Миролюбие по-американски

Поясняя свою позицию, М. Морелл сказал буквально следующее: «…необходимо тайно сказать умеренной оппозиции (в Сирии — ред.), которую мы поддерживаем, нападать — и это очень важно — нападать на тех русских и иранцев, которые находятся на месте. Они должны заплатить цену за то, что они делают. Точно так же, как мы заставляли русских платить цену в Афганистане за то, что они делали».

Отвечая на вопрос интервьюера о том, как американцам следует это осуществить, М. Морелл пояснил: «…мы дадим умеренной оппозиции оружие… Я бы дал им то, что им необходимо, чтобы они нападали и на власти Асада, и чтобы заставили русских и иранцев заплатить цену… Мы должны заставить русских заплатить цену…»

На вопрос интервьюера означает ли это «убивать русских», М. Морелл ответил: «Да. Да». И добавил: «Тайно, так чтобы не говорить об этом всему миру… Вы же не будете стоять у Пентагона и говорить: „Мы сделали это“».

Реклама 30 Если бы с таким призывом убивать российских военнослужащих выступил житель нашей страны, то следственные органы немедленно возбудили бы уголовное дело как минимум по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации), и виновному грозило до семи лет лишения свободы. Здесь же дело гораздо серьёзнее.

По мнению юристов, публичные высказывания М. Морелла содержат признаки деяния, предусмотренного частями 4 и 5 статьи 33 УК РФ (подстрекательство к совершению преступления и пособничество в его совершении) и статьей 361 УК РФ (Акт международного терроризма). То есть, сей видный политик США склоняет сирийских головорезов к совершению действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов Российской Федерации, а также содействует в этом советами и указаниями.

Поэтому у Следственного комитета РФ есть все формальные основания возбудить в отношении гражданина США Морелла Майкла Джозефа уголовное дело по вышеуказанным статьям уголовного закона и принять его к производству. После этого стоит обратиться к компетентным органам власти США с запросом о выдаче Морелла Майкла Джозефа для производства в отношении него соответствующих следственных действий.

Получив отказ американских властей в выдаче М. Морелла, в чем можно ни минуты не сомневаться, — объявить его в международный розыск через Интерпол и направить в страны, заключившие с РФ международные договоры по вопросам правовой помощи и правовых отношений по уголовным делам, требования об экстрадиции М. Морелла в Российскую Федерацию.

Кроме того, весьма целесообразно обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой поручить Представительству РФ в ООН в ходе работы Совета безопасности ООН поднять вопрос о признании США страной, поощряющей международный терроризм.

Только так мы можем дать понять звездно-полосатому международному жандарму, что ему на нашей планете не всё дозволено.

От редакции: Просим Следственный комитет РФ в соответствии ч п. 3 ч.1 и ч.2 ст. 140 УПК РФ считать эту публикацию сообщением о совершенном преступлении, т.е. достаточным поводом и основанием для возбуждения уголовного дела.