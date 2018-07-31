Итальянская мудрость

2. Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным.

3. Лучше прожить день львом, чем сто лет овцой.

4. Гости, что рыба — через 3 дня воняют.

5. Жизнь, как новогодняя ёлка, — всегда найдётся тот, кто разобьёт шары.

6. Боже, спаси меня от друзей, а с врагами я и сам справлюсь.

7. Кто знает себя, знает весь мир.

8. Нет ничего невозможного, если ты этого хочешь.

9. Не суди о людях по тому, что о них говорят.

10. Вино и дружба, если не старые, не стоят и гроша.

11. Если врешь, будь краток.

12. Время от времени терпи дураков — можешь узнать что-то стоящее.

Но никогда не спорь с ними.

13. Погода, мужья и сыновья — такие, какими кажутся.

14. Враг опасен, когда кажется побежденным.

15. Есть два способа спорить с женщиной. Ни один не работает.

16. Красота без доброты подобна выдохшемуся вину.

17. Родившийся ослом не умрёт лошадью.

18. Нет хуже работы, чем делать и переделывать.

19. Хочешь, чтобы тебя оценили, — умри.

20. Когда берешь жену и покупаешь лошадь, закрой глаза и доверься Богу.

21. Никто не хочет быть одиноким даже в раю.

22. Все от Бога, за исключением женщины.

23. Ничего не делая, учишься делать плохо.

24. Любовь, огонь и кашель от людей не скроешь.

25. В любовной войне побеждает тот, кто уходит.

26. Кто пьет пиво, живет до ста лет.

27. Недостаточно просто иметь деньги, надо еще уметь их тратить.

28. Неспешная старость — залог долголетия.

29. Только ваш настоящий друг скажет вам, что ваше лицо в грязи.

30. Не трогай проблему, пока проблема не трогает тебя.

31. Мир принадлежит терпеливым.

32. Надежда хороша на завтрак, но дурна на ужин.

33. Не пробуй глубину реки двумя ногами.

34. В странах, куда придёшь, поступай по обычаям, которые найдёшь.

35. Hет мира в курятнике, где петух молчит, а курица кричит.

36. Чужой совет прими или отвергни, но никогда не отступай от своего.

37. Правильный путь никогда не долог.

38. Человек стоит столько, сколько знает языков.

39. Pабота сделана хорошо, если она сделана хорошо с первого раза.

40. Чёрная курица тоже несёт белые яйца.

41. Лучше иметь достаточно, чем много.

42. Бог любит разговаривать с теми, кто молчит.

43. Человека больше меняют годы, чем книги.

44. Что предназначено тебе, не возьмёт никто.