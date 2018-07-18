Немного о "трупами закидали" с непривычной стороны

1. Высадка в Нормандии. 6 июня 1944 года во время высадки в Нормандии американцы и британцы бросили на укреплённую линию обороны немцев свою пехоту. Голый пляж, прекрасно простреливаемый с господствующих над берегом холмов, на которых были расположены укреплённые артиллерийские и пулемётные огневые точки. История донесла до нас один из эпизодов этой высадки, известный как "Зверь с Омаха-бич". Один из немецких пулемётчиков, Генрих Северло, сидевший в опорном пункте №62 с пулемётом MG42 и двумя карабинами, за несколько часов расстрелял 12 тысяч патронов из пулемёта и ещё около 400 из карабинов. За это время он убил и ранил, по разным оценкам, от 2500 до 3000 американских солдат. Один пулемётчик. Из сотен таких же. Можете представить себе, каковы были общие потери союзников в этот день. Это как раз тот случай, когда можно уверенно и буквально сказать "трупами закидали". При этом официальные американские власти признали только 4414 убитых за время проведения операции "Оверлорд" по всему фронту.

2. Битва в Хюртгенском лесу. Считается "самым длинным сражением, в котором приходилось участвовать американской армии". Генерал-фельдмаршал Вальтер Модель несколько месяцев сдерживал превосходящие силы союзников, опираясь лишь на безнадёжно устаревшую к тому времени "линию Зигфрида", не приспособленную для использования на ней современных артиллерийских орудий. В ходе сражения американцы потеряли по самым скромным подсчётам 33 тысячи убитыми и ранеными (свыше двух дивизий), не сумели достигнуть поставленных задач, а сама битва была названа "поражением первой величины".

3. Немецкое наступление в Арденнах. Немецкая группировка численностью примерно в 240 тысяч человек успешно атаковала в течение восьми дней американскую армию, состоявшую из 840 тысяч человек (да, в три с половиной раза большую!). При этом генерал Эйзенхауэр писал в мемуарах, что он знал о готовящемся наступлении немцев и "подготовился". Несмотря на это немцы за неделю продвинулись на фронте примерно в 100 км шириной продвинулись вперёд на 80-100 км, уничтожив около 800 танков и 90 тысяч американских солдат (ещё 30 тысяч взяли в плен). Ситуация складывалась для сил союзников критически, и американскому правительству пришлось обратиться к Сталину с просьбой начать наступление быстрее запланированного. Спешно начатое успешное наступление советских войск заставило немцев существенно ослабить свою арденнскую группировку, перебросив на восточный фронт 6-ю танковую армию Дитриха и ещё 16 дивизий. И тогда, когда от немецкой группировки почти ничего не осталось, союзники начали "успешное контрнаступление".

4. Оборона Бастони. Отдельно стоит отметить "героическую" оборону городка Бастони 101-й воздушно-десантной дивизией США (которых после битвы газеты называли "побитыми бастонскими ублюдками"). Защищали Бастони американские парашютисты от немецкой Учебной танковой дивизии. Учебной она называлась не зря, потому что комплектовалась из курсантов танковых училищ, не закончивших обучение. И, насколько я знаю, к моменту битвы у Бастони у этой дивизии оставалось половина личного состава и менее трети танков. А сколько фильмов было снято про эту "героическую" оборону! Почти как про хероев под Крутами.

5. Про операцию "Коттедж", когда американцы потеряли при захвате ПУСТОГО острова 103 человека убитыми, 230 ранеными и эсминец USS Abner Read, подорвавшийся на мине, слышали уже многие.

Все эти хвалёные американские генералы — Эйзенхауэр, Монтгомери, Брэдли — редкостные бездарности, успехи которых весьма сомнительны, несмотря на то, что они воевали против самых слабых и неподготовленных частей Вермахта, значительно уступающих им в численности (и при тотальном превосходстве в воздухе). И это именно американские генералы реально закидывали фронт трупами. А теперь представьте себе гипотетическую ситуацию: США и Третий Рейх на одном континенте, а СССР на другом. Через сколько недель флаги со свастикой развивались бы и над Калифорнией, и над Вашингтоном?