов. Однако, по его мнению, весьма отрицательный эффект от санкций для российского ОПК оказало прекращение военно-технического сотрудничества с Украиной. Прежде всего, из-за прекращения действия контрактов с украинским предприятием "Мотор Сич" на поставки двигателей для российских боевых и гражданских вертолётов. Стоимость контракта, рассчитанного на 5 лет, составляла $1,2 млрд. Полностью заменить украинские двигатели на отечественные планируется в 2019.

Более скромные успехи у других отраслей экономики — например, в электротехнической, в сфере информационных технологий и разработки программного обеспечения. Государственные и частные компании в России по-прежнему используют для работы "софт", произведёный за границей.

"Политика импортозамещения необходима отечественному производителю по целому ряду причин. Во-первых, это нужно для нашей "внутренней" работы по улучшению качества и конкурентоспособности российского бизнеса на международной арене. Во-вторых, это крайне необходимо для поддержания социальной стабильности в стране — создания новых рабочих мест и базы для социально ориентированной политики российского бизнеса, ведь наша цель — повысить доверие российского общества к отечественному капиталу и предпринимателям как выразителям интересов широких слоев общества. В-третьих, крайне важно для нас создать среду максимально благоприятного самочувствия для российского бизнеса как одного из центральных столпов поддержания статуса России как региональной и глобальной державы, естественного лидера Европы XXI века. Бизнес климат и инвестиционная среда России — важный фактор для интенсификации международных контактов через экономическое сотрудничество, в том, числе и в рамках интеграционных проектов", — заключил эксперт.

СПРАВКА. Международный центр исследования санкций (МЦИС) был учреждён Фондом развития современной дипломатии. Миссия центра — помогать государствам и бизнесу подсчитать убытки, понесённые из-за экономических санкций, и возместить через международные арбитражные суды причинённый ущерб. Соответствующие соглашения о начале работы международного экспертного центра в мае 2019 подписали заинтересованные эксперты, политики, юристы, бизнесмены и общественные деятели России, Австрии и Германии. На очереди подписание аналогичных соглашений с ведущими экспертами США, Франции, Италии, Польши, Швейцарии, Черногории, Сербии и др.