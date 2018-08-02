В США намерены ужесточить санкции против России

Американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий разработали законопроект новых санкций против России.



Как пояснили в сенатском комитете по иностранным делам, документ разработали республиканцы Линдси Грэм (Южная Каролина), Джон Маккейн (Аризона), Кори Гарднер ( Колорадо), и демократы Роберт Менендес (Нью-Джерси), Бен Кардин (Мэриленд), Джин Шахин (Нью-Гэмпшир).

Как пишет ТАСС, прект направлен на "введение санкций в рамках CAATSA и на применение дополнительных" ограничительных мер против Москвы. CAATSA - закон "О противодействии противникам США посредством санкций", подписанный президентом США Дональдом Трампом в 2017 году. Документ вводит ограничения в отношении России, КНДР и Ирана. Нормативно-правовой акт существенно ограничил возможности Трампа отменять либо смягчать такие санкции без согласия законодательной ветви власти.

В нем содержится "ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России", ее "олигархов и государственных предприятий", применение "санкций в отношении российского суверенного долга". Также вводится "запрет на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации", уточняют в комитете.

Также в США планируется создание "Национального центра по отражению российских угроз". "Целью этого центра является повышение уровня подготовки и реагирования на российскую дезинформацию и другие возникающие угрозы, исходящие от Российской Федерации", - поясняется в документе.

Законодатели намерены потребовать от госсекретаря Майкла Помпео "заключения о том, соответствует ли Российская Федерация критериям для ее включения в список стран - спонсоров терроризма". Ожидается, что санкции должны усилить экономическое, политическое и дипломатическое давление на Россию.