Какие указы Петра I остаются актуальными сегодня?

Перепись населения

7 декабря 1718 года вышел указ Петра I о подушной переписи населения. Согласно документу, в 1719 году следовало собрать списки населения, а затем в течение трёх лет подвергнуть проверке («ревизии»). За уклонение от переписи или «утайку душ» указ предусматривал жестокие наказания, вплоть до смертной казни. Сегодня перепись населения подразумевает под собой сбор данных о численности и составе населения, обобщение, оценку, анализ и публикацию демографических, экономических и социальных данных.

Сбор мусора

В апреле 1699 года Пётр I издал указ «О соблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помёту на улицы и переулки». Документ обязывал жителей столицы следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить за пределы города и засыпать землёй. В петровском указе от 1699 года за невыполнение санитарных норм и невывоз мусора со своих дворов предусматривалось наказание в виде штрафа и избиения кнутом.

Новый календарь

20 декабря 1699 года российский царь Пётр I подписал указ о переходе России на новое летосчисление и о переносе празднования начала года с 1 сентября на 1 января. Своим указом Пётр повелел 1 января 1700 года украсить дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями в знак веселья, обязательно поздравлять друг друга с Новым годом.

Контрактная армия

18 ноября 1699 года Пётр I издаёт указ «О приёме на Великую Государеву службу в солдаты изо всяких вольных людей». Петровская армия строилась на добровольной основе — в неё записывались свободные люди, годные к воинской службе. Пожелавшим стать солдатами выдавалось годовое жалованье в 11 рублей и «хлебные и кормовые запасы».

Дресс-код

В 1699 году Пётр I издал указ о ношении европейской одежды, но бояре стали исполнять его только при царском дворе. 14 января 1700 года царь повторно издал указ и стал жёстко добиваться его повсеместного выполнения. «В Москве и в городах носить венгерские кафтаны. Кто успеет сделать, носить с Богоявленьева дня нынешнего года».

Император повелевал сменить принятую русскую одежду с длинными рукавами и подолами на короткие костюмы. Бояре, дворяне и торговые люди отныне обязаны были носить западноевропейские костюмы, а их жёны и дочери должны были сменить сарафаны и телогрейки на юбки и платья, соответствующие принятым в Европе.

Незаконная медицинская практика

В 1864 году был издан Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями за незаконное занятие медицинской практикой и фармацевтической деятельностью. В нём запрещалось осуществлять медицинскую и фармацевтическую деятельность лицам, не имеющим на то прав.

Соблюдение правил пожарной безопасности

Пётр I издал инструкции, касающиеся мер безопасности при обращении с огнём. В указе о строительстве домов в Петербурге и соблюдении всевозможных предосторожностей от пожара перечисляются способы выводки печей в домах и соединения их с крышей. Печи «предписано было ставить на фундамент с кирпичной кладкой между печью и стеной», и печные трубы «должны были быть так широки, чтобы человек в них мог пролезть».

Противодействие коррупции

В 1714 году Пётр I издал указ «О воспрещении взяток и посулов», которым повысил денежное содержание чиновников. Принятие закона было вызвано тем, что взяточничество в управленческом аппарате приносило государству «вред и убыток», оно квалифицировалось в указе как преступление, подлежащее строжайшему наказанию. «Запрещалось всем чинам, которые у дел приставлены великих и малых, духовных, военных, гражданских, политических, купеческих, художественных и прочих, какие звания они ни имеют, — дабы не дерзали никаких посулов казённых и с народа сбираемых денег не брать, торгом, подрядом и прочими вымыслами, какого б звания и манера ни были, ни своим, ни посторонним лицам, кроме жалованья».

Какие указы Петра I были отменены?

Пётр I отличался большой фантазией по части изобретения необычных податей и издания указов, которые сегодня вызывают улыбку.

Пуговицы на мундире

Например, один из указов повелевал пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского мундира. В то время указ имел цель — отучить солдат вытирать рукавом рот после еды, чтобы дольше сохранить дорогое сукно.

Отношение к начальству

9 декабря 1708 года Пётр I издал указ о том, как надо относиться к начальству: «Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальства».

Железные набойки

12 сентября 1715 Пётр I обнародовал указ о запрещении петербуржцам подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями. «А ежели у кого с таким подбоем явятся сапоги или башмаки, и те жестоко будут штрафованы, а купеческие люди, которые такие скобы и гвозди держать будут, сосланы будут на каторгу; а имение их взято будет». Указ был издан с целью сохранения деревянных мостовых.

Налог на бороды

16 января 1705 года Пётр I издал указ «О бритии бород и усов всякого чина людям». Желавшие сохранить бороду купцы должны были платить по 100 рублей в год, дворяне — по 60 рублей, горожане — по 30 рублей. Тем, кто уплатил этот налог, выдавался особый «бородовый знак». Только духовенство сохранило за собой право носить бороду. Крестьянам разрешалось носить растительность на лице, но у заставы при въезде и выезде из города с них взималось по 1 копейке с бороды. Массовый выпуск медных бородовых знаков начался в России в 1705 году Московским монетным двором. На лицевой стороне помещались надпись: «Деньги взяты» и изображение усов и бороды. С 1715 года действовала единая пошлина — 50 рублей с человека в год. Каждый уплативший пошлину получал такой знак.

Налог на бани

Налог на домашние и общественные бани, введённый в 1704 году Петром I по причине нехватки средств на создание армии и флота в годы Северной войны, вошёл в список 10 самых нелепых налогов в истории человечества. Думные люди и купцы должны были платить в год по три рубля, простые дворяне, купцы и разночинцы — по одному рублю, крестьяне — по 15 копеек.