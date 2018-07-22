"Гуманитарная война" Америки против всего мира

Действия, осуществляемые Западным военным альянсом (США-НАТО-Израиль) в рамках глобальной военной повестки дня в Афганистане, Ливии, Йемене, Пакистане, Палестине, Сирии, Ираке и на Украине, координируются на высших уровнях военной иерархии. Мы имеем дело не с изолированными военными и разведывательными операциями. Крупные военные и тайные разведывательные операции проводятся одновременно на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, в Африке к югу от Сахары, в Центральной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Нынешняя ситуация приобретает все более кризисный характер потому, что (возможная — ред.) война США-НАТО против России, Китая и Ирана стала частью дебатов в рамках предвыборной президентской кампании в США. Такая война общественному мнению Запада подается в качестве приемлемого варианта развития событий.

Военная повестка дня США-НАТО сочетает как крупные операции на театрах военных действий, так и тайные операции, направленные на дестабилизацию суверенных государств. Гегемонистский проект Америки заключается в том, чтобы дестабилизировать и разрушать отдельные страны, используя военные действия, поддерживая террористические организации, осуществляя операции по смене режимов и ведя подрывные экономические войны.

США сформулировали сценарий глобальной войны, что отражено в военных документах. Существуют три главных региональных направления военной деятельности США-НАТО, угрожающие глобальной безопасности:

1. Восточная Европа на пороге с Россией. Здесь размещены вооружения США-НАТО, а в Киеве установлен проамериканский режим, плотно интегрированный с неонацистскими партиями и вооруженными формированиями. Военные маневры, проводимые у российских границ, потенциально способны привести к конфронтации с Российской Федерацией;

2. «Поворот к Азии», направленный, главным образом, против Китая. Война с Китаем уже в планах Пентагона. Цель — втянуть Юго-Восточную Азию и Дальний Восток в продолжительный военный конфликт Китая против стран АСЕАН.

3. Северная Африка и Ближний Восток, вплоть до Центральной Азии. Под предлогом «войны против терроризма» США дестабилизируют и разрушают суверенные государства.

Начатые в августе 2014 года под руководством США авиационные бомбардировки Ирака и Сирии, осуществляемые под предлогом борьбы против ИГИЛ*, являются частью сценария военной эскалации. Эскалация простирается от Северной Африки через Восточное Средиземноморье до Центральной и Южной Азии. Сама же «глобальная война США против террора» — громадная ложь. Аль-Каида** - это порождение американских разведывательных служб.

Следующая цель США и НАТО — Иран.

До сих пор от внимания американской общественности ускользает то обстоятельство, что доктрины джихадизма распространяли Соединенные Штаты по учебникам, напечатанным в США и разработанным в университете штата Небраска. Еще 23 марта 2002 года газета Washington Post писала: «Соединенные Штаты потратили миллионы долларов, чтобы снабдить афганских школьников учебниками, содержащими сцены насилия и воинственные исламистские призывы… С тех пор буквари, наполненные рисунками оружия, боеприпасов, солдат и мин используются в системе школьного образования Афганистана. Даже Талибан использует эти учебники, напечатанные в США. Изданные на языках дари и пушту, эти учебники были разработаны в 1980-х годах Центром афганских исследований университета Небраски (г. Омаха) на гранты, полученные от USAID. Это Агентство израсходовало 51 миллион долларов». Для других регионов, включая Латинскую Америку и Африку к югу от Сахары, предусмотрены нетрадиционные формы ведения войны, «смена режимов», тайная поддержка террористических организаций и экономическая война.

Но война не неизбежна. Массовыми акциями ее все еще можно предотвратить. Хотя времени остается все меньше, а антивоенного движения уже не существует.

Угроза глобальной безопасности исходит от альянса США-НАТО-Израиль. В то же время реальность современного мира перевернута с ног на голову — поджигатели войны выступают сторонниками мира, а их жертвы изображаются в качестве сторонников войны.

СМИ, интеллектуалы и политики, слившись в едином хоре, умалчивают и искажают истину о том, что именно война, которую ведут США и НАТО, уничтожают человечество. Когда ложь становится правдой, обратного пути быть не может.

Когда войну преподносят в качестве гуманитарного начинания, справедливость и вся международно-правовая система оказывается перевернутой с ног на голову. Противостояние войне становится уголовным преступлением. В то же время, военные преступники, сидящие в высоких кабинетах, заказывают «охоту на ведьм» против тех, кто ставит их власть под сомнение.

Большая Ложь должна быть названа тем, что она есть.

Она позволяет без разбору убивать мужчин, женщин и детей.

Она уничтожает семьи и народы. Она уничтожает преданность людей таким же человеческим созданиям.

Она не дает людям выражать свою солидарность с теми, кто страдает. Она поддерживает войну и полицейское государство как единственную форму существования.

Она уничтожает и национализм, и интернационализм.

Остановить ложь, значит, остановить криминальный проект глобального разрушения, при котором силой, превозмогающей все, является жажда наживы.

Автор — Мишель Хосудовский, профессор экономики Оттавского университета (Канада), основатель и директор Центра изучения глобализации (Centre for Research on Globalization [CRG], г. Монреаль, Канада). Работал советником правительств развивающихся стран и международных организаций. Автор 11 книг, участвовал в составлении Encyclopaedia Britannica. В 2014 году был награжден Золотой медалью «За заслуги» Республики Сербия за освещение агрессии НАТО против Югославии.

Источник: Global Research.

* ИГИЛ (Исламское Государство Ирака и Леванта) — террористическая организация, деятельность которой в России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** Аль-Каида — террористическая организация, деятельность которой в России запрещена решением Верховного суда РФ от 14.02.2003.