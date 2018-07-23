10 стран, где больше всего ненавидят США

Сербия

Многие люди в Сербии ненавидят американское правительство - рейтинг неодобрения здесь составляет 54 процента. Из-за серии конфликтов на Балканском полуострове Югославия разделилась на ряд независимых государств, но Сербия не смогла смириться с утратой своего былого влияния. То и дело возникали конфликты с соседями, включая Хорватию и другие страны. США и блок НАТО вмешались в косовское противостояние и начали бомбить Сербию. Многие сербы до сих пор не могут забыть это, что выливается в такой процент ненависти.

Германия

Немцы - особая нация, они действительно не являются большими поклонниками кого-либо за пределами их страны, включая США. 47 процентов людей в Германии испытывают неприязнь к США, а причину этой неприязни можно определить, заглянув в историю. Во Второй Мировой войне участвовали многие страны, но США и Германия были на противоположных сторонах. Во время войны в Ираке Германия и Франция отказались поддерживать американцев, не одобряя политику массового развязывания войн.

Египет

Это классический случай раcсинхронизации людей с их правительством. Египет и США были торговыми партнерами и союзниками (вместе боролись с терроризмом на Ближнем Востоке) в течение многих лет. Они являются членами тех же самых глобальных организаций (ООН, МВФ, ВТО), но тем не менее, 58 процентов египтян относятся неодобрительно к явлению проамериканского Египта. Египет - самая густонаселенная страна в арабском мире, потому отсутствие поддержки от ключевого союзника беспокоит американцев. Положение усугубилось тем, что недавно избранное правительство не получило сильной поддержки со стороны США. Фактически, США сократили помощь Египту, что может привести к дальнейшему неодобрению.

Австрия

Многие страны в этом списке являются бывшими республиками Советского Союза, или исламскими государствами, но Австрия не относится ни к первым, ни ко вторым. С рейтингом неодобрения в 55 процентов австрийцы ненавидят США все больше, поднявшись от 46 процентов в 2013 до 55-процентного неодобрения в 2014. Большая часть враждебности скорее всего прибывает из-за американского неодобрения к отношениям Австрии с Ираном и Северной Кореей. Австрия продолжает торговать с этими странами несмотря на сопротивление мировой общественности. Австрийцы также не очень любят Китай (процент нелюбви к Китаю еще выше, чем к США), потому можно предположить, что австрийцы просто ненавидят всех.

Пакистан

Иногда помощь государствам вовсе не означает получение их одобрения. В случае Пакистана американское участие не принесло им популярности в регионе. С 2009 Пакистан получил более 4 миллиардов долларов для помощи населению. Они также неоднократно получали от Америки военную помощь для борьбы с терроризмом в регионе. Пакистанцы считают, что они могут справиться со своими проблемами самостоятельно и не нуждаются в помощи от внешней стороны. Не удивительно, что Осама бин Ладен долгое время прятался именно в Пакистане, и был убит США на пакистанской земле.

Ливан

Ливанцы - еще один пример страны, которая просто ненавидит всех. Им не нравятся США (66-процентный рейтинг неодобрения), им не нравятся страны Европейского союза, им действительно не нравятся немцы и китайцы. Кого они любят? Трудно дать ответ на этот вопрос. Их нелюбовь к США из-за давнего присутствия и влияния американцев на политику. Это еще один случай, где помощь США не пошла на пользу и ливанцы просто хотят, чтобы их оставили в покое. Кому бы понравилось, если ваш сосед переехал бы в вашу квартиру и решил помочь устроить вам жизнь, не спрашивая вашего согласия? Вероятно, никто не одобрил бы его вмешательство, особенно если Вы ливанцы.

Палестина

Рейтинг неодобрения США в Палестине составляет 72 процента по состоянию на 2014 год, что фактически лучше результатов 2013 года, когда более 80 процентов палестинцев отнеслись к США неодобрительно. Причина этого недовольства западной державой - их явная поддержка Израиля. Пока США тотально поддерживают Израиль, не стоит ожидать какого-либо улучшения отношений. Добавьте сюда тот факт, что управляющий Палестиной с 2007 года ХАМАС в Америке считают террористической группировкой. В этой области земного шара еще долгое время будут длиться конфликты, потому вряд-ли что-то изменится в ближайшие десятилетия.

Турция

При 73-процентном неблагоприятном рейтинге люди Турции не очень дружелюбны к правительству США. Турки рассматривают американское правительство как хулигана, всегда сующего свой нос в дела других людей. В Турции всегда высокий уровень волнений и коррупции, но у народа также есть масса поводов для гордости. Мысль о влиянии другой страны, особенно с Запада, где образ жизни и основоположные идеи кардинально отличаются, очень пугает многих жителей Турции. Но тут же стоит отметить, что примерно так же турки недолюбливают и многие другие страны мира, включая Китай, Россию и европейцев.

Иран

Довольно легко понять, почему люди Ирана не являются большими поклонниками США. Удивительно здесь только то, что рейтинг неодобрения составляет всего 61 процент. Начиная с 1953, когда ЦРУ помогло свергнуть премьер-министра Ирана, отношения между Ираном и США очень напряжены. В 1979, когда Иран взял 66 заложников, конфликт вышел на новый уровень. После этого США и многие другие страны ввели санкции против Ирана, отчего иранская экономика скатилась под откос. Сегодня проходят переговоры между Ираном и большей частью внешнего мира по их ядерной программе, так что в будущем можно ожидать некоторого сближения этих стран.

Россия

Между Россией и США существовал дух соперничества, но никогда не было такого периода в истории, где две страны так ненавидели друг друга, как сегодня. Даже в период холодной войны не было такого напряжения, как сегодня. 82 процента населения России даже не маскируют своего отвращения к американскому образу жизни и политике США. Недавние санкции США против России только усиливают эту ненависть. Но стоит отметить, что санкции были введены не только США, но и многими другими странами мира. Помимо США, в списке ненависти Россиян находятся почти все страны Европы, а так же многие соседи.