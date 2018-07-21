"Амур" – надежда на прорыв в российском подводном кораблестроении

Проект подводных лодок 677 (шифр "Лада"), известный своими экспортными модификациями "Амур", собрал много противоречивых отзывов. То его называют мегаперспективным, то ругают и предлагают забыть о нем, бросив высвободившиеся ресурсы на производство АПЛ. Буквально за один месяц - январь 2016 года - ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на различные источники в военном ведомстве распространили полностью противоречащие друг другу сообщения. Одно - о том, что проект фактически закрывается, другое - о том, что вопрос прекращения строительства "Лад" даже не оговаривался...

С чего вдруг такие противоречия, споры?

Чтобы понять это, стоит сказать пару слов об истории подводного флота. Еще несколько десятилетий назад часть инженеров и военных моряков уверовала в то, что "дизельные" подводные лодки себя изжили, и что магистральным путем развития подводного флота является путь атомный. В связи с этим США и Великобритания полностью прекратили строительство неатомных подводных лодок. Три страны - Россия, Франция и Китай - сохранили комбинированный подводный флот (при этом Париж неатомные ПЛ сейчас строит только на экспорт). Остальные государства не могли позволить себе атомный флот по материально-техническим и научным причинам - и продолжали развивать "дизели".

Казалось бы, атомные державы могли наслаждаться своим преимуществом и навсегда забыть об отживающий свой век "дизелях", но все оказалось не так просто. Конечно, АПЛ обладают целым рядом неоспоримых преимуществ. Самое важное из них - это автономность, возможность находится на глубине на протяжении значительного промежутка времени. Но все же... Не все так однозначно. Оказалось, что у подводных лодок тоже работает принцип "кесарю кесарево". Во-первых, применение атомных двигателей в некоторых морях ограничено на уровне международного права. В частности, это касается такого сложного для нас сегодня Черного моря. Кто будет защищать там российские интересы под водой, если АПЛ заводить туда нельзя? Во-вторых, АПЛ проблематично использовать в небольших замкнутых морях и невозможно - на мелководье. В-третьих, строительство и эксплуатация АПЛ обходится в разы дороже своих дизель-электрических собратьев.

Но и этим преимущества неатомных подводных лодок не исчерпываются. У них есть такие важнейшие черты, как малошумность и маневренность!

В 2003 году на учениях в Атлантическом океане шведская неатомная подводная лодка типа "Готланд" уверенно победила в дуэли французскую атомную субмарину. А затем в Средиземном море - американскую. Конфуз, однако. У "дизелей", оказываются, есть перспективы! Да еще и какие!

Беда только в том, что Россия долгое время не могла строить дизель-электрические подводные лодки такого класса (4 поколения), как шведы, немцы и представители еще некоторых "военно-морских стран". Большим недостатком подводных лодок устаревающих моделей, к которым, к сожалению, относятся и наши заслуженные "Варшавянки" в их сегодняшнем виде, является необходимость регулярно пополнять запасы воздуха, без которых субмарина не может длительное время идти с большой скоростью. А когда подлодка "всплывает подышать" она становится чрезвычайно уязвима.

У "Варшавянки" было множество преимуществ - например, малошумность, из-за которой в НАТО ее даже прозвали "Черной дырой", но с автономностью у нее - полная беда.

Однако конструкторы целого ряда стран, в том числе и шведы, решили вопрос автономности, разработав анаэробные энергетические установки, позволяющие неатомным подводным лодкам погружаться на срок до 1000 часов. Советский Союз, бывший одним из флагманов в сфере строительства подводных лодок, в этом конкретном направлении подотстал. А потом СССР развалился, и исследования начали вообще пробуксовывать...

Надежду на решение проблемы дал проект ЦКБ "Рубин" "Лада".

Подводная скорость кораблей проекта должна достигать 21 узла, надводная - 10. Предельная глубина погружения - 300 метров. Автономность плавания - до 45 суток. Экипаж - 35 человек. Вооружение - 6 торпедных аппаратов, 18 торпед, до 44 мин, установка вертикального пуска на 10 ракет "Оникс" или "Калибр". И самое главное - у них есть анаэробные двигатели!

Разработка "Лады" началась еще в 1989 году, но первый корабль "Санкт-Петербург" был заложен только в 1997-ом. На воду он был спущен в 2006 году, но, у него был выявлен ряд проблем и недоработок (в том числе - с анаэробным двигателем, который категорически не хотел показывать заявленную мощность). СМИ сообщают, что "Санкт-Петербург" до сих пор находится на опытной эксплуатации.

Ряд военные руководителей достаточно нервно отреагировал на проблемы субмарины с двигателем и акустикой. И уже в 2011 - 2012 году в ее адрес начали "метать молнии". Время от времени звучали рассуждения о том, что проект нужно закрывать... Строительство второй лодки проекта замораживалось. Но, тем не менее, сейчас благополучно строится две субмарины, и, судя по всему, проект будет продолжен.

Более того, к "Амуру" уже проявили интерес военные Марокко и Индонезии.

Судя по всему, новые лодки будут еще более малошумны, чем легендарная "Варшавянка". И их неоспоримым преимуществом будет мощнейшее вооружение.

По мнению инженеров, по акустике "Лада" в принципе превосходит все строящиеся в мире лодки. А все проблемные вопросы с двигателями они обещают решить. В этом случае Россия не только догонит, но и перегонит основных конкурентов - шведов ("Готланд") и немцев (проект 212), так как "Лады" будут, не уступая в энергетике, опережать их в вооружении и акустике...

Правда, в ряде стран уже идут работы над созданием подводных лодок принципиально нового, 5-го поколения, у которых будет единый двигатель для подводного и надводного хода. И очень важно догнать команды, работающие в этом направлении. Ведь, как показывает опыт, несмотря на серьезные преимущества, атомные подводные лодки могут решить далеко не все задачи, стоящие перед нашими военными моряками. В отличие от американцев, сразу от берега выходящих на океанские просторы, мы должны защищать свое черноморское и балтийское побережье...