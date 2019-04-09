ВВС создало «расследование» о «победе русских политтехнологов» на Мадагаскаре

Внештатный корреспондент ВВС Гаэль Борджиа рассуждает о том, оказалась ли мадагаскарская демократия под угрозой из-за «российских политтехнологов». При этом, кроме слухов и домыслов, девушка за все длинное видео не привела ни одного доказательства.
Также в так называемом «расследовании», которое обладает всеми признаками фейкового, в качестве аргумента в пользу вмешательства используют оказание Россией военно-технической помощи ряду африканских стран. При этом содействие по примирению журналисты ВВС выставляют как «вызов западному влиянию».
Еще одним «доказательством» так называемого «вмешательства» стал некий «чемодан с деньгами», который, как утверждают журналисты телеканала, предлагали кандидатам «российские политтехнологи». При этом пастор Майол, кандидат в президенты, рассказавший журналистам про «чемодан», вовсе не уверен в том, что люди, которые пришли к нему с финансовым предложением, были русскими. ВВС продемонстрировало видео со встречи Майола и неких людей. При этом на кадрах не было видно ни чемодана с деньгами, ни его передачи.
Британские журналисты также предположили, кто может стоять за «вмешательством» со стороны России.
«Согласно неподтвержденной информации в СМИ, человек по имени Евгений Пригожин может финансировать работу команд российских политтехнологов», - говорится в фильме. В то же время петербургский бизнесмен в комментарии ВВС опроверг финансирование неких политтехнологов.
Помимо этого в лжерасследовании упомянули провальное дело спецпрокурора США Роберта Мюллера. Он почти два года пытался доказать вмешательство РФ в американские выборы и у него него ничего не получилось.
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