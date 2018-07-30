Как женить парня из деревни на дочери Рокфеллера

— Что такое челночная дипломатия?

Киссинджер ответил:

— О! Это универсальный еврейский метод! Поясню на примере:

Вы хотите методом челночной дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из русской деревни.

— Каким образом?

— Очень просто. Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня

и спрашиваю:

— Хочешь жениться на американской еврейке?

Он мне:

— Нахрена?! У нас и своих девчонок полно.

Я ему:

— Да. Но она — дочка миллиардера!

Он:

— О! Это меняет дело…

… Тогда я еду в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваю:

— Вы хотите иметь президентом сибирского мужика?

— Фу, — говорят мне в банке.

— А если он, при этом, будет зятем Рокфеллера?

— О! Это конечно меняет дело!..

И таки–да, я еду домой к Рокфеллеру и спрашиваю:

— Хотите иметь зятем русского мужика?

Он мне:

— Что вы такое говорите, у нас в семье все — финансисты!

Я ему:

— А он, как раз, — президент правления Швейцарского банка!

Он:

— О! Это меняет дело! Сюзи! Пойди сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент Швейцарского банка!

Сюзи:

— Фи… Все эти финансисты — дохляки или педики!

А я ей:

— Да! Но этот — здоровенный сибирский мужик!

Она:

— О–о–о! Это меняет дело.