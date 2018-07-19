Что прикрыли татаро-монгольским игом?

Существует большое количество фактов, которые не только однозначно опровергают гипотезу о татаро-монгольском иге, но и говорят о том, что история была искажена преднамеренно, и, что делалось это с вполне определённой целью… Но кто и зачем умышленно исказил историю? Какие реальные события они хотели скрыть и почему?

Если проанализировать исторические факты, становится очевидно, что «татаро-монгольское иго» было придумано для того, чтобы скрыть последствия от «крещения» Киевской Руси. Ведь эта религия навязывалась далеко не мирным способом… В процессе «крещения» была уничтожена большая часть населения Киевского княжества! Однозначно становится понятно, что те силы, которые стояли за навязыванием этой религии, в дальнейшем и сфабриковали историю, подтасовывая исторические факты под себя и свои цели…

Данные факты известны историкам и не являются секретными, они общедоступны, и каждый желающий без проблем может найти их в Интернете. Опуская научные изыскания и обоснования, кои описаны уже достаточно широко, подытожим основные факты, которые опровергают большую ложь о «татаро-монгольском иге».

1. Чингисхан

Раньше на Руси за управление государством отвечали 2 человека: Князь и Хан. Князь отвечал за управление государством в мирное время. Хан или «военный князь» брал бразды управления на себя во время войны, в мирное время на его плечах лежала ответственность за формирование орды (армии) и поддержание её в боевой готовности.

Чингис Хан – это не имя, а титул «военного князя», который, в современном мире, близок к должности Главнокомандующего армией. И людей, которые носили такой титул, было несколько. Самым выдающимся из них был Тимур, именно о нём обычно и идёт речь, когда говорят о Чингис Хане.

В сохранившихся исторических документах этот человек описан, как воин высокого роста с синими глазами, очень белой кожей, мощной рыжеватой шевелюрой и густой бородой. Что явно не соответствует приметам представителя монголоидной расы, но полностью подходит под описание славянской внешности (Л.Н. Гумилёв – «Древняя Русь и Великая степь».).

В современной «Монголии» нет ни одной народной былины, в которой бы говорилось, что эта страна когда-то в древности покорила почти всю Евразию, ровно, как и нет ничего и о великом завоевателе Чингис Хане… (Н.В. Левашов «Зримый и незримый геноцид»).

2. Монголия

Государство Монголия появилась только в 1930-х годах, когда к кочевникам, проживающим в пустыне Гоби, приехали большевики и сообщили им, что они – потомки великих монголов, и их «соотечественник» создал в своё время Великую Империю, чему они очень удивились и обрадовались. Слово «Могол» имеет греческое происхождение, и означает «Великий». Этим словом греки называли наших предков – славян. Никакого отношение к названию какого-либо народа оно не имеет (Н.В. Левашов «Зримый и незримый геноцид»).

3. Состав армии «татаро-монголов»

70-80% армии «татаро-монголов» составляли русские, остальные 20-30% приходились на другие малые народы Руси, собственно, как и сейчас. Этот факт наглядно подтверждает фрагмент иконыСергия Радонежского «Куликовская Битва». На нём чётко видно, что с обеих сторон воюют одинаковые воины. И это сражение больше похоже на гражданскую войну, чем на войну с иностранным завоевателем.

4. Как выглядели «татаро-монголы»?

Обратите внимание на рисунок гробницы Генриха II Набожного, который был убит на Легницком поле. Надпись следующая: «Фигура татарина под ногами Генриха II, герцога Силезии, Кракова и Польши, помещённая на могиле в Бреслау этого князя, убитого в битве с татарами при Лигнице 9 апреля 1241 г.» Как мы видим у этого «татарина» совершенно русская внешность, одежда и оружие. На следующем изображении – «ханский дворец в столице монгольской империи Ханбалыке» (считается, что Ханбалык – это якобы и есть Пекин). Что здесь «монгольского» и что – «китайского»? Вновь, как и в случае с гробницей Генриха II, перед нами – люди явно славянского облика. Русские кафтаны, стрелецкие колпаки, те же окладистые бороды, те же характерные лезвия сабель под названием «елмань». Крыша слева – практически точная копия крыш старорусских теремов…(А. Бушков, «Россия, которой не было»).

5. Генетическая экспертиза

По последним данным, полученным в результате генетических исследований, оказалось, что татары и русские имеют очень близкую генетику. Тогда как отличия генетики русских и татар от генетики монголов – колоссальны: «Отличия русского генофонда (почти полностью европейского) от монгольского (почти полностью центрально-азиатского) действительно велики – этo как бы два разных мира…» (oagb.ru).

6. Документы в период татаро-монгольского ига

За период существования татаро-монгольского ига не сохранилось ни одного документа на татарском или монгольском языке. Но зато есть множество документов этого времени на русском языке.

7. Отсутствие объективных доказательств, подтверждающих гипотезу о татаро-монгольском иге

На данный момент нет оригиналов каких-либо исторических документов, которые бы объективно доказывали, что было татаро-монгольское иго. Но зато есть множество подделок, призванных убедить нас в существовании выдумки под названием «татаро-монгольское иго». Вот одна из таких подделок. Этот текст называется «Слово о погибели русской земли» и в каждой публикации объявляется «отрывком из не дошедшего до нас в целости поэтического произведения… О татаро-монгольском нашествии»:

«О, светло светлая и прекрасно украшенная земля Русская! Многими красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами божьими и князьями грозными, боярами честными и вельможами многими. Всем ты преисполнена, земля Русская, о православная вера христианская!..»

В этом тексте нет даже намёка на «татаро-монгольское иго». Но зато в этом «древнем» документе присутствует такая строчка: «Всем ты преисполнена, земля Русская, о православная вера христианская!»

До церковной реформы Никона, которая была проведена в середине 17 века, христианство на Руси называлось «правоверным». Православным оно стало называться только после этой реформы… Стало быть, этот документ мог быть написан не ранее середины 17 века и никакого отношения к эпохе «татаро-монгольского ига» не имеет…

На всех картах, которые были изданы до 1772 года и в дальнейшем не исправлялись можно увидеть следующую картину. Западная часть Руси называется Московия, или Московская Тартария… В этой маленькой части Руси правила династия Романовых. Московский царь до конца 18 века назывался правителем Московской Тартарии или герцогом (князем) Московским. Остальная часть Руси, занимавшая практически весь материк Евразия на востоке и юге от Московии того времени называется Тартария или Русская Империя (см. карту).

В 1-м издании Британской энциклопедии 1771 года об этой части Руси написано следующее:

«Тартария, громадная страна в северной части Азии, граничащая с Сибирью на севере и западе: которая называется Великая Тартария. Те Тартары, живущие южнее Московии и Сибири, называются Астраханскими, Черкасскими и Дагестанскими, живущие на северо-западе от Каспийского моря, называются Калмыкскими Тартарами и которые занимают территорию между Сибирью и Каспийским морем; Узбекскими Тартарами и Монголами, которые обитают севернее Персии и Индии и, наконец, Тибетскими, живущие на северо-запад от Китая…»

Откуда пошло название Тартария

Наши предки знали законы природы и реальное устройство мира, жизни, человека. Но, как и сейчас, уровень развития каждого человека не был одинаковым и в те времена. Людей, которые в своём развитии ушли значительно дальше других, и которые могли управлять пространством и материей (управлять погодой, исцелять болезни, видеть будущее и т.д.), называли Волхвами. Тех из Волхвов, кто умел управлять пространством на планетарном уровне и выше, называли Богами.

То есть, значение слова Бог, у наших предков было совсем не таким, каким оно является сейчас. Богами были люди, ушедшие в своём развитии намного дальше, чем подавляющее большинство людей. Для обычного человека их способности казались невероятными, тем не менее, боги тоже были людьми, и возможности каждого бога имели свой предел.

У наших предков были покровители – Бог Тарх, его ещё называли Даждьбог (дающий Бог) и его сестра – Богиня Тара. Эти Боги помогали людям в решении таких проблем, которые наши предки не могли решить самостоятельно. Так вот, боги Тарх и Тара обучали наших предков тому, как строить дома, возделывать землю, письменности и многому другому, что было необходимо для того, чтобы выжить после катастрофы и со временем восстановить цивилизацию.

Поэтому, ещё совсем недавно наши предки говорили чужестранцам «Мы дети Тарха и Тары…». Говорили так, потому что в своём развитии, действительно были детьми по отношению к значительно ушедшим в развитии Тарху и Таре. И жители других стран называли наших предков «Тархтарами», а в дальнейшем, из-за сложности в произношении – «Тартарами». Отсюда и произошло название страны – Тартария…

Крещение Руси

Причём здесь крещение Руси? – могут спросить некоторые. Как оказалось, очень даже причём. Ведь крещение происходило далеко не мирным способом… До крещения, люди на Руси были образованными, практически все умели читать, писать, считать . Вспомним из школьной программы по истории, хотя бы, те же «Берестяные грамоты» – письма, которые писали друг другу крестьяне на бересте из одной деревни в другую.

У наших предков было ведическое мировоззрение, как я уже писал выше, это не было религией. Так как суть любой религии сводится к слепому принятию каких-либо догм и правил, без глубокого понимания, почему нужно делать именно так, а не иначе. Ведическое мировоззрение же давало людям именно понимание реальных законов природы, понимание того, как устроен мир, что есть хорошо, а что – плохо.

Люди видели, что происходило после «крещения» в соседних странах, когда под воздействием религии успешная, высокоразвитая страна с образованным населением, в считанные годы погружалась в невежество и хаос, где читать и писать умели уже только представители аристократии, и то далеко не все…

Все прекрасно понимали, что в себе несёт «Греческая религия», в которую собирался крестить Киевскую Русь князь Владимир Кровавый и те, кто стоял за ним. Поэтому никто из жителей тогдашнего Киевского княжества (провинции, отколовшейся от Великой Тартарии) не принимал эту религию. Но за Владимиром стояли большие силы, и они не собирались отступать.

В процессе «крещения» за 12 лет насильственной христианизации было уничтожено, за редким исключением, практически всё взрослое население Киевской Руси. Потому что навязать такое «учение» можно было только неразумным детям, которые, в силу своей молодости, ещё не могли понимать, что такая религия обращала их в рабов и в физическом, и духовном смысле этого слова. Всех же, кто отказывался принимать новую «веру» – убивали. Это подтверждают дошедшие до нас факты. Если до «крещения» на территории Киевской Руси было 300 городов и проживало 12 миллионов жителей, то после «крещения» осталось только 30 городов и 3 миллиона населения! 270 городов были разрушены! 9 миллионов людей было убито! (Дий Владимир, «Русь православная до принятия христианства и после»).

Но несмотря на то, что практически всё взрослое население Киевской Руси было уничтожено «святыми» крестителями, ведическая традиция не исчезла. На землях Киевской Руси установилось, так называемое, двоеверие. Большая часть населения чисто формально признавало навязанную религию рабов, а сама продолжала жить по ведической традиции, правда, не выставляя это напоказ. И это явление наблюдалось не только в народных массах, но и среди части правящей элиты. И такое положение вещей сохранялось вплоть до реформы патриарха Никона, который придумал, как можно всех обмануть.

Но ведическая Славяно-Арийская Империя (Великая Тартария) не могла спокойно смотреть на происки своих врагов, которые уничтожили три четверти населения Киевского Княжества. Только её ответные действия не могли быть мгновенными, в силу того, что армия Великой Тартарии была занята конфликтами на своих дальневосточных границах. Но эти ответные действия ведической империи были осуществлены и вошли в современную историю в искажённом виде, под названием монголо-татарского нашествия орд хана Батыя на Киевскую Русь.

Только к лету 1223 года на реке Калке появились войска Ведической Империи. И объединённое войско половцев и русских князей было полностью разбито. Так нам вбивали на уроках истории, и никто не мог объяснить толком, почему русские князья дрались с «врагами» так вяло, а многие из них переходили даже на сторону «монголов»?

Причина такой несуразицы была в том, что русские князья, принявшие чуждую религию, прекрасно знали, кто и почему пришёл…

Так вот, не было никакого монголо-татарского нашествия и ига, а было возвращение взбунтовавшихся провинций под крыло метрополии, восстановление целостности государства. У хана Батыя была задача возвратить под крыло ведической империи западноевропейские провинции-государства, и остановить нашествие христиан на Русь. Но сильное сопротивление некоторых князей, почувствовавших вкус ещё ограниченной, но очень большой власти княжеств Киевской Руси, и новые беспорядки на дальневосточной границе не позволили довести эти планы до завершения (Н.В. Левашов «Россия в кривых зеркалах», Том 2.).

Выводы

По сути, после крещения в Киевском княжестве в живых остались только дети и очень малая часть взрослого населения, которая приняла Греческую религию – 3 миллиона человек из 12-миллионного населения до крещения. Княжество было полностью разорено, большая часть городов, сёл и деревень разграблена и сожжена. Но ведь точно такую же картину рисуют нам авторы версии о «татаро-монгольском иге», отличие лишь в том, что эти же жестокие, действия там проделывали якобы «татаро-монголы»!

Как было всегда, победитель пишет историю. И становится очевидным, что для того, чтобы скрыть всю жестокость, с которой было крещено Киевское княжество, и с целью пресечь все возможные вопросы, и было впоследствии придумано «татаро-монгольское иго». Детей воспитали в традициях Греческой религии (культ Дионисия, а в дальнейшем – Христианство) и переписали историю, где всю жестокость свалили на «диких кочевников»…