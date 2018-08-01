Российских журналистов убили в ЦАР

Вчера в Центральноафриканской республике погибли трое российских журналистов. Убиты репортер Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

Как пояснил главный редактор "Центра управления расследованиями" Андрей Коняхин, они готовили фильм о частных военных компаниях.

По данным Euronews, журналисты не договаривались о своей поездке ни с одной из вооружённых сил в ЦАР и не оформляли никаких аккредитаций. Они просто поехали туда "в отпуск".

Сообщается, что автомобиль съёмочной группы расстреляли на пути из столицы Банги в город Бамбари. Выжил только водитель, который уже дал показания правоохранительным органам.

Напомним, Орхан Джемаль был одним из самых опытных военных корреспондентов. Он работал на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Афганистане, Ираке, Ливане, Сирии и Саудовской Аравии.

Александр Расторгуев был режиссёром ряда документальных фильмов, которые были представлены на ведущих европейских фестивалях. Оператор Кирилл Радченко работал в зоне военных конфликтов в Абхазии, Сирии и на Украине.

В телеграм-канале Shumanov по этому поводу отметили, что "Москва рассматривает доступ к ресурсам Центральной Африканской республики как форму компенсации за свои расходы на обеспечение безопасности в стране. Более того, появление русских в ЦАР - это наиболее очевидное объяснение контактов Москвы с вооруженными группами, которые сами контролируют эти ресурсы.

В центре страны и в других местах вооруженные группы ведут ожесточенные бои за доступ к золотым и алмазным рудникам. В качестве подтверждения интереса России в ЦАР, через несколько дней после встречи Глава МИД РФ Сергея Лаврова и президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадеры на встрече в Сочи, была создана горнодобывающая компания Lobaye Invest. Компания является дочерней организацией охранной фирмы Lobaye LTD, что является признаком того, что развертывание частных военных компаний и вхождение россиян в горнодобывающий сектор ЦАР составляют единое целое.

Российская компания также выразила свою заинтересованность в добыче урана из района Бакумы, где местным компаниям пришлось отказаться от разработки урана из-за трудностей в его добыче. Еще одна компания Sewa Security Service, связанная с Россией, была создана в Банги 7 ноября 2017 года. Она находится под контролем близкого помощника президента и имеет «по крайней мере одну неофициальную координационную структуру» с Lobaye Invest.

В декабре 2017 года России было дано согласие совета безопасности ООН на поставку оружия в обход эмбарго в ЦАР. Всего было доставлено около 5000 автоматов, пулеметов, пистолетов и ракетных пусковых установок. Организация Объединенных Наций также направила 175 русских военных инструкторов в Беренго, бывший дворец императора Бокассы, что в 60 км к юго-западу от Банги с миссией обучить 1300 солдат из Центральной Африки. В целом ситуация складывается в пользу России. В качестве специального советника президента ЦАР по безопасности назначен Валерий Захаров".