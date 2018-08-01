Полные варианты известных поговорок

Собаку съели, [хвостом подавились].

Ума палата, [да ключ потерян].

Два сапога пара, [оба левые].

Дураку хоть кол теши, [он своих два ставит].

Рука руку моет, [да обе свербят].

Везет как [субботнему] утопленнику [баню топить не надо].

Ворон ворону глаз не выклюет [а и выклюет, да не вытащит].

Гол как сокол [а остер как топор].

Голод не тетка [пирожка не поднесет].

Губа не дура [язык не лопата].

За битого двух небитых дают [да не больно-то берут].

За двумя зайцами погонишься – ни одного [кабана] не поймаешь.

Кто старое помянет – тому глаз вон [а кто забудет - тому оба].

Курочка по зернышку клюет [а весь двор в помёте].

Лиха беда начало [есть дыра, будет и прореха].

Молодые бранятся – тешатся [а старики бранятся – бесятся].

Новая метла по-новому метёт [а как сломается - под лавкой валяется].

Один в поле не воин [а путник].

От работы кони дохнут [а люди – крепнут].

Пьяному море по колено [а лужа - по уши].

Пыль столбом, дым коромыслом [а изба не топлена, не метена].

Рыбак рыбака видит издалека [потому стороной и обходит].

Старый конь борозды не испортит [да и глубоко не вспашет].

У страха глаза велики [да ничего не видят].

Чудеса в решете [дыр много, а выскочить некуда].

Шито-крыто [а узелок-то тут].

Язык мой – враг мой [прежде ума рыщет, беды ищет].