Два Маугли. Два мира. Две нации.

США:

В диснеевском мультике Маугли - добрый безобидный мальчег в красных труселях, который в принципе мало озабочен проблемами пропитания, он вообще живёт как у Бога за пазухой: знакомится с новыми друзьями, поёт, танцует, в общем ведёт праздный образ жизни.

Все животные - будто вегетарианцы, добрые, толерантные и милые, только один пытался сожрать главного героя (да и то по-убогому) и был "сурово наказан". В этом галлюциногенном мульте, апогее толерастии и "всеобщей любви" - даже пернатые падальщики выглядят как "свои парни", они дружелюбно общаются с мальчиком, кое-где даже проявляя к нему сочувствие. Главный враг - бежит с позором, как кошак, а не как гроза джунглей. В итоге - хэппи-энд, все счастливы. Но история по смыслу не окончена, в связи с чем появляется и вторая часть мульта.

СССР:

Суровые советские реалии сделали образ нашего Маугли совсем иным: это не ребёнок, а здоровый, накаченный дикарь с ножом за поясом(между прочим, ножик взят из храма древних богов, что доставляет). Парень реально "взращен волками": шарится по лесу, мочит живность себе на пропитание, общается с местными авторитетами (Багира, Каа), уничтожает оккупантов в ночных разборках(рыжие собаки).

Реки нашего Маугли окрашены алым, а выжить можно только соблюдая местные понятия ("мы с тобой одной крови"). Он влюбляется, он ходит на "стрелки", он живёт полной жизнью, в итоге - хладнокровно заманил в ловушку и спустил шкуру со своего кровного врага (как и обещал), продемонстрировав тем самым превосходство и безжалостность. Законы Джунглей едины для всех, нарушителя ждёт неминуемая гибель. Никакого всеобщего хэппи-энда, никакого продолжения, всё лаконично, чётко и естественно.