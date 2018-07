17 спецслужб США: почти миллион агентов по всему миру

По его мнению, столь масштабная утечка информации из Mossack Fonseca не могла произойти по вине одного человека. Кроме того, списки были тщательно отфильтрованы, что, безусловно, потребовало тяжелейшего труда большого числа специальных сотрудников. «Если АНБ и ЦРУ шпионят за иностранными правительствами, то они, безусловно, заставят юридические фирмы избирательно доносить информацию, дабы в любой форме не испортить имидж США. Что-то действительно зловещее стоит за всем этим».

Правозащитник Том Энгельгардт, эксперт из The Nation Institute, пишет, что многие американцы из числа его знакомых, были в шоке, когда от него узнавали, что в США имеется 17 (семнадцать) федеральных разведок, каждая из которых обслуживается, как минимум, несколькими узкоспециализированными гражданским компаниями. «Идиотизм какой-то, — примерно так реагировали простые люди на эту новость. — Зачем так много?».

По словам журналиста, у многих американцев просто не укладываются в голове масштабы деятельности мастеров «плаща и кинжала». В конгломерате спецслужб, по некоторым оценкам, трудятся 854 000 гражданских специалистов, военнослужащих и частных агентов. Не только Энгельгардт, но и другие американские правозащитники убеждены, что в США, наряду с правительством, Конгрессом и судебной системой, сформировалась самая настоящая четвертая неконституционная власть. Неважно, что этим организациям не хватает процессуальных возможностей — они не подконтрольны законам и не ограничены деньгами.

В данное секретное сообщество входят:

Central Intelligence Agency — ЦРУ;

Federal Bureau of Investigation — National Security Branch — ФБР;

National Security Agency/Central Security Service — АНБ;

Air Force Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Agency — Разведывательное агентство ВВС;

National Geospatial-Intelligence Agency — Геопространственная разведка;

S. Drug Enforcement Administration — Орган по медикаментам и управление по борьбе с наркотиками;

National Reconnaissance Office — Управление национальной разведки и рекогносцировки;

U.S. Department of Energy Office of Intelligence and Counterintelligence — Управление разведки и контрразведки Министерства энергетики США;

Defense Intelligence Agency — Разведывательное управление Министерства обороны;

U.S. Navy Office of Naval Intelligence — Разведка ВМС;

Department of Homeland Security — Департамент внутренней безопасности;

Office of the Director of National Intelligence — Канцелярия директора национальной разведки;

U.S. Department of Treasury Office of Intelligence and Analysis — Разведка Казначейства США;

Department of State Bureau of Intelligence and Research — Государственное бюро разведки и исследований;

U.S. Army Intelligence and Security Command — Командный центр разведки;

United States Marine Corps — Intelligence Department Разведка Корпуса морской пехоты;

U.S. Coast Guard Intelligence — Разведка береговой охраны.

Бюджеты этих служб, в отличие от ведомства президента или законодателей, не подотчетны проверяющим органам, поэтому имеющие официальные данные не отражают реальной картины. В частности, сенатор Дайан Файнштейн в 2011 году заявлял, что с начала века общий бюджет национальной разведки удвоился. А в 2010 году правительство США сообщило, что только на сбор разведданных было потрачено $ 80,1 млрд. Это значительно больше, чем Америка израсходовала на Министерство национальной безопасности ($ 53 млрд.) и Министерство юстиции ($ 30 млрд.). Судя по всему, за последние пять лет эти цифры росли такими же темпами, как и в первом десятилетии.

И хотя американские спецслужбы начали активно развиваться в годы холодной войны, многие из них, по логике вещей, должны были самоликвидироваться после развала СССР. Но не тут-то было. Напротив, в 21 веке после теракта 9/11 тайные организации получили новый импульс. «За всем этим стоит корпоративный подход, заключающийся в неутолимом желании расширять свои возможности», — убежден Том Энгельгардт.

Некоторый свет на деятельность заокеанских спецслужб пролили публикации в Washington Post. В статье «Тайный Мир, скрытый от контроля» подтверждаются выводы правозащитников о том, что в Америке создан особо секретный разведывательный монстр. Он «настолько значительный, и настолько скрытный, что никто не знает, сколько на него тратится денег, сколько человек в нем работают, и сколько выполняется программ».

Начиная с 2001 года, только в Вашингтоне и его пригородах было возведено тридцать три комплекса зданий для спецслужб. По площади они эквивалентны 5-ти Пентагонам или 22-ум Конгрессам. Например, в канцелярии директора Национальной разведки работают, по меньшей мере, 1700 федеральных служащих и 1200 частных контрактников. В центральном офисе Разведывательного управления Министерства обороны трудятся порядка 16 тысяч сотрудников. Есть еще и Национальный антитеррористический центр, возле которого имеется несколько тысяч парковочных мест. В АНБ, где в свое время служил Эдвард Сноуден, ежедневно обрабатывается свыше 1,7 миллиарда электронных писем, телефонных звонков со всего мира. В городке Элкридже (штат Мэриленд) действует некая тайная программа, которая прячется в многоэтажном бетонном здании с фальш-окнами. Со стороны оно напоминает обычный офисный центр. По некоторым сведениям, именно там расположена база данных на всех жителей Земли. Кстати, в 2014 году было объявлено о строительствах новых офисов.

Но это не всё. Вокруг 17-ти спецслужб разросся «свой военно-промышленный комплекс», с традиционным для США набором экспертов, консультантов и лоббистов", — пишут журналисты Дана Прист и Уильям Аркин из The Washington Post. Они рассказали, что самые низкооплачиваемые аналитики в корпорации «плаща и кинжала» получают от $ 41 000 до $ 65 000 в год. Эти люди изучают «все подряд», например, обрывки случайных разговоров, телефонную болтовню, культурные встречи, споры в ресторанах, странные диалоги между случайными прохожими и даже мусор на улицах. Под особым контролем американских спецслужб находятся социальные сети. Территория их влияния не ограничена только Америкой и силовыми ведомствами других стран. «Под колпаком» — весь мир.

Насколько работа спецслужб — эффективна? Судить сложно. Но прессе, например, стала известна перебранка между генерал-майором Джон М. Кастер, директором разведки Центрального командования США, и отставным вице-адмиралом Джон Скотт Редд, директором Антитеррористического центра. Джон М. Кастер обвинил своего коллегу в том, что за прошедшие сорок лет подотчетное тому ведомство не предоставило армейцам ни капли полезной информации".

Или взять историю бывшего майора армии США Нидал Малик Хасана, который в ноябре 2009 года расстрелял своих сослуживцев, убив 13 и ранив 32 военнослужащих США. Мало того, что Хасан вел себя странно и вызывающе в армейском медицинском Центре имени Уолтеры Риды, где учился на военного психолога, он еще обменивался электронными письмами с известным йеменским клириком, который был под контролем ЦРУ. Однако ни Орган по медикаментам (который патронирует медицинский центр), ни ЦРУ не сообщили ничего подозрительного армейской контрразведке. Судя по всему, не придали этому значения.

Помимо запредельной избыточности обрабатываемой информации настоящим бичом американских разведок являются специальные программы доступа. В каждом ведомстве имеются сотни тысяч подпрограмм, вход в которые ограничен определенным кругом лиц. Чтобы обменяться данными, требуются непростые согласования между конкурирующими структурами.

Неслучайно в этой неконтролируемой среде появились «офшорные тюрьмы» и «усовершенствованные методы допросов». Том Энгельгардт пишет о «миллионах документах», в которых, так или иначе, говорится о жестоких пытках в секретных застенках и лагерях США. Причем среди бездоказательно подозреваемых в терроризме оказывались люди из самых разных стран. Власть этих структур настолько велика, что, к примеру, полномочия ЦРУ позволяют её агентам осуществлять полноценную цензуру всех без исключений американских СМИ. Даже пресс-служба Белого дома подотчетна ЦРУ.

«Скрытые под покровом секретности тайные агенты и суды подчиняются «теневому истеблишменту», который, исходя из своей выгоды, определяет политику «во имя американской безопасности», — подытоживает Том Энгельгардт.