Китай готовится зеркально ответить США в торговой войне

Власти Китая утвердили новый перечень повышенных пошлин на товары американского производства стоимостью $60 млрд.

Как сообщил минфин КНР, "в отношении 2493 наименований продукции тарифы будут увеличены до 25%, для еще 1078 пунктов - до 20%, на 974 наименований - до 10%, на 662 пункта - до 5%".

Таким образом, пишет ТАСС, список готов к использованию и будет применен тогда, когда Вашингтон реализует свои угрозы о повышении тарифов на новый список китайских товаров.

Напомним, 15 июня США объявили о введении ввозной пошлины 25% на импорт китайских товаров объемом в $34 млрд в год. В Пекине заявили об ответных мерах. Повышенные таможенные тарифы между странами вступили в силу 6 июля.

В середине июля в американские власти заявили о готовности к новому витку в этой торговой войне и введению дополнительных пошлин в размере $200 млрд на товары из Китая. По словам американского президента Дональда Трампа, США введут 10-процентные пошлины на расширенный список китайских товаров и услуг, но в администрации сочли такие меры недостаточными. В итоге Вашингтон объявил о веедении 25-процентных пошлин.