Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.08.2018 : 56,184
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.08.2018 : 69,9322
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 01.08.2018 : 79,7026
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 01.08.2018 : 45,4697

Мир

  1. Главная
  2. Мир
http://img.newsinfo.ru/image/article/1/0/6/4106.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 16:54

Два Маугли. Два мира. Две нации.

США:

В диснеевском мультике Маугли - добрый безобидный мальчег в красных труселях, который в принципе мало озабочен проблемами пропитания, он вообще живёт как у Бога за пазухой: знакомится с новыми друзьями, поёт, танцует, в общем ведёт праздный образ жизни.

Все животные - будто вегетарианцы, добрые, толерантные и милые, только один пытался сожрать главного героя (да и то по-убогому) и был "сурово наказан". В этом галлюциногенном мульте, апогее толерастии и "всеобщей любви" - даже пернатые падальщики выглядят как "свои парни", они дружелюбно общаются с мальчиком, кое-где даже проявляя к нему сочувствие. Главный враг - бежит с позором, как кошак, а не как гроза джунглей. В итоге - хэппи-энд, все счастливы. Но история по смыслу не окончена, в связи с чем появляется и вторая часть мульта.

СССР:

Суровые советские реалии сделали образ нашего Маугли совсем иным: это не ребёнок, а здоровый, накаченный дикарь с ножом за поясом(между прочим, ножик взят из храма древних богов, что доставляет). Парень реально "взращен волками": шарится по лесу, мочит живность себе на пропитание, общается с местными авторитетами (Багира, Каа), уничтожает оккупантов в ночных разборках(рыжие собаки).

Реки нашего Маугли окрашены алым, а выжить можно только соблюдая местные понятия ("мы с тобой одной крови"). Он влюбляется, он ходит на "стрелки", он живёт полной жизнью, в итоге - хладнокровно заманил в ловушку и спустил шкуру со своего кровного врага (как и обещал), продемонстрировав тем самым превосходство и безжалостность. Законы Джунглей едины для всех, нарушителя ждёт неминуемая гибель. Никакого всеобщего хэппи-энда, никакого продолжения, всё лаконично, чётко и естественно.

Мир

Image

Бытовая жизнь в СССР

1. В СССР сотни и даже тысячи людей могли пить газировку в автомате из одного стакана. Попил, сполоснул, поставил обратно.

Читать полностью

Общество

Image

Врач, спасший от смерти тысячи заключенных

Более 20 лет хирург Георгий Синяков заведовал отделением городской больницы.

Читать полностью

Новости