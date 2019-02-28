Рейтинг "качества" от "Росконтроля"

Знак качества "Росконтроля" за миллион рублей может купить любой производитель, не желающие платить за "независимые исследования" получат негатив в СМИ. Госструктуры могут безболезненно для себя отказываются работать с компанией, основанной людьми с сомнительными "историями успеха".

Чем отличаются многочисленные рейтинги и экспертизы всевозможных товаров, проводимые частными компаниями, от ГОСТа? Как понять, купит ли потребитель некачественный товар, поверив такой "экспертизе", проведенной неизвестно кем, и заключению, выданному конторой, добросовестность которой под вопросом? Кто торгует своими "знаками качества", порой вообще не проводят тесты оцениваемой ими продукции? Можно не попасть в "антирейтинг"? На эти вопросы ищет ответы "Правда.Ру".

Громкое имя компании ни о чем не говорит. Например, "Росконтроль" — сайт, участие представителей компании в телеэфирах, "открытая и прозрачная деятельность" — все это должно убедить потребителя поверить, что перед ним — профессиональные и независимые эксперты.

"Росконтроль осуществляет свою деятельность за счет взносов и пожертвований организаций и граждан, среди которых нет заинтересованных лиц — ни производителей, ни ритейлеров" (официальный сайт общества защиты прав потребителей "Росконтроль". Раньше существовало ЗАО "Руководящий орган системы контроля", после ребрендинга и вольного сокращения названия ставший "Росконтролем". Но в 2015 году Межрайонная инспекция ФНС России №46 по Москве обратилась в суд с иском к ЗАО "Р.О.С.контроль" с требованием привести фирменное наименование в соответствие с нормами гражданского законодательства и исключить из сокращенного фирменного наименования частицу "Рос". Суд принял сторону налоговиков. Ее переименовали в 2017 году из "Росконтроля" в АО "Агентство "РК-Медиа" — частное средство массовой информации, интернет — журнал, не уполномоченный государством орган на проведение экспертиз.

Но производители продолжают жаловаться на давление и манипуляции со стороны этой компании: "Не хотите попасть в антирейтинг? Хотите получить наш знак качества? Цена вопроса вам известна!". Многие производители соглашаются пройти экспертизу в "Росконтроле" именно по такому принципу.

"Росконтроль" продолжает зарабатывать на этих экспертизах, проводимых на… деньги производителей проверяемых товаров. Например, в государственном "Роскачестве" средства на проведения экспертиз направляются из федерального бюджета, чтобы избежать конфликта интересов и соблюсти чистоту экспертизы…

По прейскуранту экспертиза одной товарной позиции, маркировку знаком "Росконтроль" и информационную поддержку стоит 264 тысячи рублей. Четырех товарных — 684 тысячи рублей. Пакет за 1,1 млн рублей включает тестирование одной товарной позиции, маркировку одной товарной позиции, обзорную статью, информационную поддержку, продвижение на ресурсах "Росконтроля". Не платящих ждет общественная обструкция в медиа

В интервью "Комсомольской правде" представитель "Роскачества" Мария Сапунцова отметила, что лабораторное исследование одной категории товаров стоит 1 млн рублей, при проверке ДНК или теста на наличие антибиотиков цена экспертизы увеличивается.

Нет публичных данных о том, проводятся ли экспертизы вообще… На сайте "Росконтроля" указано — за 2 года проведено более 1 тысячи исследований, то есть выручка должна была составить около 1 млрд рублей.

"Организация "Росконтроль", известная манипулированием потребительским мнением, судебными делами с производителями продукции и скандальными проверками, активно пытается продвигать результаты своих "проверок" в средства массовой информации… Недопустимо формировать негативное отношение к продукции на основе сомнительной организации" (из письма Роспотребнадзора, опубликованного в "Комсомольской правде").

"Ростест" отказался от сотрудничества с "Росконтролем" из-за непрозрачности методики проведения экспертиз. В "Росконтроле" проводят исследования только в собственных "аккредитованных" лабораториях и не раскрывают чистоту забора образцов, соответствие методик проверки и т. д.

Небрежность "Росконтроля" может быть объяснена общим принципом ведения дел учредителями "Агентства "РК-Медиа" — семьей Гитлиных — являющихся гражданами нескольких стран, причем российское гражданство некоторые их них "теряли" и "обретали" совершенно непонятными способами.

Изначально семья владела строительным бизнесом. Борис Моисеевич Гитлин занимался энергетикой. Затем со старшим сыном Игорем основал компанию "Голденберг", с которой связаны. скандальные стройки в Москве, Вильнюсе и Бангладеше. В Москве ООО "Голденберг" за 2 млрд рублей подрядилось реконструировать Нагатинский метромост в Москве, но в 2014 году контракт был расторгнут из-за его исполнения. В 2014 году "Голденберг" должен был возвести "Дом Москвы" в Вильнюсе за 677 млн рублей, контракт в 2018 году расторгнут через суд. В апреле 2018 года обанкротили "Голденберг", дело рассматривается в суде с заявленной суммой претензий свыше 1,3 млрд рублей. Интересно как удавалось долгие годы этой компании не отвечать по своим обязательства по многомиллионным госконтрактам и избегать проверок правоохранительных органов? В похожих ситуациях обычно проверяющие и регулирующие инстанции выходят с проверками и выемками документов.

Гитлины задолжали и иностранным инвесторам — в 2006 году они учредили в Нидерландах офшорную компанию North East Partners B. V., выпустили акции, продали их крупным западным фондам… и обанкротили фирму.

Семья провела ряд сделок с недвижимым имуществом по его перерегистрации на многочисленные компании-однодневки. Два строения в центре Москвы компания "Партнер-Недвижимость" переписала на партнерскую фирму "Технопром". Еще одно здание в столице принадлежит "Голденберг-Инвест". "Семейные компании" Гитлиных судятся друг с другом, взыскивая денежные средства по неустановленным договорам займа. В Воронеже Гитлины купили Центрально-Черноземный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству ("ЦЧОНИИГИПРОЗЕМ") за 51,1 млн. руб. Оценщики считают стоимость заниженной в 2 раза. Правоохранительные и регулирующие органы страны на соответствие эту сделку почему-то не проверяют. А кредиторы в суде теряют шансы на возврат средств, приобретенных семьей сомнительным путем.

Эти истории заставляют задуматься о корректности рейтингов, составляемых "Росконтролем" и в непредвзятости его "квалифицированных экспертов". Создается ощущение, что пользуясь ситуацией владельцы компании манипулируют мнением россиян в целях личного обогащения, выбивая деньги из производителей и очерняя тех, кто не готов платить за фейк.