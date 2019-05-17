Доска "почета": "успешный менеджер" из Таганрога

Рассказывать про воровство на отечественных госпредприятиях - дело неблагодарное. Никто уже не удивляется масштабам хищений. Но как-то особенно больно, когда дело касается стратегических отраслей, того, чем мы по праву привыкли гордиться, - оборонной промышленности и авиации.

Город Таганрог известен не только Сергеем Юрьевичем Беляковым, который любит разговаривать с телевизором, но и крупным авиационным научно-техническим комплексом ТАНТК имени конструктора Георгия Бериева. Предприятие выпускает уникальные самолеты-амфибии, предназначенные в том числе и для тушения лесных пожаров.

В марте этого года директор ТАНТК Юрий Грудинин единоличным решением лишил премии весь коллектив (семь тысяч человек) с мотивировкой "за невыполнение плана", сообщает "Правда.Ру". Но подчиненные не согласились с решением руководителя. Сотрудники собрали инициативную группу и написали открытое письмо (оно имеется в распоряжении редакции), в котором привели свои подсчеты всех денег, которые, по их мнению, нецелевым образом были истрачены Грудининым. У них получилось 74 миллиона рублей. Эти деньги коллектив предприятия предложил своему директору вернуть, чтобы впредь не пришлось экономить на зарплатах сотрудников.

Список, на что были потрачены казенные средства, который приводится в письме, доступен по ссылке.

Здесь приведем только его часть:

- специальная кровать с массажером - 156 тысяч рублей;

- палубная доска для оборудования шале председателя на Гидроавиасалоне-2018 - 431 тысяч рублей;

- аренда квартиры в Москве, где по факту проживала дочь Грудинина, - 95 тысяч рублей в месяц; итого - 3,42 миллиона рублей,

- празднование 60-летия директора в ресторане "Жемчужина" (один миллион рублей);

- "откатные" деньги и средства за фиктивно подписанные акты - более 20 миллионов рублей.

Кроме того, подписанты требуют, чтобы Юрий Грудинин дал пояснения совету директоров, президенту ОАК, вице-премьеру Юрию Борисову о том, как с октября 2018 года по февраль 2019 года ему удалось переплатить НДС по декларации 90 миллионов рублей со счетов ГОЗ (государственный оборонный заказ), вернуть эти деньги на счет по заявлению о переплате налога и тратить их на сувенирную продукцию, благотворительность и ремонт непрофильных активов перед их приватизацией.

Но добиться справедливости коллективу предприятия теперь очень непросто. Дело в том, что в апреле Юрий Грудинин прекратил свои полномочия как директор ТАНТК, потому что получил новое назначение - руководить ПАО "Ил", одним из гигантов отечественной авиации, легендарным КБ Ильюшина, известным всему миру благодаря самому массовому боевому самолету в мире - штурмовику Великой Отечественной войны Ил-2.

Такая кадровая политика руководства нашего ОПК не может не вызывать недоумения. Недавно они уволили Алексея Рогозина (сына главы "Роскосмоса"), который и двух лет не проработал в "Иле". Да, сын большого чиновника, но именно при нем предприятию удалось довести до первого полета проект военного транспортника Ил-112, который простаивал на середины 90-х.

Допустим, и этого недостаточно - надо было работать лучше. Но разве человек, по мнению своих же бывших подчиненных, за счет предприятия покупающий массажные кресла, сможет обеспечить прорыв?

А как к новому главе отнесутся сотрудники "Ила"? Неужели они не знают о репутации своего нового руководителя? Да в целом все работники авиационной и оборонной промышленности? О каком повышении производительности труда можно говорить, когда зарплаты на стратегических предприятиях едва дотягивают до прожиточного минимума, а простые сотрудники наблюдают начальство, живущее в непозволительной роскоши?

Показное расточительство элиты, ее жажда к деньгам - слабый стимул для великих свершений, скорее наоборот. А в информационную эпоху сложно утаить нетрудовые доходы. Да, если честно, особо и не пытаются... Ибо нет-нет да появляются в прессе публикации, подобные статье "Незаметный герой российского ОПК" в "Московском мониторе", в которой рассказывается о вице-премьере Юрии Борисове и его его несложной бизнес-схеме. Предприятие, которым он владеет вместе с родственниками, регулярно получает миллиардные госконтракты от минпромторга на производство микроэлектроники. А, как известно, львиная доли отечественной микроэлектроники идет на нужды ОПК, которым по стечению обстоятельств сейчас руководит генерал Борисов. Заметьте, он один из непосредственных шефов героя нашей публикации Грудинина.

На фото: Юрий Грудинин поздравляет сотрудников ТАНТК с Новым годом