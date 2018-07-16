США — известные мастера военных провокаций

Итак, ранняя осень девяностого года .

Гласность, перестройка, Ельцин, последние потуги СССР сохранить сверхдержавность, первые упоминания о настырных парнях из экологической организации "Гринпис". Гринписовский корабль "Рейнбоу Уориер" (Rainbow Warrior) прорывается к Новой Земле, на наш ядерной полигон. Типа попротестовать, пошуметь, порисоваться. Советское телевидение неустанно вещает о провокации злодеев-ЦРУшников.

"Андромеда", полгода назад пришедшая после модернизации из Северодвинска в заполярную Оленью Губу, третью неделю рассекает Баренцево море на глубине 150 метров, аккурат под этим самым "Рейнбоу Уориер". Подводникам такое сопровождение осточертело: хулиганы-экологи то стопорят ход, то резко меняют курс или вообще на месте крутятся. То есть явно издеваются над преследующей их советской лодкой.

А атомная субмарина — все-таки не мотоцикл, за маленьким суденышком ей следовать трудно, у лодки радиус циркуляции огромный. Флотское начальство, памятуя, с какой легкостью слетели погоны с сухопутных коллег после прилета на Красную площадь хулигана-малолетки Руста, процесс сопровождения контролирует трепетно: командир "Андромеды" замучился на всплытиях сообщать требуемые подробности о телодвижениях гринписовцев.

Обозленные подводники переводят "Гринпис" как "Зеленый пис", причем второе слово используют в самых интересных трактовках. В один из дней тогдашний старпом Борис Иванович Дурцев заступил на вахту злющий, как морской черт.

Командир Николай Петрович Гузанов, доверяя опытному старпому, удалился в свою каюту. Мрачно взирая на приборы в центральном посту, Иваныч вдруг задумчиво спросил: у кого на борту электробритва "Харьков" есть? Бритва тут же нашлась у кого-то из мичманов… Дальше было так: лодка начала классический выход в торпедную атаку, прямо как на учебном полигоне.

На "Рейнбоу" видать, народ сидел грамотный, распознал пугающий маневр. Кораблик заметался. Старпом, держа "Харьков", как гранату, решительно зашел в рубку гидроакустиков. И "слухачи" Гринписа вдруг четко услышали шум приближающейся со стороны советской подлодки странной боевой торпеды… Наш акустик, транслируя в мировой океан "харьковское" жужжание, постарался на славу: "Рейнбоу Уориер" резко повернул на курс 270 (то есть точно на запад) и дал самый полный ход. По-видимому, на кораблике совершенно справедливо посчитали, что с русскими шутки плохи. Струхнули, убежали в сторону Норвегии и больше у нас в тот год не появлялись… Вот такой "боевой прием" применил тогда будущий (а теперь уже бывший) командир "Верхотурья" Борис Дурцев.

Самое интересное, что через несколько лет мне лично пришлось убедиться если уж не в полной правдивости, то хотя бы в самом факте необычного инцидента. В 1995 году, в пик расцвета постперестроечной "народной дипломатии", в Северодвинск приехала делегация из США, из Портсмута, штат Нью-Гемпшир. Был среди американцев известный деятель Гринписа Джошуа Хендлер. Я тогда уже уволился с флота, работал в местной газете "Северный рабочий". Заодно освещал визит американцев. Как-то разговорились с Джошем — и выяснилось, что он был на борту "Рейнбоу Уориер" как раз во время того прорыва к Новой Земле! А я был как бы под ним, то есть под водой, на борту "Андромеды". И случай с "торпедной атакой" помнит очень хорошо, хотя его и мои "подробности" существенно разнились. Но не в том дело. Факт был признан. И не то, чтобы гринписовцы, услышав необычный подводный звук, тогда испугались, но… Предпочли с русскими не связываться. Кто их разберет, может, и взаправду пальнут.

Автору этих строк довелось слышать от подводников и не такое. В свое время мне довелось быть знакомым с легендарным советским подводным асом капитаном I ранга Николаем Алексеевичем Тушиным. Его рекорд в том, что именно под его руководством в СССР было испытано больше всех новейших атомных подводных крейсеров стратегического назначения.

Он в одной из наших бесед приводил такой пример (причем говорил он все этом со смехом). Известно, что преследование, слежение за кораблями потенциального противника стало уже как бы традицией во времена СССР и НАТО, да и сейчас практикуется вовсю. Дело было в Норвежском море. Один наш подводный атомоход замучился "убегать" от "сопровождающего" — субмарина НАТО увязалась, никакой возможности нашим подводникам не было выйти на противолодочный рубеж Нордкап-Медвежий для выполнения поставленной задачи.

И старпом в свою вахту (когда командир спал) велел акустикам дать на излучение во всю техническую мощь (что называется, со всей дури!) корабельной гидроакустической станции в сторону чужой субмарины записанный когда-то… брачный крик самца кита-косатки! И "чужие" резко отвернули, улепетав на максимально возможной скорости.

Гидроакустический контакт с ними был утерян, наша лодка в конце концов задачу выполнила. Вряд ли, конечно, американцы кита испугались — но перспектива попадания крупного брачующегося кита под винт субмарины их явно не обрадовала…

Вспоминается такое изречение Николая Тушина, с которым мне, кстати, не раз доводилось бывать в море. Тогда он примерно так проинструктировал вахтенного офицера во время заступления на вахту боевой смены в подводном положении как раз во время такой "гонки" подлодок друг за другом: "Да чего ты смущаешься? Они нас гораздо больше боятся, чем мы их!"

Ну, собственно, его слова актуальны и в наше время…

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