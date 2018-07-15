Почему русских не любят?

Нас не любят, потому что боятся. Боятся, как что-то необъяснимое и непредсказуемое, как стихийное бедствие. Вот вам история произошедшая в 2013 году в Европе. Франция. Маленький городок Авиньон. В местный магазин рано утром завозят свежие булки (багеты). Тёплые, вкусные, ароматные. Люди (французы) занимают очередь в ожидании привоза у кассы. Ждут минут 10 — 15. Очередь большая, но цивилизованная, не шумная. Только что испечённые и привезённые багеты стоят в трёх корзинах, как карандаши в стакане. На всех может и не хватить.

И вот появляется "Зло": в магазин входят пятеро шумных бородатых арабов. Они берут в руки багеты из корзин. Каждый столько, сколько помещается в руках. Корзины пустеют. Громкие арабы идут в конец очереди (расплатиться).

Очередь медленно провожает их глазами. Повисает тягостное молчание. Французы понимают, что стоят в очереди бесполезно: хлеб кончился благодаря арабам. Но они толерантно молчат. Атмосфера наэлектризована. И вдруг в гробовой тишине из очереди хрипло и угрожающе звучит фраза на неизвестном языке: "Это чо за …уйня?!" Из середины очереди медленно вылезают три мрачных типа. Так появляется второе "Зло". Второе "зло" молча направляется в конец очереди к первому "злу".

Очередь съёживается. Парни подходят к первым двум арабам, медленно и неотвратимо забирают у них все! … все!!! багеты и поворачивают назад. Очередь — в коматозном состоянии. А дальше происходит то, что ломает мозг французов окончательно. На обратном пути парни каждому французу в очереди отдают по батону в одни руки. И судя по их взгляду, отказаться от этих багетов ни у кого не выйдет.

Потом парни снова возвращаются к арабам, забирают багеты у следующих, и так повторяется до тех пор, пока у всех французов в очереди в руках не оказывается по багету. После этого каждый из парней берёт себе по одному батону, а оставшиеся возвращает арабам … и встают на своё место в очередь. Всё. Второе "зло" победило первое "зло". Очередь в шоке. В тишине слышны мысли французов.

"Это — Русские!" "Русские силой могут не только забрать хлеб, но и заставить его съесть?!" "Если Русские могут такое устроить в очереди голыми руками в мирное время, что они могут с помощью автомата Калашникова, танка или подводной лодки во время войны?!!" Русский человек не может чувствовать себя счастливым, если где-то творится несправедливость.