Восемь подвигов танкистов в современной России

Алексей Козин: «Машину не брошу!»
Лейтенант Козин в составе мобильного отряда выполнял задачи по патрулированию границы с Чеченской Республикой на заставе в Аксае, Дагестан. 5 сентября 1999 года два танка капитана Панева и лейтенанта Козина вместе с пехотой попали под обстрел. Несколько раз танк Козина уходил от вражеских гранат, но один из выстрелов все-таки достиг цели. Заряжающему, который вел огонь из ДШК, обожгло лицо, наводчику орудия поранило осколками ноги. Экипаж все же смог выбраться из горящего танка. Схватив автомат механика-водителя, Козин приказал раненым солдатам уходить, а сам остался прикрывать отход танкистов. Когда закончились патроны в автомате, он взобрался на башню и открыл огонь из зенитного пулемета. Из-за шквального огня противника подобраться к танку было невозможно. Лейтенанта спасти не удалось.
Последнее, что услышали сослуживцы Алексея — «Машину не брошу!». Звание Героя Российской Федерации Алексею Козину присвоено посмертно.
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Вадим Макаров. Ни одной потери
У танкиста Макарова внушительный послужной список: служил в Группе советских войск в Германии, Северо-Кавказском и Ленинградском военных округах, командовал танковыми взводом и ротой, участвовал в Афганской войне и Карабахском конфликте.
Но самый яркий эпизод его службы — командование 83-м отдельным танковым батальоном в ходе первой чеченской войны. С 20 апреля по 23 мая 1996 года капитан Макаров руководил батальоном, участвовавшим в рейдовых операциях совместно с частями армейского спецназа и ВДВ практически по всей территории Чечни и получившим прозвище «Черное крыло».
В ходе боевых действий батальон не потерял ни одного танка и ни одного танкиста. В этом — великая заслуга командира! [club16470106| Подпишись и будь в курсе всего самого интересного из Мира Вооруженных Сил Стран Мира ]
Евгений Капустин. Бой с поврежденным позвоночником
В январе 2000 года Евгений Капустин был тяжело ранен в Грозном, во время уличных боев. Но, даже получив повреждение позвоночника, он не покинул танк и продолжил вести бой. Только после подхода подкрепления танкист был эвакуирован в госпиталь. И это — не единственный случай, когда Евгений проявил храбрость и мужество в бою. Во время штурма сел Карамахи и Чабанмахи Буйнакского района танкист точным попаданием в окно дома уничтожил более десяти боевиков. За проявленное мужество в операциях на территории Северо-Кавказского региона Евгений Капустин получил заслуженное звание Героя Российской Федерации. Олег Касков. Когда нельзя проиграть
4 апреля 1996 года в Чечне в районе Ведено мотострелковая колонна с танковым охранением под командованием старшего лейтенанта Каскова попала в засаду. Олег Касков был контужен, наводчик и механик-водитель тяжело ранены. Казалось, этот бой уже проигран. Но, собрав волю в кулак, старший лейтенант вытащил раненых из танка и оказал им первую помощь. Затем Касков ликвидировал пожар в боевом отделении танка и, заняв место наводчика, прямым попаданием поразил наиболее опасную для колонны позицию противника. Танкист до последнего снаряда прикрывал выход колонны из зоны обстрела. В 1997 году за мужество и героизм при выполнении специального задания Олегу Каскову присвоено звание Героя России. [club16470106| Подпишись и будь в курсе всего самого интересного из Мира Вооруженных Сил Стран Мира ]
Сергей Мыльников. Неожиданный маневр
8 августа 2008 года сержант Сергей Мыльников находился в составе российской миротворческой группы, защищавшей осетинский народ от геноцида. В уличном бою в столице Южной Осетии Цхинвале экипаж Т-72 под командованием Мыльникова уничтожил 2 танка и 3 единицы легкой бронетехники, таким образом танкисты обеспечили прорыв к окруженным миротворцам и спасли их от уничтожения. Но бой на этом не закончился. Мыльников до последнего держал оборону, и только после того, как машина получила четыре прямых попадания, экипаж покинул танк. Кольцо грузинских войск вокруг миротворцев сжималось. Было принято решение отходить навстречу нашим войскам. Однако из-за ожесточенного огня противника сделать это было невозможно. Тогда сержант Мыльников вернулся в свой поврежденный и безоружный танк и на максимальной скорости двинулся навстречу врагу. Такой неожиданный маневр сделал свое дело. В панике противник бросился врассыпную. Именно это позволило российскому миротворческому батальону прорваться к своим и вынести раненых и погибших. [club16470106| Подпишись и будь в курсе всего самого интересного из Мира Вооруженных Сил Стран Мира ]
Александр Синельник. Зачислен навечно
21 февраля 1995 года 3-я танковая рота под командованием капитана Синельника участвовала в окружении Грозного и захвате господствующей высоты в районе Новые Промысла. Боевики в течение 15 часов предпринимали яростные попытки сбить мотострелков и танкистов с высоты. В критический момент боя Александр Синельник возглавил бронегруппу и, вызвав огонь на себя, дал возможность мотострелкам закрепиться на своих рубежах. По его танку было произведено 6 выстрелов из гранатомета, но капитан продолжал вести бой. Будучи смертельно раненым, Синельник отдал приказ экипажу покинуть горящую машину и вывел танк в безопасное место.
Александру Владимировичу Синельнику присвоено звание Героя Российской Федерации. Приказом Министра обороны РФ от 4 апреля 1999 года он навечно зачислен в списки 3-й танковой роты танкового батальона 506-го гвардейского мотострелкового полка. [club16470106| Подпишись и будь в курсе всего самого интересного из Мира Вооруженных Сил Стран Мира ]
Сергей Вчерашнев. Жизнь за раненых
1 декабря 1980 года. Афганистан. После ожесточенного боя в помощь раненым был выделен танк, которым управлял механик-водитель Сергей Вчерашнев. Пока бойцы ползком, под шквальным огнем, забирали убитых и раненых, машина Сергея прикрывала их от прицельного огня, маневрируя под выстрелами противника. Взяв БРДМ с раненными на буксир, танк пошел на обратный прорыв. Темнело. Чтобы лучше видеть дорогу и скорее довезти раненых, Сергей открыл люк танка. Танкист не заметил, как один из душманов вплотную подобрался к дороге и выстрелил из гранатомета в упор. Граната ударила в пушку машины и разорвалась. Внутри танка никто не пострадал. Из всего отряда погиб только один боец — сам механик-водитель Сергей Вчерашнев, сделавший для спасения отряда больше всех. Юрий Яковлев. Держать до последнего
Внук советского танкиста, участника Великой Отечественной войны Ивана Никитича Яковлева, Юрий продолжил семейную традицию и, окончив в 2002 году Челябинское высшее танковое командное училище, поступил в 503-й мотострелковый полк постоянной готовности Северо-Кавказского военного округа.
Во время осетинских событий августа 2008 года он одним из первых выдвинулся навстречу противнику во главе батальонной тактической группы. Утром 9 августа передовая танковая группа капитана Яковлева вошла в Цхинвал, который контролировался грузинскими войсками. Танкистам удалось прорваться к позициям миротворческого батальона российских войск. С близкой дистанции, маневрируя и подставляя под удар лобовую броню Т-72, Яковлев продолжал вести бой. Танк продержался вплоть до отхода грузинских войск из Цхинвала. И это после четырех прямых попаданий! Яковлев не только проявил отвагу и мужество в бою, но и умело командовал подразделением: в его группе, состоявшей из четырех Т-72, был потеряна только одна машина, и только один военнослужащий получил ранение.
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Благодаря ему не началась война
Президент США уже назвал эту страну империей зла. Отношения между двумя странами накалены до предела, царит атмосфера откровенного недоверия.
Почему русских не любят?
Нас не любят, потому что боятся. Боятся, как что-то необъяснимое и непредсказуемое, как стихийное бедствие.