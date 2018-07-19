"Моему бывшему хозяину". Письмо раба, написанное 150 лет назад, потрясло мир

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Моему бывшему хозяину, полковнику Андерсону, Биг-Спринг, штат Теннесси

Сэр. Я получил ваше письмо и был рад узнать, что вы не забыли Джордана, и что вы хотите, чтобы я вернулся и жил с вами снова, и обещаете предложить мне больше, чем может кто-либо другой. Я часто беспокоился о вас. Я думал, что янки давно повесили вас, за то, что вы укрывали в вашем доме солдат из армии южан. Я думаю, они никогда не слышали о том, как вы поехали к полковнику Мартину, чтобы убить солдата Союза, которого оставили его товарищи в своих конюшнях. Несмотря на то, что вы стреляли в меня дважды перед тем, как я от вас ушел, я бы не хотел, чтобы вы пострадали, и я рад, что вы еще живы. Было бы здорово опять вернуться в старый добрый дом и увидеть мисс Мэри и мисс Марту, и Аллена, Эстер, Грина, и Ли. Передайте им от меня большой привет, и что я надеюсь, что, мы встретимся, если не в этом, то в лучшем мире. Я бы вернулся, чтобы повидать всех вас, когда я работал в больнице Нэшвилла, но один из соседей сказал мне, что Генри намерен застрелить меня, если ему когда-либо представится такой случай.

Я хочу знать в деталях, что именно вы хотите мне предложить. Здесь я живу вполне сносно. Я получаю двадцать пять долларов в месяц, а также продовольствие и одежду, у меня есть уютный дом для Мэнди — люди называют ее миссис Андерсон, — а дети — Милли, Джейн, и Гранди — ходят в школу и учатся хорошо. Учитель говорит, что Гранди может стать проповедником. Они ходят в воскресную школу, а Мэнди и я регулярно посещаем церковь. К нам хорошо относятся. Иногда мы слышим, как люди говорят: «Эти цветные были рабами где-то в Теннеси». Дети обижаются, но я говорю им, что в Теннесси принадлежать полковнику Андерсону не считалось позором. Многие цветные гордились бы, как я раньше, называть вас хозяином. Теперь, если вы напишете, какую заработную плату вы собираетесь мне платить, мне будет легче решить, есть ли смысл возвращаться назад.

Что касается моей свободы, которую, как вы говорите, я могу получить, то на этот счет ничего делать уже не надо, так как я получил вольную в 1864 году от начальника военной полиции департамента Нешвилла. Мэнди говорит, что она боится возвращаться без каких-либо доказательств того, что вы будете обращаться с нами доброжелательно и справедливо; и мы хотели бы проверить вашу искренность, попросив вас отправить нам нашу заработную плату за все то время, которую мы у вас служили. Это позволит нам забыть и простить старые счеты и положиться на вашу справедливость и дружбу в будущем.

Я служил вам верой и правдой в течение тридцати двух лет, а Мэнди двадцать лет. Если брать по двадцать пять долларов в месяц для меня и по два доллара в неделю для Мэнди, оплата составит одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят долларов. Добавьте к этому проценты за то время, которое мы не получали наши зарплаты, вычтите то, что вы потратили на нашу одежду, на три визита врача ко мне и на вырванный зуб Мэнди, и получится сумма, которая по справедливости нам причитается. Пожалуйста, вышлите деньги через «Адамс Экспресс» на имя В. Уинтера, эсквайра, Дейтон, штат Огайо. Если вы не заплатите нам за праведный труд и в прошлом, мы не сможем верить вашим обещаниям в будущем. Мы убеждены, что Бог открыл вам глаза на несправедливости, которые вы и ваши предки творили по отношению ко мне и моим предкам, заставляя нас работать на вас из поколения в поколение без оплаты труда. Здесь я получаю свою зарплату каждую субботу, а в штате Теннесси никогда не было дня выдачи зарплаты для негров, и к ним относились как к скоту. Убежден, что настанет судный день для тех, кто обманом лишал своих работников зарплаты.

В ответе на это письмо, пожалуйста, укажите, гарантируете ли вы безопасность для моих Милли и Джейн, которые теперь выросли и превратились в красавиц. Вы же помните, что произошло с несчастными Матильдой и Екатериной. Я лучше останусь здесь и лучше умру от голода, чем допущу повторение позора, который навлекли насилие и беззаконные действия ваших молодых сыновей. Также прошу сообщить, если у вас по соседству школы для цветных детей. Всё, чего я хочу от сейчас от жизни, — это дать образование своим детям, чтобы они жили достойно.

P.S. Передайте привет Джорджу Картеру и поблагодарите его за то, что отобрал у вас пистолет, когда вы в меня стреляли. Ваш старый слуга, Джордон Андерсон.