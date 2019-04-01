Алена Полынь рассказала о своем вкладе в сферу магического образования

Мы побеседовали с одной из самых видных ведьм современности, Аленой Полынью, которая рассказала о том, как она помогает людям. По ее словам, магия — это глубинная наука, которую нужно изучать и отношение к которой имеют люди из высшего общества. Ведьма объяснила, как передается это магическое знание.

— Благодаря вам магия стала достоянием широкой общественности, а не только круга избранных. Опасно ли это?

— Нисколько не опасно, я протягиваю ключи от тайной двери, за которой есть все, но из сотни людей ключ видят лишь десять, пять готовы взять этот ключ, но их останавливает страх, а в итоге возьмет один. Откроет ли он дверь? Маловероятно. Причина тому — человеческое невежество.

— Те счастливчики, кто постиг тайную науку, обретут богатство?

— Да. Земля любит человека материально. Это значит, что она дает ему деньги, семью, дом и все то, что представляется богатством для человека. Богат тот, кому Боги дают, а Боги дают тем, кто их знает. Я говорю не о религии, а о другом глубинном знании.

— Вы открыли Международный Университет магии и колдовства, Закрытую школу магии. Выпускники ваших учебных заведений познали тайное?

— Полностью тайное познать невозможно, этому нужно посвятить всю жизнь. Но они смогли приоткрыть дверь.

— Среди тех, кто приходит к вам обучаться, есть бизнесмены, политики, известные люди. Вы для них — духовная мать, именно так говорят сильные мира сего. Что значит духовная мать?

— Родители не всегда обладают нужными ключами, и поэтому ко мне приходят те, кто ищет и хочет стать лучшим для себя, семьи, рода, города, страны и всего мира. Я поведу их, помогу им, направлю, но только тех, чьи помыслы велики. Я люблю великие души.

— Значит ли это, что простые люди не могут обращаться к вам со своими проблемами?

— Могут. Я понимаю, что волнует простых людей, но кому помочь, а кому — нет, я решу сама. Некоторые мне противны, а некоторым хочется помочь.

— Так мы начали бизнесом и закончили философией. Мы говорили с Аленой Полынь, главой Международного оккультного сообщества Империи сильнейших ведьм, председателем Союза ИСВ, организации АСМ, автором более 8 книг и сотен обучающих программ.