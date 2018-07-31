Половина Европы и часть Азии получили государственность из рук России

А вот и сам пост с небольшими добавлениями от комментаторов. Итак, кто получил государственности из рук России (СССР)?

- Финляндия в 1802 и 1918 гг. До 1802 г. никогда не имела собственного государства.

- Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).

- Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).

- Литва восстановила государственность в 1918 г. тоже благодаря России.

- Польша восстановила с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг. Раздел Польши между СССР и Германией — это лишь короткий эпизод!

- Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877–1878 гг.

- Молдавия как государство родилась внутри СССР.

- Болгария как государство родилась в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве благодарности государство Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария – член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата...

- Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны.

- Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.

- Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.

- Грузия сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.

- Туркмения никогда не имела государственности и сформировал ее только в составе СССР.

- Киргизия никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.

- Казахстан никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.

- Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР.

- Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой Октябрьской революции в составе СССР. А в 1991 году полную независимость. Также нужно учитывать роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Грецию у турков отбила Россия в далёком 1821 году, Алжир, Куба, Израиль, Ангола, Мозамбик и т.д...

- Независимость Швейцарии отвоеванная у Франции Суворовым 217 лет назад. С тех пор она ни разу (!) не воевала;

- Освобождение Австрии от Третьего рейха 1945 г.;

- Освобождение Чехословакии от Третьего рейха 1945 г.;

- Позиция Екатерины II в 1780 с созданием Лиги вооруженного нейтралитета и фактическая поддержка Северо-американских Соединённых штатов содействовала поражению Англии и обретению независимости США;

- Дважды за последние 2 века Россия дарила независимость большинству европейских стран перемалывая армии диктаторов Наполеона и Гитлера;

- Позиция Сталина в переговорах с США и Англией дала Германии возможность сохранить государственность после поражения Третьего рейха в 1945г.;

- Позиция Горбачева позволила без проблем в 1990 г. повторно объединиться Германии;

- Без помощи СССР Египет не смог бы выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией, Францией в 1956-57 гг., в 1967 г. вмешательство СССР остановило войну Израиля с Египтом, фактически спасла арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74 годах.

- Ангола завоевала свою независимость к 1975 г. только благодаря СССР;

- Большинство колоний Западной Европы получили свою независимость благодаря мировому движению деколонизации после второй мировой войны, главную роль в котором играл СССР.