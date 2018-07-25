Самые интересные факты о России

2. В России находится самый большой в мире действующий вулкан – Ключевская Сопка. Его высота 4 километра 850 метров. Он выбрасывает столбы пепла на восемь километров вверх. С каждым извержением он становится всё выше. Извергается вулкан Ключевская Сопка на протяжении последних 7 тысяч лет.

3. Метро Санкт-Петербурга– самое глубокое в мире. Его средняя глубина – 100 метров.

4. В Санкт-Петербурге мостов в три раза больше, чем в Венеции. По количеству каналов и мостов уместнее не Петербург называть Северной Венецией, а Венецию – Южным Петербургом.

5. Самым старым христианским храмом на территории России считается древний храм Тхаба-Ерды, расположенный в Ингушетии, в Джейрахском районе, между аулами Хайрах и Пуй. Он был построен VIII-IX веках. Три старейших из ныне действующих храмов находятся в посёлке Нижний Архыз в Карачаево-Черкессии. Построены они были в X веке.

6. Транссибирская железнодорожная магистраль – самая длинная железная дорога в мире. Великий Сибирский Путь, соединяющий Москву с Владивостоком, в длину имеет 9298 километров, пересекает 8 часовых поясов, проходит через 87 городов и населенных пунктов и пересекает 16 рек, включая Волгу.

7. Сибирское озеро Байкал — самое глубокое озеро в мире и самый крупный источник пресной воды на планете. В Байкале 23 кубических километра воды. Все крупнейшие реки мира – Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Ориноко, Амазонка, Темза, Сена и Одер – должны течь почти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объёму озеру Байкал.

8. Россия – единственное государство, территория которого омывается двенадцатью морями.

9. Россию отделяют от Америки 4 километра. Это расстояние между островом Ратманова (Россия) и островом Крузенштерна (США) в Беринговом проливе.

10. От Москвы до Чикаго ближе, чем от Чикаго до Рио-де-Жанейро.

11. В культурной столице России Санкт-Петербурге 2000 библиотек, 221 музей, 100 концертных организаций, больше 80 театров, 80 клубов и домов культуры, 62 кинотеатра, 45 картинных галерей.

12. Урал — самые старые горы в мире. Расположенная в Кусинском районе у деревни Александровка гора Карандаш возникла 4, 2 миллиарда лет назад. Исторические названия Уральских гор – Большой Камень, Сибирский Камень, Земной Пояс, Поясной Камень. Когда-то Уральские горы были очень высокими, но теперь от прежних гор остались только основания.

13. В Москве есть 7 абсолютно одинаковых высотных зданий: 2 отеля, 2 административных здания, 2 жилых дома и университет. По-английски этот ансамбль называют Семь Сестёр, а по-русски просто сталинскими высотками. Стиль, в котором построены высотки, называется сталинская готика.

14. Московский Кремль – самая большая в мире средневековая крепость.

15. Полная длина кремлевских стен составляет 2235 метров.

16. В Москве есть большой фонтан, из которого бьёт питьевая вода. Фонтан входит в архитектурную группу «Александр и Натали» со скульптурной композицией Пушкина и Гончаровой в изящной ротонде.

17. Санкт-Петербург — самый северный в мире город с населением более миллиона человек.

18. Площадь Сибири — 9 миллионов 734,3 тысячи квадратных километров, что составляет 9% земной суши.

19. У России есть границы с 16 странами: Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Китаем, Монголией, Северной Кореей, Японией и США. Россия также граничит с двумя непризнанными государствами: Южной Осетией и Абхазией.

20. В мире больше автоматов Калашникова, чем автоматов всех остальных конструкций, вместе взятых.

21. Россия провозгласила равные права мужчин и женщин раньше, чем США. В России избирательное право женщинам предоставили в 1918-м году, в Соединённых штатах – в 1920-м.

22. Россия никогда не знала рабства. Период наиболее полно выраженной формы феодальной зависимости, крепостного права, в России был короче, чем, например, в Англии и большинстве стран Европы. Крепостное право в России имело более мягкие формы. Россия отменила крепостное право в 1861 году, США отменили рабство в 1865 году.

23. 16 января 1820 года русская экспедиция Таддеуса Беллинсгаузена и Михаила Лазарева обнаружила Антарктиду.

24. Самая известная компьютерная игра –Tetris – была создана русским программистом Алексеем Пажитновым в 1985 году. Эта игра стала популярной в Советском Союзе, а затем, в 1986-м году, на Западе.

25. Иван Грозный не был тираном, он правил невиданно для своего времени мягко. При одинаковом в тот момент размере Европы и России Грозный за время своего царствования казнил в 100 раз меньше людей, чем его европейские коллеги за этот же период – 3-4 тысячи человек против 300-400 тысяч человек. 26. Иван Грозный не убивал своего сына.

27. Поезда в Московском метро ходят чаще, чем в любом другом метро мира. В часы пик интервал между составами в нём составляет 90 секунд. Среди них есть «именные» поезда, как, например, поезд «Акварель», представляющий собой передвижную выставку живописи.

28. В Петергофе под Санкт-Петербургом 176 фонтанов, из которых 40 гигантских, и 5 каскадов.

29. Самовар – древняя версия электрического чайника. Самовар работал на угле, но выполнял ту же функцию, кипятил воду.

30. В российском городе Оймякон зарегистрирована самая низкая температура воздуха. Рекорд холода был установлен в 1924 году и составил –71.2 °C.

31. В новосибирском Институте цитологии и генетики СО РАН стоит памятник лабораторной мыши, вдохновенно вяжущей ДНК.

32. Во время Второй мировой войны станции метро использовались как бомбоубежища. Во время авианалётов в этом совершенно безопасном укрытии родились 150 человек.

33. В России множество прекрасных экскурсионных и туристических маршрутов. Самые известные так называемые «семейства туристических маршрутов» – Золотое кольцо России, Серебряное кольцо России и Большое Уральское кольцо.

34. Полная длина 12 линий Московского метро – 310 км. Между 182 станциями в нём курсируют почти 10000 поездов. Средняя продолжительность поездки пассажира составляет 13 километров.

35. В 18-м веке Россия была 3-й по величине империей в истории человечества, занимая территорию от европейской Польши до североамериканской Аляски.

36. Западно-Сибирская равнина — самая большая равнина на Земле.

37. Эрмитаж – один из самых крупных и старинных мировых музеев. В нём три миллиона произведений искусства от каменного века до современности. Если уделить каждому из этих произведений одну минуту, то потребуется больше 25 лет ходить в Эрмитаж, как на работу, и осматривать экспонаты по 8 часов в день, чтобы увидеть их все.

38. Половина Челябинска расположена на Урале, половина – в Сибири. При этом на гербе Челябинска изображён верблюд. Казалось бы, почему верблюд, ведь в Челябинске нет верблюдов? Сейчас нет, а 200 лет назад были. Челябинск часто принимал торговые караваны из навьюченных верблюдов.

39. Некоторое время назад в Москве было больше миллиардеров, чем в любом другом городе мира. Сейчас миллиардеров в Москве стало меньше, зато прибавилось ясности в вопросе, как потратить миллиард.

40. Российская Публичная библиотека – крупнейшая в Европе и вторая в мире после Библиотеки Конгресса США. Она расположена в Москве, была основана в 1862 году.

41. В день открытия в Москве 700-местного ресторана McDonalds на Пушкинской площади к 5 утра перед ним стояла очередь в 5000 человек. За первый день ресторан обслужил 3000 клиентов. По сей день он остаётся самым посещаемым Макдональдсом в мире.

42. Государственный музей Эрмитаж для защиты от грызунов держит стаю кошек. У каждой кошки Эрмитажа есть паспорт с фотографией.

43. На Алтае насчитывается более 820 ледников, суммарно занимающих территорию в 600 квадратных километров.

44. В России появился новый вид спорта – вертолётный гольф. Два вертолёта, оснащённые 4-метровыми клюшками, играют двумя шарами диаметром в метр. В каждой команде по пять человек. Один пилотирует вертолёт, второй бьёт по мячу, третий координирует действия первых двух, ещё двое в резерве. Они подменяют того, кто с клюшкой, когда он выдохнется.

45. Россия регулярно занимает первое место в различных рейтингах наименее дружественных стран мира, однако это просто недоразумение, связанное с различием культурных кодов. В России в школах детей учат не улыбаться без причины, считая улыбку признаком легкомысленного настроения. На самом деле россияне доброжелательны и всегда готовы помочь иностранцу.

46. В 2002-м году по рейтингу ЮНЕСКО Екатеринбург вошёл в список 12-ти идеальных городов мира.

47. Самый большой когда-либо отлитый колокол – российский Царь-колокол работы мастеров Ивана Фёдоровича Моторина и его сына Михаила. Вес Царь-колокола 12327 пудов и 19 фунтов, то есть 201 тонна 924 килограмма. Его высота – 6 метров 14 сантиметров.

48. Город Суздаль занимает всего 15 квадратных километров площади и имеет чуть более 10000 человек населения. При этом в Суздале 53 храма.

49. Российская Федерация состоит из 8 федеральных округов, которые делятся на 83 региона -субъекта Федерации, включая 21 национальную республику. Республики, каждая из которых закреплена конституцией за титульным этносом, занимают 28,6 % территории России, в них проживает 16,9 % населения. Приблизительно 83% населения России составляют этнические русские, однако в Конституции РФ упоминания о русском народе нет. Этот юридический казус представляет собой одну из актуальных внутриполитических проблем Российской Федерации и рано или поздно будет урегулирован.

50. Миф о мифе: русские думают, что американцы думают, что медведи ходят по улицам в Москве. На самом деле и медведи не так часто ходят по русским городам, и американцы не имеют стереотипа о дикой России.