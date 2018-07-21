Почему русские студенты разочаровали Америку

За более чем 20-летний преподавательский стаж в ведущих университетах России и США, мало какие западные публикации о российских студентах и молодежи вызывали во мне большую радость, чем недавняя книга Эллен Мицкевич «Без иллюзий: голоса будущих лидеров России» и последующий комментарий Сары Мендельсон «Поколение Путина» в журнале «Форин аффеарс».

Мицкевич – профессор политологии, директор Центра изучения коммуникаций и журналистики престижного Дюкского университета в штате Северная Каролина. Её последняя монография была посвящена взглядам и настроениям молодого поколения русских. Мицкевич – честный аналитик. Если результаты ее исследований не отвечают тому, что она ожидала, она не пытается манипулировать ими или замести их под ковёр.

В последние годы Эллен Мицкевич провела 12 детальных опросов среди выпускников трех известных российских вузов: МГУ, МГИМО и ВШЭ. Результаты разочаровали Вашингтон.

Несмотря на затянувшиеся с перестроечных времен агрессивные попытки промывания мозгов молодых россиян (в том числе, через учебники, изданные на деньги Сороса), большинство опрошенных подвергли сомнению утверждения доморощенных либералов и их заокеанских менторов относительно того, что «либерализм западного образца стал бы наилучшей политической системой для России».

На вопрос вдохновили ли такие «блага цивилизации», как мобильные телефоны, лёгкий доступ в Интернет, возможность посещать другие страны молодых россиян принять более либеральные ценности, чем те, что разделяли их родители, молодые россияне отвечают «нет».

Двадцатилетние русские хотят видеть Россию суверенной державой, противостоящей евроатлантическому сообществу и отвергающей примат международного права над национальным. Более того, большинство опрошенных студентов считают, что Путин ведет страну по правильному пути.

И последнее заключение автора: чем более образованны молодые русские, тем более антиамериканские взгляды они разделяют.

С Сарой Мендельсон, автором рецензии на книгу Эллен, я знаком с 1995-го. В те годы Сара вместе с Майком Макфолом работала в московском офисе американского «Национального демократического института» (NDI), финансируемого Агентством международного развития США (USAID).

Нужно отдать ей должное. Именно она засветила неблаговидную роль посольства США в Москве в ходе президентских выборов в России 1996 года. По свидетельству Мендельсон, посольство США ожидало фальсификации результатов выборов в пользу Ельцина и официально «предупредило» московское представительство Агентства международного развития США «дистанцироваться от мониторинга выборов, который мог вскрыть реальные эпизоды фальсификации». Американское посольство имело все основания ожидать фальсификации выборов, поскольку само участвовало в их организации.

Вот, это по-нашему, по-американски! Попробовал Янукович на Украине результаты выборов сфальсифицировать, так спустим на него всех собак из НКО, живущих на подачки из посольства США.

Но сегодня выводы Мицкевич Сару Мендельсон неожиданно огорчили.

- Двадцать лет назад, - предаётся ностальгическим воспоминаниям Сара, - когда я работала в NDI, я наблюдала за избирательной кампанией в Химках, недалеко от Москвы…

«Наблюдала» - явная натяжка! Американские коммивояжеры не «наблюдали», а принимали значительно более активное организационно-финансовое участие в России «старины Бориса», как Ельцина называл Клинтон.

- У нас была «мучающая нас надежда» (а tantalizing hope), что Россия «в конечном итоге перейдет к демократии», - продолжает Мендельсон.

Секундочку! Как в её голове укладывается «переход к демократии» с санкционированными посольством США фальсификациями президентских выборов 1996 года? И где бы на месте Мендельсон оказались российские политтехнологи, если бы они приняли участие в избирательном процессе какого-то конгрессмена в США?

Когда читал рецензию Мендельсон, поймал себя на мысли, что есть две аналогии ее русофобским заклинаниям.

Первая – Шариков из «Собачьего сердца»: «Мы кошек душили, душили!» А кошки, к неудовольствию Полиграф Полиграфыча, выжили.

Вторая – фраза из композиции о Троцком легендарной группы 1980-х «ДК»: «Мы прикрепляем на русские туши // Умные головы наши!»

Не получилось при Троцком, новые макфолы и мендельсоны прибыли в Россию в 90-е, когда наша страна была «банановой республикой». И тут облом! Какие же русские неблагодарные…

Почему я об этом вспомнил сегодня? В ноябре 2015-го Сара Мендельсон была утверждена Сенатом США в качестве представителя США в одном из главных органов ООН - Экономическом и социальном совете. Не успели избавиться от Макфола, о предстоящем уходе которого телеканал LifeNews объявил первым из российских СМИ, как Мендельсон - еще одна выдвиженка из гнезда руководителя NDI Мадлен Олбрайт – стала послом. Не удивлюсь, если она вскоре сменит пенсионера Теффта в качестве посла США в России.

Но, как говаривал Ленин, «таскать вам, не перетаскать!» С такими мыслями и верой в моих русских студентов я войду в класс уже на следующей неделе.