Мюнхенский сговор — фактическое начало Второй мировой войны

Когда европейские парламентарии говорят о договоре ненападения, заключенном 23 августа 1939 года между Советским Союзом и Германией(известном также как «пакт Молотова-Риббентропа»), они совершенно забывают об одном крайне важном факте. СССР был последней значимой европейской державой, которая подписала подобный договор. В день Мюнхенского сговора — 30 сентября 1938 года точно такой же договор подписала Англия (почти за год до советско-германского договора). 6 декабря 1938 года такой же договор подписала Франция. Разумеется, что те самые «секретные протоколы» к советско-германскому договору о ненападении, по которому СССР якобы договорился с Германией разделить часть Европы на зоны влияния, в подлиннике никто никогда в глаза не видел.

Зато историческим фактом является то, что в результате Мюнхенского сговора 1938 года Англия, Франция и США скормили гитлеровской Германии и Польше Чехословакию, наплевав на все заключенные с ней ранее союзные договорённости. Это и послужило сигналом для скорого начала Второй Мировой войны. Поскольку вина этого преступления лежит целиком и полностью на указанных странах Запада, то сегодня они всячески стараются «перевести стрелки» на Россию, занимаясь откровенной фальсификацией истории.

Давайте вспомним, как это было.

Итак, в 1938 году в Чехословакии проживало порядка 14 миллионов человек. Часть из них, 3,5 миллиона, были по происхождению этническими немцами. Они проживали в Судетской области.

Стоит отметить, что на тот момент Чехословакия являлась одной из самых развитых промышленно стран во всей Европе. Она была одним из ведущих поставщиков оружия на экспорт, армия страны была превосходна вооружена, а в той самой Судеткой области были созданы мощнейшие оборонительные сооружения.

29-30 сентября 1938 г. в Мюнхене при активной поддержке со стороны США произошла встреча глав правительств Англии и Франции, Германии и Италии. Целью встречи стало заочное решение о судьбе Чехословакии, без участия представителей власти самой страны. Удивительно цинично, правда? Вот это предательство сегодня и пытаются прикрыть страны ЕС и США, нарочито сваливая ответственность за разжигание Второй Мировой войны c больной головы на здоровую.

Обратите внимание, что власти Чехословакии были приглашены только на оглашение результатов переговоров. СССР же, который был союзником Чехословакии (равно как и Франция), приглашён вообще не был. Фактически, Англия и Франция решили заочно судьбу суверенного государства славянского народа. Потому как западные державы и готовили Гитлера к его главной цели — нападению на СССР. Об этом открыто говорил Г.Вильсон, доверенный советник британского премьера Чемберлена:

«Прибыль от этого получил бы только большевизм. Этому следует помешать. Необходимо признать право немцев на экспансию на Юго-Восток».

Если бы Вторая Мировая началась с нападения Германии на Чехословакию — нога фашистов не ступила бы на нашу землю!

Когда на Нюрнбергском процессе генералу-фельдмаршаллу Кейтелю задали вопрос: «Напала бы Германия на Чехословакию в 1938 году, если бы западные державы поддержали Прагу?», он ответил:

«Конечно, нет. Мы не были достаточно сильны с военной точки зрения. Целью Мюнхена (Мюнхенского сговора) было вытеснить Россию из Европы, выиграть время и завершить вооружение Германии».

Стоит отметить, что армия Гитлера тогда была недостаточно сильна — она вошла в Чехословакию 37 дивизиями. Против 36 прекрасно вооруженных чехословацких дивизий с мощнейшими оборонительными укреплениями в Судетской области.

Кстати, параллельно и Польша предъявила права на чехословацкие земли и вторглась на территорию суверенной страны. Это к тому, что сегодня её все чаще пытаются представить невинной жертвой.

В результате, гитлеровская армия получила более 1 миллиона самозарядных винтовок, десятки тысяч пулемётов и тысячи танков, которые после были использованы в войне против Советского Союза. Не поэтому ли так старались отдать Гитлеру на растерзание Чехословакию британский и французский премьеры Чемберлен и Даладье? Более того, после окончательно аннексии Чехословакии Банк Англии вернул Гитлеру золотой запас этой страны! Что в очередной раз доказывает смысл Мюнхенского сговора.

В результате обмана и предательства Чехословакии со стороны Англии и Франции Гитлер в разы усилил свою армию, что существенно повлияло на его решимость развязать войну. Весьма вероятно, что если бы Гитлер вступил в войну с Чехословакией, которая имела союзные договора с СССР и Францией, то война могла бы там и закончиться.