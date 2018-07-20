Почему Николу Теслу можно назвать величайшим безумным ученым в истории?

1. Использование космических лучей Тесла увлекался идеей свободной энергии. По его замыслу, свободную энергию можно было получить из атомной энергии или энергии лучей — это обеспечило бы почти бесконечные ресурсы с минимальными затратами. Большинство учёных считают идею освоения свободной энергии лженаукой. Тесла полагал, что если бы он сумел построить рабочую машину для использования этой энергии, то мир навсегда забыл бы об энергетических проблемах. Он считал, что маленькие частицы постоянно движутся вокруг нас быстрее скорости света, и если построить машину, способную улавливать эти частицы, то их можно будет преобразовать в полезную энергию. Он даже получил патент на свою идею, но на практике так её и не воплотил.

2. Электродинамическая индукция Несмотря на то, что Тесла был первооткрывателем переменного тока, он мечтал о мире без проводов. Он предложил создать Всемирную беспроводную систему, в основе которой будет башня Теслы, транслирующая электроэнергию на весь мир без проводов. Жизнеспособность идеи он доказал, продемонстрировав зажёгшуюся от катушки Теслы лампочку. Он построил в Нью-Йорке башню Ворденклиф. К сожалению, проекту обрезали финансирование после того, как спонсор узнал, что энергию Тесла хочет раздавать всем бесплатно. Если бы ему дали воплотить идею в жизнь, то у нас могла бы быть система полностью возобновляемой энергии, вдобавок экологически чистой.

Башню в итоге разобрали на металлолом. А недавно учёные из Массачусетского технологического института смогли зажечь лампочку без проводов с расстояния в семь метров, тем самым доказав правоту Теслы.

3. Холодный огонь Тесла предлагал раз и навсегда отказаться от мыла и воды для мытья. Конечно, вода и электричество не дружат между собой, но микробы с электричеством враждуют ещё больше, чем с водой. Под воздействием аномалии, известной как «холодный огонь», человеческое тело будет находиться под напряжением быстрого переменного тока в 2,5 млн вольт. При этом человек должен был бы стоять на металлической пластине. А выглядело бы это так, будто человек окутан пламенем. Метод мог бы быть куда эффективнее, чем традиционные мыло и вода. Тесла также утверждал, что этот способ — ещё и лекарство: он мог бы согреть человека, придать ему заряд бодрости (и ещё какой) и вырабатывать озон. Проект провалился — никто не стал его спонсировать. Учёному вообще постоянно не везло на спонсоров.

4. Тесласкоп Тесла намеревался создать устройство для связи с инопланетянами. Он утверждал, что с помощью своего тесласкопа несколько раз беседовал с представителями внеземной разумной жизни, но это так никто и не проверил. По-другому тесласкоп можно использовать как гиперпространственный генератор: он преобразует свободную энергию космических лучей в энергию, которую люди могут использовать. Также он может передавать колоссальное количество энергии через пространство независимо от расстояния.

К сожалению, в общение Теслы с инопланетянами никто всерьёз не поверил — доказательств-то у него не было. Но он продолжал настаивать на своём.

5. Луч смерти Хотя многие изобретения Теслы могут показаться опасными, сам он ненавидел войну, поэтому потратил много времени и сил на работу над «лучом смерти» — так он надеялся прекратить все войны раз и навсегда. «Луч смерти» работал как ускоритель частиц, способный выстреливать лучом мощных частиц на расстояние свыше 250-ти км. Тесла утверждал, что так можно расплавить любой двигатель и сбить любой самолёт. На создание ускорителя нужно было всего-то $2 000 000.

Д. П. Морган Его инвестор Д. П. Морган дать на идею денег отказался. Правительства тоже денег не дали, несмотря на все аргументы учёного. Российское правительство, правда, выказало некоторый интерес, и вокруг этого ходит множество слухов — в частности, это одна из версий Тунгусского взрыва.

6. Контроль над погодой Тесла считал, что температуру на планете можно контролировать, а в любой точке земли можно создать плодородные земли, просто используя определённые радиоволны, чтобы манипулировать магнитным полем Земли в ионосфере и создавать огромные стоячие волны. Затем с помощью волн предполагалось манипулировать ветром, а значит, и погодой. Тесла получил на свои «погодные» идеи много патентов и якобы доказал, что то, о чём он говорит, работает. Любители теорий заговора считают, что записи Теслы попали не в те руки и используются теперь нехорошими людьми для управления погодой.

7. Пушка на рентгеновском излучении Тесла был очарован открытием Вильгельма Рентгена — рентгеновским излучением. Он начал ставить эксперименты с рентгеновскими лучами и даже устраивал демонстрации для зрителей.

Марк Твен Частенько он проводил опыты совместно со своим другом Марком Твеном — они пытались с помощью направленного пуска рентгеновских лучей повредить бумагу на стене. Хотя в конечном итоге и физик, и писатель признали этот способ невозможным, они весело провели время.

8. Переменный ток В 1882-м году Тесла переехал в Париж и стал работать на Томаса Эдисона. Эдисон недавно разработал концепцию постоянного тока и полагал, что это решит проблемы всего человечества. Правда, как надо генератор постоянного тока не работал, и Эдисон пообещал Тесле $50 000, если он решит эту проблему.

Свою часть сделки Тесла выполнил — душка Эдисон получил несколько патентов. А вот обещанных денег Тесла так и не увидел. Это вынудило его уйти от Эдисона и основать собственную компанию, где он стал работать над переменным током, который имел ряд значительных преимуществ перед постоянным током.

Эдисон был в ярости — его ученик сам проводит какие-то эксперименты! Он сделал всё возможное, чтобы дискредитировать Теслу с его изобретением, утверждая, что из-за этого будут гореть дома и умирать люди. Но в этот раз идеи Теслы, к счастью, прижились.

9. Освещение мира А что если бы было возможно осветить весь мир? Ну, как минимум в отсутствии темноты можно было бы уменьшить число крупных катастроф. Именно этого и хотел добиться Тесла, когда начал разрабатывать план по освещению мира. Он хотел использовать люминесценцию разреженного газа — согласно его идеям, определенные частицы газа испускают свечение, когда возбуждаются с помощью энергии. Тесла планировал нацелить в верхние слои атмосферы ультрафиолетовые лучи, чтобы частицы низкого давления начали освещать всю землю — этакое искусственное северное сияние. Однако планы Теслы никто не поддержал.

10. Осциллятор Теслы Всё состоит из атомов, и каждый атом начинает вибрировать на определённой частоте. Когда частота колебаний механической системы соответствует частоте вибраций атома, возникает резонанс. Пример — подвесной мост через пролив Такома: мост рухнул, когда вошёл в резонанс с относительно слабым ветром.

Тесла, взяв это на заметку, создал крохотную машину, способную разрушить здание. Когда он экспериментировал со своим изобретением, раздался странный шум, а вокруг стали разлетаться искры, и все предметы в его лаборатории начали слетаться к одной точке — машине. Тесла разбил её молотком, прежде чем здание рухнуло.

Когда его шутки ради спросили, как уничтожить Эмпайр Стейт Билдинг, он серьёзно ответил, что нужно его изобретение, соответствующее давление воздуха и немного времени, чтобы найти правильную вибрацию. Машину назвали осциллятором. Кстати, Тесла считал, что она обладает целебными свойствами — если, конечно, удастся настроить её так, как нужно.