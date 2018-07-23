Многострадальный и беспомощный: почему ВМС США позорится раз за разом

Построенный с использованием технологий «стелс», напичканный радиолокационными системами и прошедший глубокую модернизацию в 2012 году, этот корабль, как полагают некоторые эксперты, способен посеять ужас одним лишь своим приближением к любой стране мира. Возможно, и к любой, но только не к России.

Кораблей подобного класса с 1988 года в США построили 62 штуки. Но самым известным из них стал именно Donald Cook (названный в честь капитана морской пехоты, воевавшего во Вьетнаме и умершего впоследствии от малярии). В феврале 2012 года этот эсминец был приписан к американской базе Рота в Испании. И спустя два года, 12 апреля 2014 года, стал «знаменитым» на весь мир.

Невозможно удержаться, чтобы не вспомнить эту весьма поучительную для американского эсминца историю, приключившуюся с Donald Cook в Черном море два года назад. Янки шли, как на параде. Миновав проливы Босфор и Дарданеллы, эсминец на полном ходу устремился к берегам Крыма, который в то время уже решил свою историческую судьбу – вернулся в состав России.

Что замышлялось американским военным командованием с посылкой своего эсминца (с «Томагавками» на борту) в эту часть Черного моря, не совсем понятно, да сейчас уже и не столь важно. Но его приближение к российским берегам вызвало, мягко говоря, интерес у российского военного командования. На разведку был отправлен Су-24, приписанный к авиации ЧФ.

Экипажу фронтового бомбардировщика были поставлены задачи: обнаружить американский корабль и произвести его облет. При этом на борту Су-24 не было бомбового и ракетного вооружения. Лишь некий неизвестный подвесной блок, опознанный впоследствии как комплекс радиоэлектронного противодействия «Хибины». Благодаря ему самолет стал невидим для всей суперсовременной электронной начинки Donald Cook. То есть визуально американцы самолет наблюдали, но вот на мониторах и экранах радаров русский бомбер никак не отсвечивал.

Американский эсминец в итоге спешно сменил курс и отправился в один из румынских портов. Впоследствии часть экипажа эсминца подала в отставку из-за этого эпизода, обвинив военно-морское командование США в невозможности обеспечить их безопасность. Тогда Donald Cook и стал впервые известен всему миру.

Как оказалось, это был не последний эпизод в «славной» биографии эсминца. Похоже, что наступать на одни и те же грабли ему предначертано если не судьбой, то собственным начальством. Спустя два года Donald Cook опасно приблизился к главной базе Балтфлота ВМФ России в Балтийске.

Эсминец шел в нейтральных водах, но на расстоянии 70 километров от берега, что позволяло ему вести разведку оборонительных сооружений. Американский корабль опять сопроводили российские Су-24, которые на небольшой, но безопасной высоте прошли возле эсминца, продемонстрировав при этом, что боевого вооружения на пилонах нет.

США устроили по этому поводу форменную истерику и даже устами госсекретаря Керри заявили, что могли бы запросто сбить российский бомбардировщик. Но приставка «бы» тут – ключевая. Просмотр видео с эсминца, снятого самими американскими моряками, показывает, что появление российской «сушки» стало для них полной неожиданностью.

Экипаж находился на верхней палубе, а не на боевых постах, что свидетельствует о полной неожиданности появления в небе самолета. Это свидетельствует, что воздушная цель была либо не замечена, либо не идентифицирована.

«Вся эта псевдошумиха с облетами нашими ВКС кораблей НАТО и сопровождение их же ВВС в воздухе вызывает недоумение, – считает военный эксперт Александр Викторов. – Очень похоже на то, что западные вояки хотят "выбить бюджет", разжалобить налогоплательщика, потому и плачут. Новость-то в чем? В том, что Россия и США мониторят друг друга на опасных направлениях?

Еще с курсантских времен наши военные моряки помнят все заклепки на "брюхе" самолетов Orion и других западных разведчиков. Как-то не очень они стеснялись "опасно" пролетать над нами, а после разбрасывать гидроакустические буи. А что творится, когда ты проходишь проливы, которые принадлежат странам НАТО – мышь не проскочит! Проход Босфора это вообще движение в бульоне из маломерных судов, с которых тебя досконально сканируют».

Констатируем: многострадальный эсминец Donald Cook, который в теории способен справиться с разными сложными целями, на деле может прозевать что угодно. Он просто не увидел российские истребители благодаря их системе радиоэлектронной защиты. И в очередной раз запаниковало уже американское правительство, которое узрело в этом эпизоде тот факт, что политика канонерок уже давно ушла в прошлое и морское господство США не что иное, как пшик.

Автор: Виктор Сокирко