14 фактов о России и Западе

2. Арбалет (под именем «самострел») появился на Руси на три века раньше, чем в Европе.

3. Средневековая Европа утратила римские традиции мыловарения, «секрет» изготовления мыла, как и вообще мытья (а не купания в реке) пришел в неё… из России[1]!

4. Анестезию при хирургических операциях изобрели в России (доктор Пирогов), европейских солдат Крымской войны оперировали без анестезии.

5. Основные позитивные изобретения (радио, электролампочка, электросварка, телевизор, трактор, космические аппараты, мирные атомные установки, токомаки и др.) изобретены в России и выкрадены европейцами.

6. Основные негативные изобретения (отравляющие газы, военный атом, танк на базе трактора, концлагеря и др.) изобретены в Европе (противогаз изобрели в России).

7. Царская, советская и пост-советская Россия последовательно выступают за запрещение негуманных видов вооружений и систему коллективной безопасности (от запрета разрывных пуль и Гаагского арбитража до хельсинских договорённостей). Традиционно этим инициатива противодействуют державы Запада.

8. Рабство в США и телесные наказания в Англии отменили позже, чем эти же явления были запрещены в царской России. В Англии порка, как вид наказания, сохранялась до 70-х годов ХХ века (!).

9. Русская национальная кухня богаче и разнообразнее европейской, что показывает сравнительный уровень питания народов. В русской кухне немыслимы улитки, слизни, лягушки, заплесневелые сыры, похлебка из объедков (первоначальное значение английского soop), объедки на лепёшке (первоначальное значение итальянской «пиццы»). В то же время в русской кухне есть ряд очень полезных и качественных продуктов, незнакомых европейским кухням.

10. Из рядовых военнопленных «Великой армии» Наполеона в 1812 году ни один (!) не пожелал возвращаться в Европу после длительного проживания в России. Сравнивали эти люди не мифы и пропаганду, а две реальности…

11. Граф Л.Н.Толстой посетил Европу инкогнито, в рабочем картузе, выдавая себя за рабочего. Позже в своих произведениях («Люцерн» и др.) он отмечал, что более холодной и жестокой к бедному человеку цивилизации, чем европейская, история не знает…

12. Книги или пергамент, обернутые в человеческую кожу – европейское изобретение. Это не только Библия XIII-ого века и текст Decretals (Католическое церковное право, но и… более поздние либеральные книги: копия текста Декларации Прав Человека и несколько копий французской Конституции 1793 года. Добро пожаловать в музей!

13. Сожжение людей на кострах в России было редким, исключительным делом. Такие приговоры «еретикам» за всю историю Православия можно пересчитать по пальцам. В то же время один только испанский великий инквизитор Томас де Торквемада (1420-1498) сжег на кострах 10 220 человек. При этом 97 371 человека были убиты им же каторжными работами на галерах. Томас Торквемада был духовником инфанты Изабеллы Кастильской, которая гордилась тем, что мылась два раза в жизни.

14. Жертв варфоломеевской ночи – значительно больше, чем всех жертв всего царствования свирепого Ивана Грозного.

Баня пришла в Европу лишь в XVIII веке, когда Пётр I, посетивший Амстердам и Париж, велел соорудить там бани для сопровождавших его солдат. А после 1812 года русская армия понастроила бани во всех освобождённых от Наполеона странах. Люди настолько отвыкли от водных процедур, что доктору Ф.Е. Бильцу в популярном учебнике медицины конца XIX(!) века приходилось уговаривать народ мыться. "Есть люди, которые, по правде говоря, не отваживаются купаться в реке или в ванне, ибо с самого детства никогда не входили в воду. Боязнь эта безосновательна, - писал Бильц в книге "Новое природное лечение", - После пятой или шестой ванны к этому можно привыкнуть...". Доктору мало кто верил...