ВВС создало «расследование» о «победе русских политтехнологов» на Мадагаскаре

ВВС провел свое «расследование» о якобы вмешательстве русских политтехнологов в выборы на Мадагаскаре. По мнению западных журналистов, российские граждане под видом туристов прибыли на остров для того, чтобы повлиять на ход голосования на президентских выборах на Мадагаскаре.

Внештатный корреспондент ВВС Гаэль Борджиа рассуждает о том, оказалась ли мадагаскарская демократия под угрозой из-за «российских политтехнологов». При этом, кроме слухов и домыслов, девушка за все длинное видео не привела ни одного доказательства.

Также в так называемом «расследовании», которое обладает всеми признаками фейкового, в качестве аргумента в пользу вмешательства используют оказание Россией военно-технической помощи ряду африканских стран. При этом содействие по примирению журналисты ВВС выставляют как «вызов западному влиянию».

Еще одним «доказательством» так называемого «вмешательства» стал некий «чемодан с деньгами», который, как утверждают журналисты телеканала, предлагали кандидатам «российские политтехнологи». При этом пастор Майол, кандидат в президенты, рассказавший журналистам про «чемодан», вовсе не уверен в том, что люди, которые пришли к нему с финансовым предложением, были русскими. ВВС продемонстрировало видео со встречи Майола и неких людей. При этом на кадрах не было видно ни чемодана с деньгами, ни его передачи.

Британские журналисты также предположили, кто может стоять за «вмешательством» со стороны России.

«Согласно неподтвержденной информации в СМИ, человек по имени Евгений Пригожин может финансировать работу команд российских политтехнологов», - говорится в фильме. В то же время петербургский бизнесмен в комментарии ВВС опроверг финансирование неких политтехнологов.

Помимо этого в лжерасследовании упомянули провальное дело спецпрокурора США Роберта Мюллера. Он почти два года пытался доказать вмешательство РФ в американские выборы и у него него ничего не получилось.