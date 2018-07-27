Кому мешает жить "забота" о Сибири?

Русская Сибирь давно не дает покоя американцам. В начале 20-го века, США пытались претворить в жизнь проект "Американская Сибирь", чему весьма способствовали иностранная интервенция в большевистской России. В те времена над Владивостоком развевался флаг США, в морском посту стояли американские военные корабли, а по улицам гордо вышагивали янки.

Сохранились документы, подтверждающие намерения США и Европы поделить Россию. Участники тайной конференции в Париже, 1917 год, договорились, что Штаты профинансирует эту операцию. Взамен Америка получит часть русского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Японии, кстати, было обещано Приморье… Это к слову о Курилах и мирном договоре.

Но проект провалился, а мечта осталась… Приближая распад СССР, американцы рассчитывали, что теперь-то все получится. Еще в 1992 году США предложили купить у России Дальний Восток и большую часть Восточной Сибири — от Енисея до Северного Ледовитого Океана.

Цена сделки — за огромную территорию с ее природными богатствами и населением — 3 трлн долларов! Но земли уходят сразу, а оплата — с рассрочкой в 20 лет. Причем, половина суммы должна быть потрачена на покупку американских товаров. Ничего не напоминает? Я про Аляску… Планы наполеоновские: Сибирь заранее поделили на 7 американских штатов.

Если кто-то питает иллюзии по поводу прихода янки на русский Север, хочу напомнить простые факты: русских они считали аборигенами, людьми второго сорта. Вторжение в Россию же называли Северной экспедицией.

Полагаете, что это делает честь российским либералам, ратующим за отделение Сибири от России? А ведь именно они стали той подрывной силой в регионе, играющей на руку американцам. Взорвать Россию изнутри, развалить на куски и поживиться, когда она ослабнет — вот цель США.

Важно другое: политики США в России внимательно отслеживают политические и общественные процессы в сибирском регионе, стремясь сыграть на опережение.

Американцы в наше время видят свое экономическое, политическое и стратегическое будущее именно здесь. Неважно, что на европейском континенте у них нет ни пяди земли. Главное, геополитика и желание взять под тотальный контроль весь Евразийский континент.

Вашингтон предпринимает ряд дипломатических и экономических мер, создавая проамериканские блоки, альянсы, союзы, международные организации: НАТО, АРЕС, ЕС, ОБСЕ, МВФ, ВТО и прочие, заставляя Европу следовать политике США на континенте. Москве следует пресекать любые попытки американцев раскачать ситуацию внутри России.

От этого зависит наше будущее, будущее наших детей! Нужно ломать попытки установить новый мировой порядок за наш счет в самом начале…